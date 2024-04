El PP valora citar ante la comisión del 'caso Koldo' al entorno de Torres y los responsables del Servicio Canario de Salud

De poco le ha servido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el desmentido parcial de Koldo García, uno de los principales implicados en la trama de venta irregular de mascarillas al Gobierno de Canarias en los primeros meses de la pandemia por coronavirus, respecto a sus afirmaciones iniciales al diario ‘El Mundo’ en las que señalaba que el entonces presidente de la comunidad autónoma fue uno de sus interlocutores en la operación. Esa declaración fue la que llevó al PP a anunciar de manera inmediata que solicitaría la comparecencia del ministro en la comisión de investigación que se ha abierto sobre este caso de presunta corrupción, pero aunque el ex asesor del José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes se desdijo en parte de lo declarado al mencionado periódico y obligó a este a rectificar, el PP no ha cambiado de opinión y mantiene su idea de convocar a Torres como el “la cabeza del caso en Canarias”.

Es más, el hecho de que Koldo García mantenga al entorno y principales colaboradores de Torres en la Presidencia de Canarias durante aquella época como sus verdaderos contactos para facilitar la conexión entre el Ejecutivo regional y la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial SL con la que se contrataron las mascarillas por un valor de 12 millones, lleva al PP a considerar totalmente justificada no solo la comparecencia del ahora ministro, sino de también de esas personas que rodeaban al entonces presidente de Canarias. Esta es la idea que manejan los dos populares canarios integrados en la comisión del Senado, Sergio Ramos y Australia Navarro, al inicio de su puesta en marcha, e independientemente de las comparecencias que se vayan a producir en la que también se constituirá en el Parlamento de Canarias.

“El desmentido parcial de Koldo García respecto a sus declaraciones en ‘El Mundo’ no cambian para nada la percepción de que Torres tiene que comparecer en la comisión de investigación del Senado sí o sí”, asegura Sergio Ramos, uno de los populares canarios integrantes de la misma. Junto a la senadora autonómica Australia Navarro, él será uno de los encargados del interrogatorio a los responsables del Gobierno de Canarias o del Servicio Canario de Salud (SCS) que sean citados al Senado. Aunque no hay una decisión oficial al respecto, Ramos cree probable que su grupo solicitará todos estos testimonios, incluidos probablemente el consejero de Sanidad que formalizó la operación, Julio Pérez, o el entonces director del SCS y ahora jefe de gabinete de Torres en el ministerio, Antonio Olivera. Y no será un obstáculo en este sentido, asegura, el hecho de que todos ellos sean llamados también a comparecer en la comisión de investigación de la cámara regional.

“Hay muchas razones de peso para que Torres y sus colaboradores sean citados ante la comisión del Senado aunque también comparezcan en el Parlamento regional, entre otras el hecho de que en las Cortes no pueden mentir porque tendría consecuencias penales”, afirma al senador del PP. Torres aseguró el martes pasado que comparecerá “sin problemas” allí donde le convoquen, y mantuvo su versión de que la oferta de la empresa ahora investigada por presuntas mordidas en la venta de mascarillas a Canarias llegó directamente y sin la intermediación de ningún representante del Ministerio de Transportes. Koldo García, sin embargo, aún admitiendo finalmente que no habló con Torres cuando este era ya presidente durante la pandemia, sí lo hizo durante con sus principales colaboradores, sin especificar más”.

Junto a Torres y el resto de posible comparecientes canarios en la comisión dominada por el PP en la Cámara alta, los populares pedirán con toda seguridad el testimonio de la presidenta del Congreso, Francine Armengol, que era presidenta del Gobern de Baleares cuando este contrató con la empresa de la trama, así como la del propio Koldo García y la del que fuera su jefe en el ministerio de Transportes y actual diputado del grupo Mixto, José Luis Ábalos, expulsado del PSOE. También valoran citar al actual titular de este departamento, Oscar Puente; al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La ‘caza mayor’ de líderes socialistas o miembros del Gobierno de Pedro Sánchez que busca el PP en relación a este caso y las responsabilidades políticas que tratan de depurar determinará el valor que puedan tener para este partido otros testimonios del ‘caso Koldo’ en relación con Canarias, más allá de lo que puedan aportar para esclarecer la presencia de la trama en las Islas y sus conexiones con el Ejecutivo regional cuando lo presidía Torres.

Calendario el día 10

Por ahora, todo queda a expensas de los trabajos que vayan planificando la Mesa y los portavoces de la Comisión del Senado creada el pasado lunes y que presidirá el senador popular Eloy Suárez. Este miércoles la Mesa y los portavoces de los grupos del nuevo ente parlamentario mantuvieron la primera reunión y acordaron fijar para el próximo lunes día 8, a las 14.00 horas, el plazo para que los grupos hagan sus propuestas para el plan de trabajo, que incluye listado de comparecientes y peticiones de documentación peticiones. Una nueva convocatoria de la comisión el miércoles 10 servirá para aprobar el calendario de trabajo.

En la comisión está integrado el senador de CC Pedro Sanginés en representación del grupo Mixto, que insiste en resaltar que los nacionalistas, bajo la batuta de José Miguel Barragán, diputado autonómico, coordinarán su estrategia en cada una de las tres comisiones de investigación creadas en Congreso, Senado y Parlamento de Canarias. A la vista del planteamiento que se haga en cada una de ellas por parte del conjunto de grupos parlamentarios y partidos, y de los trabajos e informaciones que vayan surgiendo, CC decidirá a quien llamar para que testifique sobre el asunto.

