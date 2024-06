Carlos Alonso: «Canarias pide otro encaje que responda a la nueva Europa»

¿Por qué tienen los canarios que votar a Carlos Alonso el próximo 9 de junio?

Porque es la única oportunidad de tener a alguien que va a defender los intereses de las Islas en Bruselas. Para hacer de correa de transmisión de las necesidades de los canarios en el Parlamento Europeo porque una parte importante de los asuntos que nos afectan se discuten allí. Entre el 60% y el 70% de la legislación nacional viene influida por la europea. Este es un momento relevante porque Canarias definió el encaje en la Unión Europea a principios de los años 90, pero han pasado muchas cosas desde entonces, ha cambiado el mundo. Los retos son ahora diferentes, entre ellos el demográfico o recuperar competencias que hemos perdido en los últimos años con menor crecimiento económico, también por el impacto del aumento de la población. Y está el reto de reajustar nuestro modelo fiscal. La Unión Europea tiene una agenda más amplia y la especificidad de Canarias nuevos elementos en esa agenda, unos retos bastante ambiciosos.

Defiende una ley de residencia. ¿Lo hace desde antes o después de la manifestación multitudinaria del 20A?

Es una posición que el partido consolida los últimos años, tras la pandemia, con un proceso de reflexión sobre el desarrollo futuro. Cuando Fernando Clavijo accede al gobierno lo deja claro con la propia estructura al crear una Dirección General que trata el reto demográfico. Escribí hace un año, antes de las elecciones autonómicas del 28M, sobre esto. El crecimiento de la población de Tenerife es un proceso detrás de muchos problemas. Los datos son brutales en los últimos años. Tras mi reflexión interna no se apostó por eso en el partido, pero los procesos de reflexión han ido en esa línea. La manifestación de 20 de abril ha contribuido a decantar ese debate. El 20A se centró sobre todo en el impacto de la actividad turística y no tiene tanta relevancia en nuestro modelo de desarrollo, en esa sensación de congestión. El problema tiene que ver con el incremento de la población.

¿El gran reto de futuro es entonces el demográfico?

Sí, porque la previsión que hace el INE es que vamos a crecer en cerca de 300.000 habitantes en los próximos diez años y seremos dos millones y medio de personas. Hay islas como Fuerteventura que han duplicado su población, pero en 50 años la multiplicarán por tres. Es algo que tenemos que analizar. Tampoco se trata del número sino del crecimiento acelerado en poco tiempo porque afecta las infraestructuras, los equipamientos o la presión de los servicios sanitarios. Al mes hay 1.200 cartillas sanitarias nuevas, 15.000 al año. Es la realidad.

Mi pregunta es cómo y si las posibles medidas tienen encaje en la legislación europea

Te dicen no se puede jurídicamente, pero vamos a hacer política. Primero, ya hay excepciones en la Unión Europea, trece, a la libertad de cambio civil de las personas, básica en el mercado interior. Es verdad que nacieron en la negociación para la adhesión, pero la única diferencia es que en el derecho originario el Tribunal de Justicia no interviene. Pero la UE admite que ante el principio de libertad de movimientos de personas puede haber excepciones. O sea, que será cómo lo articulemos. Jurídicamente es viable hasta por tres vías. Las propias que prevé el tratado, los artículos 50 y siguiente, si hay razones imperiosas de interés general. Una segunda es la fiscal, la que me parece más razonable por flexible. Si ya hay instrumentos fiscales que favorecen la llegada de personas, se puede construir uno que la penalice. Además, cada estado miembro grava la renta personal según sus criterios. Canarias tiene excepciones en el ámbito fiscal dado el marco excepcional derivado de su condición de región ultra periférica. La tercera vía es la de Malta, la que debe estar en el derecho originario. Tenemos un artículo, el 25, del acta de adhesión que dice que Canarias podrá adaptar el régimen de aplicación de los tratados a su realidad. Ya hubo un cambio de modelo en 1991 y ahora se trata de volverlo a utilizarlo.

¿Partidario de cobrar una tasa en los espacios naturales protegidos como propone el Cabildo de Tenerife?

Sí, absolutamente. Creo que los espacios naturales necesitan una regulación que permita que la capacidad de carga no se vea alterada y el disfrute de la visita y la experiencia sean de alta calidad. Eso necesita una regulación que incluye el cobro para mantener los servicios, una tasa. Ya en mi época en el Cabildo iniciamos ese camino. El residente, y lo permite la norma, debe de tener ventaja, es decir, la tasa no debe afectarle.

La polarización entre los grandes partidos, PSOE y PP, ¿perjudica al nacionalismo en unas elecciones europeas?

Perjudica a la política en general porque estamos ante algo muy pautado y orquestado, a modo de vodevil, entre el PSOE y el PP con Vox de ayudante como apuntador. Me preocupa mucho el tema de la población. Canarias tiene un régimen en algunas cosas obsoleto porque el mundo ha cambiado y hay que revisarlo. Por ejemplo, las medidas de la Unión Europea sobre el cambio climático nos afectan al ser una economía excéntrica, aislada y en el trópico. Junto a factores nuevos como la situación en el Sahel o la inmigración, que no existía en 1990. Canarias entró en la UE en el 86 fuera de la Política Agraria Común (PAC) o de la Unión Aduanera. En 1991 se produce una reflexión para mejorar ese esquema y se dan respuestas que volvemos a necesitar ahora ante fenómenos como el aumento de la población y la pobreza o la seguridad. Con la polarización parece que no vamos a tener respuestas o son muy simples y hasta estúpidas como las que propone Vox de poner a la Armada aquí frente a los cayucos. Es un problema mucho mas complejo, pero van a obtener el apoyo de una parte de la población porque la gente está harta de la política. A la sociedad desarrollada, la crisis del 2008 le afectó mucho. También en la mente. Ante esto somos los únicos que hacemos propuestas. Analizamos el programa electoral del PP y del PSOE respecto a vivienda y no hay nada para Canarias. Pero las nuestras no son las únicas respuestas y buscamos el consenso. Es un desafío y lo más importante es que Canarias tenga un modelo social, político y económico consensuado.

Plantea liberalizar el comercio electrónico y la eliminación de trabas fiscales. ¿No contradice una política nacionalista fomentar la globalización?

El nacionalismo en Canarias ha sido siempre muy integrador. Tanto los consumidores como las empresas que quieren operar en el comercio electrónico tienen muchas barreras aquí. No te llevan los paquetes o si llegan lo que tienes que pagar de impuestos es superior al valor del bien. Nuestra propuesta pasa por mantener la fiscalidad baja. Se trata de armonizarnos con el IVA. La Unión Europea avanzó en permitir que los intercambios entre países no se hagan en la frontera sino en destino. Alguien compra algo, paga los impuestos y después las agencias tributarias hacen el ajuste. Se trata de que ese sistema llegue también a Canarias. Para eso hay que dotar de mayor capacidad jurídica a la Agencia Tributaria de Canarias, que sea al igual a la española. Ese también es un mensaje nacionalista: queremos que la organización de nuestros tributos la controle una agencia propia.

Turismo: ¿el gran problema?

El turismo se ha modulado los últimos veinte años con un aumento de la calidad de la oferta que genera más empleo y más renta, pero hay elementos a analizar. El de las viviendas vacacionales como oferta alojativa adicional que distorsiona los mercados, el inmobiliario en particular, hay que regularlo. En segundo lugar, los espacios naturales. Tras la pandemia, todos decidimos salir más a la naturaleza y se genera una presión a atajar. Un tercer factor tiene que ver con las rentas que genera el sector. Estoy en la línea de Fernando Clavijo respecto a aumentar los salarios, pero creo que no es el único problema. Me parece que hay que ver el aumento de la fiscalidad en los tramos del IRPF o incluso en la indirecta, el IGIC. No se trata solo de subir los salarios nominales sino que le quitemos menos dinero del bolsillo al trabajador, que tenga más renta disponible. Cabe también bonificar a las empresas en la Seguridad Social si aumentan el sueldo por encima del convenio.

¿Cómo plantea el futuro del sector primario en Canarias?

Hay que ser prácticos. Por una parte, aumentar las ayudas, congeladas, pese a que los costes del sector han aumentado casi un 50% desde 2006 y hay que compensarlos. Después, eliminar la competencia desleal que altera la competitividad con la entrada de productos de tres o cuatro países que no cumplen la cláusula espejo: dame lo que me pides a mí, El tercer factor es el proceso de transición energética y la burocracia que la Unión Europea ha impuesto, una carga muy alta a moderar. Pero aparte está el camino hacia la soberanía alimentaria. Siempre ha habido en Canarias un debate sobre la articulación entre el Régimen Especial de Abastecimiento (REA) y la producción local. Evaluamos vincular las ayudas del REA a la compra de productos locales de consumo directo como el queso o la leche.

Nueva Canarias fue socio en otras ocasiones y ahora se alía con Sumar. Perjudica esta división del nacionalismo canario?

Sí, obviamente. No se entiende esa decisión ni sobre la base ideológica ni sobre la territorial. Hay un tapón que está en su dirigencia y no quiere que el nacionalismo sea fuerte. He hecho el llamamiento a que se desligue de esta operación con Sumar y me apoye por ser el único diputado canario que tiene posibilidades de salir como tercero al margen de los dos grandes partidos nacionales.

Cuatro años en la oposición del Cabildo (2019-2923), ¿le han servido de mucho, poco o nada a nivel político?

Fueron años difíciles porque las Islas sufrieron mucho, incluyendo la pandemia y la crisis posterior. Tenía una sensación de no sentirme útil y de hacer una labor en cierta forma estéril, además de algo de frustración. Pero es una parte del recorrido político que tienes que vivir.

¿Cuanto le debe Rosa Dávila a Carlos Alonso el ser la actual presidenta del Cabildo?

Muchos nos dieron por finiquitados al no gobernar, pero creo en la resistencia que el conjunto de la organización demostró. Fueron muchos los que sumaron para que fuera así. No es Carlos Alonso sino la organización, aunque yo sea parte. Estuve los cuatro años en una oposición constructiva y Rosa Dávila supo tomar ese testigo para acceder a la presidencia.

¿Cuál es el sentido del nacionalismo canario en 2024?

Tiene que ver con ser capaces de hacer lo que nos proponemos. Hay un sentimiento de ser canarios, de demostrar que en cualquier terreno somos capaces de ser muy competitivos, de aportar valor y también de tener un concepto de la realidad social diferente. Sin fenómenos de xenofobia, a pesar de la presión. Nuestro nacionalismo se hunde en razones históricas, territoriales e institucionales porque siempre hemos tenido un trato diferente. También porque somos una tierra de mezcla de culturas, parte de nuestra idiosincrasia. Hay un punto de orgullo que tenemos que cultivar más. Siempre con nuestro acento.