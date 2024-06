Un desafío global que exige soluciones tecnológicas avanzadas

Los incendios forestales representan uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad. Solo en el año 2023 se quemaron 400 millones de hectáreas (ha) en todo el mundo, el equivalente a más de dos veces la superficie del continente europeo. En España, esta cifra alcanzó las 89 mil ha, de las cuales

18 mil ha corresponden a las afectadas por los incendios de La Palma y Tenerife el pasado verano. Paralelamente, el acelerado crecimiento urbano, que incrementa la interacción humano-naturaleza, plantea desafíos adicionales en seguridad pública y sostenibilidad. Estas circunstancias tienen consecuencias devastadoras para la biodiversidad, alterando ciclos naturales y generando un profundo impacto no solo medioambiental, sino también social y económico. Por lo tanto, la adopción intensiva de tecnología para una gestión efectiva y eficiente en los escenarios de prevención y emergencias ya no es una opción, sino una necesidad. En este contexto, es clave el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) para el procesamiento de grandes cantidades de datos, incluyendo imágenes satelitales, datos climáticos y reconocimiento de patrones, con el fin de generar modelos predictivos. Asimismo, la robótica permite el uso de vehículos no tripulados (UAVs) equipados con sensores que evalúan el estado

de la vegetación y detectan incendios en etapas iniciales, incluso en zonas de difícil acceso. A pesar del uso aún limitado de tecnologías avanzadas en el ámbito forestal, un creciente número de universidades y startups a nivel global están desarrollando soluciones que aprovechan el gran desarrollo tecnológico de la última década. Un ejemplo de estos esfuerzos en Canarias es la línea de investigación para la detección y geolocalización remota de focos e incendios forestales, llevada a cabo en el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) de la ULPGC. El resultado de este trabajo ha culminado con la creación de la empresa de base tecnológica Artificial Intelligence & Robotics, que, al igual que sus pares en Hong Kong y Estados Unidos, persigue proporcionar herramientas para construir un mundo más seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Director Gral de Artificial Intelligence & Robotics