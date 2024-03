El PP canario pone la mira en Torres: "¿Llegar a ministro es una gratificación por el 'caso Koldo'?"

El PP canario lo tiene claro. "El nombramiento de Ángel Víctor Torres como ministro obedece a una gratificación por su buen comportamiento ante los mandados de superiores que durante la pandemia le ordenaron adquirir el material sanitario a determinadas empresas". Los populares relacionan el nuevo puesto del expresidente canario con su decisión de realizar contratos de compra de mascarillas con la empresa ligada al caso Koldo y exigen al expresidente canario que responda algunas preguntas como la de si acató órdenes de algún ministerio antes de decidirse por la compañía que suministraría el material. Así lo explicaron esta mañana los diputados y senadores canarios, quienes exigieron al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, el cese del canario por su supuesta implicación en el caso.

"No me cabe ninguna duda de que fue una gratificación porque qué casualidad que la señora Francina Armengol también fuera gratificada como presidenta del Parlamento español junto a Torres cuando fueron los dos que más contrataron en la trama corrupta", afirmó el senador popular Sergio Ramos, quien aseguró que el socialista canario "no ha sabido contestar hasta ahora" quién hizo la llamada para que Canarias fuese la comunidad autónoma que más contrató a la trama corrupta. El senador por Gran Canaria ha reiterado que Torres, a quien tilda de "colaborador necesario" en el caso Koldo, debe dar "muchísimas explicaciones" al igual que él las pidió cuando el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, fue señalado por una operación de compra de mascarillas, en un caso que finalmente fue archivado.

Los populares van más allá y exigen el cese del canario. "Un señor que presuntamente es un corrupto no puede sentarse un minuto más en el Consejo de Ministros" apuntó Ramos, quien solicitó su dimisión "hoy mismo" o que sea destituido por el presidente del Gobierno. "Si José Luis Ábalos tuvo que dimitir, también debe hacerlo Torres", insistió.

"¿Dónde estuvo Torres mientras todo sucedía?, ¿se puso las gafas más oscuras para no ver las prácticas escandalosas que realizaban algunos cargos de su gobierno?, ¿hubo órdenes de algún ministerio para adquirir el material sanitario a determinadas empresas?", fueron solo algunas de las preguntas que lanzó la senadora Australia Navarro, quien aseguró que, como oposición, "el partido tiene todo el derecho de conocer la verdad".

Los diputados y senadores del PP canario se reunieron esta mañana para analizar el impacto sobre la comunidad de la prórroga de los presupuestos del Estado. Esto unido a los casos de corrupción que salpican al PSOE, según los populares, provoca que la legislatura "esté muerta", por lo que exigen una convocatoria urgente de elecciones. "Si no hay elecciones, los canarios vamos a ser los más perjudicados de toda España", aseguró la diputada Jimena Delgado, quien afirmó que la prórroga de presupuestos pondrá en "jaque" a las Islas e impedirá cumplir con la agenda canaria. "Descartamos que el gobierno vaya a cumplir con los compromisos porque partidas que son clave para nuestra tierra no van a llegar", añadió Delgado.

