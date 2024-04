El vicepresidente canario reconoce la necesidad de mejorar la relación con el turismo con subidas salariales y la protección de las ‘kellys’

La manifestación contra el modelo económico canario convocada para el próximo 20 de abril en cinco islas y que busca ser “histórica” sigue protagonizando las valoraciones de los representantes públicos del Archipiélago. Este miércoles ha sido el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, quien ha reconocido “la necesidad” de llevar a cabo acciones “que mejoren la relación entre la industria del turismo y la ciudadanía” y ha asegurado que los principales “clientes” deben ser los canarios, “pues residen y trabajan aquí”. Unas declaraciones que ha realizado al término de una reunión del Observatorio del Comercio en Canarias, conformado por los miembros de la Consejería y representantes de la Federación Canaria de Islas (Fecai), de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) así como representantes de distintas asociaciones empresariales.

Entre las medidas que el Ejecutivo debe tomar para aliviar esa vinculación entre el sector turístico y la ciudadanía, Domínguez ha citado la mejoría de las condiciones laborales de las ‘kellys’ -las camareras de piso de los hoteles- así como la subida de salarios. Asimismo, ha puesto en valor algunas normas que está impulsando el Gobierno regional en ese sentido, como el decreto urgente en materia de vivienda o el anteproyecto de Ley de Alquiler Vacacional presentado esta misma mañana. “Somos conscientes del abandono en acciones que ha habido en los últimos cuatro años y por eso hemos tomado medidas en tan solo nueve meses”, ha sentenciado.

Ley de Alquiler Vacacional

El anteproyecto de Ley de Alquiler Vacacional es para Domínguez el camino correcto para evitar “que todo valga” en el sector y que se regule una actividad económica “que ha venido para quedarse”. En este sentido ha dicho que la norma regional unificará los requisitos a cumplir para que “no se regule la actividad de 88 maneras distintas”. Para regular de forma más certera ha pedido a la sociedad que “aporte todo lo que considere necesario” en este período de exposición pública en el que se encuentra el anteproyecto.

Ante quienes critican la proliferación de viviendas vacacionales en el Archipiélago, el vicepresidente canario ha pedido “no demonizar” al sector a la vez que ha reconocido que “ciertamente tiene algunos efectos” en la sociedad en cuanto a la demandada de vivienda se refiere así como por la presencia del turista en lugares “en los que no estábamos habituados”. No obstante, ha sopesado que este no es el único factor “de lo que puede estar sucediendo en estos momentos en nuestra tierra”.

De cara a las movilizaciones convocadas, Domínguez ha aprovechado también para hacer un “llamamiento a la responsabilidad” y ha pedido que no se salga a la calle con mensajes que puedan llegar a los países emisores y crear una “alarma innecesaria”, “injusta” y que considera que no se corresponde con la realidad. “Canarias depende mucho del turismo. Es quien nos da de comer y nos brinda la oportunidad de levantarnos por la mañana, ir a trabajar y, a muchos, de llegar a final de mes”.