Patxi Aldecoa, politólogo: «Si la extrema derecha avanza, será un paso atrás para Europa»

El presidente del Consejo Estatal del Movimiento Europeo, Patxi Aldecoa (Madrid, 1949) participó esta semana en la conferencia ‘La construcción de la seguridad de la UE ante la nueva legislatura’ en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Su deseo: una Eurocámara con pocos cambios.

Quedan cuatro días para las elecciones. ¿Qué espera de los resultados?

Es la décima vez que hay elecciones directas al Parlamento Europeo. Esperemos que haya una composición muy similar a la que hubo en la novena, ya que esta ha resultado francamente bien y ha conseguido resolver importantes cuestiones como la pandemia, la salida del Reino Unido o la división entre Rusia y Ucrania. Gracias al acuerdo de las tres o las cuatro grandes fuerzas políticas, en el Parlamento Europeo se han adoptado resoluciones con el 60 o el 70% de los apoyos. Ha habido un cambio muy profundo en la política europea en estos cinco últimos años. Lo que esperamos es que haya una composición parecida que permita dar continuidad a estos pasos importantes que se han dado. Pasar en esta décima legislatura de un cierto federalismo de facto a un federalismo de iure. Es decir, que se puedan reformar los tratados avanzando considerablemente en el proyecto federal que es el que ha inspirado a la Unión desde la Declaración de Shuman de 1950. Ahora se trata de rematar esta Federación Europea. Eso es lo que le toca a este nuevo parlamento.

Eso es lo que quiere, pero ¿cree que crecerán las fuerzas de extrema derecha?

La prensa española está exagerando los datos de que puede haber avances en los dos grupos de extrema derecha. La encuesta del Parlamento Europeo del 26 mayo refleja eso, pero en muy poca medida. A nivel de la Unión yo no digo que no haya avance, pero es muy pequeño. No creo que cambie la composición general del Parlamento Europeo.

¿Qué consecuencias tendría?

Si aumenta de forma significativa y afecta al procedimiento legislativo y al nombramiento de la Comisión Europea, pues sería un paso atrás en el proceso de construcción. Pero no creo que pase eso. Creo que la presidenta de la Comisión va a ser Ursula von der Leyen , que tiene el apoyo de los cuatro grandes partidos políticos y ha tenido un funcionamiento muy eficaz en los cinco últimos años y será la persona que pueda liderar los próximos cinco.

Este año las elecciones europeas no coinciden con otros comicios. ¿Le preocupa la abstención?

En España es posible, pero a nivel europeo se entiende que va a subir otra vez, otro 10%. Durante 20 años fue bajando la participación y en el 2019 subió de una forma importantísima, más de ocho puntos en toda Europa y entre ellos, en España. En estas va a volver a subir especialmente por la participación de los jóvenes que es doble que la participación de los demás. Los datos son contundentes, los jóvenes votan el doble que lo demás.

¿Por qué?

Se suele relacionar al programa Erasmus, en el que han participado más de 15 millones de jóvenes. Y hay más de dos millones de niños que han nacido del programa Erasmus. Eso es una cohesión social clara. Es decir, el tema de la participación va a aumentar, se da por hecho que en general crecerá otro 10%.

¿Cree que la sociedad civil se siente identificada con la UE?

Sí, el eurobarómetro en este sentido es muy claro. Estamos un poco por encima de la media europea. Sin ser los que más, sí hay una vinculación clara y sobre todo creciente con las políticas europeas. Por ejemplo, en relación con el tema de Ucrania, el 80% de la ciudadanía cree que la política que estamos haciendo en relación con Ucrania de apoyarle con todos los medios y sin límites es imprescindible. Se creía que este compromiso con Ucrania se iba a reducir y ha ocurrido lo contrario, cada vez es más alto. Hay una gran comunicación, acercamiento e identificación con las decisiones europeas.

¿Qué modificación es indispensable para esta legislatura?

Hay dos grandes temas. Hay más. Pero hay uno importantísimo que es la reforma de los tratados hacia una profundización federal. Y el segundo gran tema es dar respuesta a la ampliación de la Unión. Pero primero hay que reformar los tratados y después vendrá la ampliación. Sería imposible participar con nueve o diez estados más sin haber reformado antes el proceso de toma de decisiones. Si ya no funciona a 27, es muy difícil que funcione a 37.

¿Tiene la UE un papel protagonista en el panorama mundial actual?

Cada vez más. La diplomacia común lleva funcionando 12 años, tenemos un servicio europeo y un ministro, al que llamamos alto representante, que es incompleto, pero en todo caso, dirige la diplomacia y dirige su participación. Habría que mejorar la decisión en el seno del Consejo en los temas de seguridad y defensa, habría que mejorar bastante. Pero no cabe duda de que la UE es un actor global, con capacidad creciente. Con una diplomacia distinta a la de los Estados miembros, aunque compatible con ellos. Me sorprende que a pesar de que el alto representante es un español, Josep Borrell, en España se conoce poco. La opinión pública española no sigue este tema, solo critica, generalmente con poco conocimiento de los avances que hay en materia de política exterior europea.

Los conflictos armados son cada vez más frecuentes en el mundo. ¿Está la UE preparada, en materia de defensa, para el futuro convulso?

La Unión Europea viene desarrollando desde hace tiempo, especialmente desde la vigencia del Tratado de Lisboa en 2009, lo que se conoce como la política común de seguridad y defensa. Tiene un mecanismo, el artículo 42.7, equivalente al artículo 5 de la Alianza Atlántica que siempre se cita, que es la obligación de los estados a defender a cualquier estado frente a una agresión de terceros. La dificultad y la diferencia con la OTAN, es que en el caso de la Unión Europea esta no tiene preparada una respuesta rápida frente a esas posibles agresiones. Lo que está trabajando la UE es en eso, en preparar un cuartel general, una estructura de mando. Los últimos avances de la brújula estratégica es precisamente tener operativo de momento 6.000 tropas para hacer frente a cualquier agresión. Se está avanzando en esa dirección. Y desde el punto de vista industrial también. Como consecuencia del conflicto en Ucrania, ha avanzado mucho el desarrollo de la política de defensa y no cabe duda que tiene que avanzar más. Pero tiene que avanzar más a través de capacidades mutuas y de estrategias comunes. No es aumentar los gastos de defensa, es utilizarlos en común de una forma más eficaz.

En Canarias preocupa especialmente el fenómeno migratorio que también está ligado a los conflictos. ¿Qué valoración hace del Pacto sobre Migración y Asilo?

Es un paso, posiblemente insuficiente, pero es la primera vez que tenemos una política común migratoria, que habrá que seguir desarrollando. Yo en todo caso lo que sí creo es que hay que reforzar una Agencia Europea de Salvamento en la mar. El Mediterráneo es una catástrofe. En el caso de la zona del sur de Italia y de Grecia, no funciona. Es imprescindible que haya una Agencia Europea de Salvamento y de Socorrismo, y dé garantía a esas vidas.

