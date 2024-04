La falta de oferta y los altos precios frenan la venta de casas en Canarias

No hay casas a disposición de los compradores en el mercado inmobiliario canario. Y las que hay o son muy caras o no están en buenas condiciones. Una situación que está provocando que no se pueda satisfacer la alta demanda que existe y que está frenando la adquisición de inmuebles en el Archipiélago. Las Islas registraron en febrero la mayor caída de las compraventas del país. Ese mes las operaciones inmobiliarias que se cerraron en la región descendieron un 7,5% si se comparan con el año anterior. Pero no se trata de una bajada puntual. La actividad lleva meses en retroceso debido a la falta de oferta, el encarecimiento de las pocas propiedades que salen a la venta y el endurecimiento del acceso al crédito por parte de los bancos.

La dificultad para acceder a una vivienda es un problema acuciante no solo en Canarias sino también en el resto del país. Una situación que muchos han tildado ya de emergencia habitacional a la que se le quiere poner remedio de una u otra manera. La falta de obra nueva es uno de los factores que restringe el parque de viviendas. Los promotores canarios llevan años reclamando que se agilicen las licencias para la construcción, que aseguran esperan durante demasiado tiempo en los cajones de las administraciones locales.

Un plan de choque reclamado por los constructores que ayer pareció atender el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras reunirse con representantes del sector de la construcción, inmobiliario y financiero, el Ejecutivo anunció precisamente la modificación de la orden ECO 805/2003 del Ministerio de Economía para agilizar la promoción de vivienda y facilitar su financiación.

«Es lo que llevamos pidiendo desde años luz», apunta Isidro Martín, delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (Apei) y secretario de la junta directiva de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco). Recalca que la concesión de licencias para sacar adelante nuevas promociones en suelo finalista está estancada en Canarias desde hace bastante tiempo. «Es tal la maraña burocrática que hay ayuntamientos que tienen más de 400 expedientes esperando», indica. Algo que provoca que no haya más oferta en el mercado.

Pero la falta de nuevas promociones no solo afecta a quienes quieren adquirir una vivienda sino también a los que viven de alquiler. Los inmuebles dedicados al arrendamiento también están a la baja, lo que a su vez incrementa de manera muy notable los precios.

«Es simplemente que no hay», sentencia Martín, quien asegura que ya están teniendo problemas para buscar alojamiento a profesionales que vienen a trabajar a Canarias y no encuentran dónde vivir. Y si lo consiguen es con unos precios ahora normalizados pero que hace años hubieran parecido escandalosos. «Estamos alquilando pisos de una habitación a 800 euros y tenemosproblemas para buscar alternativas a esa gente que viene de fuera a trabajar», sentencia.

Mismas dificultades tienen quienes residen aquí. Por cada anuncio que se publica en el portal inmobiliario Idealista.com hay 42 familias a la caza en Canarias para conseguir ser sus nuevos arrendatarios. Son casi el doble que los que peleaban por cada oferta el año pasado.

Una avalancha de interesados aunque el precio medio de los alquileres no ha dejado de subir. Desde mayo del año pasado anota un incremento del 7,3% en Canarias. Y esto a pesar de que en ese momento entró en vigor la ley que pretendía exactamente lo contrario, contener el alza de los arrendamientos.

«Lo que se ha creado es inseguridad jurídica y por eso se han retirado viviendas del mercado», apunta Martín. Pero el Gobierno sabe que debe contar con los propietarios particulares que son los que ponen en el mercado el 95% de las viviendas de alquiler. «Les necesitamos», aseguró ayer la ministra Isabel Rodríguez, quien los invitó a incrementar el parque de inmuebles de alquiler asequible para que ofrezcan arrendamientos cuya renta no supere el 30% de los ingresos de las familias. «El Gobierno va a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías», manifestó sin dar más detalles.

En Canarias los alquileres han subido tanto en los últimos años que ahora ya es mucho más rentable pagar una hipoteca que ser inquilino. Mientras que de media los ciudadanos deben destinar hasta un 38% de su sueldo en el alquiler –unos 998 euros al mes– los hipotecados solo el 24%, es decir 627 euros de media. Sin embargo, quienes se deciden a dar el paso para ser propietarios tampoco lo tienen nada fácil. Poca oferta, tipos de interés altos y dificultad para ahorrar para la entrada convierten el acceso a la vivienda de una u otra manera en misión imposible para muchos.

Suscríbete para seguir leyendo