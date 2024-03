Un informe de Ganadería alerta del peligro de activar la línea con Tarfaya

El riesgo es «real». La apertura de la línea marítima entre Fuerteventura y Tarfaya (Marruecos) preocupa a los ganaderos de Canarias. Y tienen argumentos. La Dirección general de Ganadería emitió un informe a principios de febrero –firmado por el Pedro Peláez, jefe de Servicios de Sanidad Animal y Laboratorio– en el que reconoce que la activación de la conexión con el continente africano «incrementaría exponencialmente» el riesgo de ingreso de patologías de «enorme repercusión zoosanitaria» que pondrían en peligro el «ventajoso» estatus sanitario actual e incluso la propia supervivencia del subsector ganadero y sus producciones. El documento va más allá y asegura que la línea puede llegar a afectar a la salud pública, ya que algunas de las enfermedades infecciosas que pueden entrar por esta vía tienen la capacidad de transmitirse de animales a humanos.

Las consecuencias serían devastadoras para el sector ganadero, está en juego la extinción de la cabaña autóctona. La entrada de una enfermedad se podría llevar por delante a los 275.000 ejemplares de caprino y ovino que hay en las 1.500 explotaciones del Archipiélago. Pero el daño sería más grave para las especies que tienen origen en Canarias y que solo existen aquí. De las 232.060 cabezas de caprino, el 78% son de cabra majorera, el 6% de cabra palmera y el 14%, tinerfeña.

«¿Cuándo será?»

«El informe es devastador, la pregunta ya no es si van a entrar enfermedades o no, es ¿cuándo?», lamenta el director de Quesos Maxorata, Esteban Alberto. Y es que el sector industrial de producción de queso también está muy preocupado con la nueva ruta. Temen continuar con inversiones si el sector está destinado a desaparecer. «¿Qué vamos a hacer con las razas autóctonas si no están en ningún otro sitio?» pregunta la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja), Ángela Delgado, quien asegura que Canarias cuenta con una de las razas más productivas de cabra.

El informe subraya la importancia de mantener el «excelente» estatus sanitario que existe actualmente en el Archipiélago gracias a su insularidad, siendo Canarias una de las comunidades que mejor valoración tiene en este sentido dentro del territorio nacional. En concreto, está declarada oficialmente indemne de enfermedades como la brucelosis ovina, caprina y bovina, la tuberculosis bovina, la viruela ovina y caprina , la peste porcina africana y la rabia. Lo que ha permitido a las producciones lograr un prestigio y numerosos galardones internacionales lo que, según el documento, «redunda en un tejido profesional de gran relevancia dentro del sector primario».

La Dirección de Ganadería asegura que este estatus sanitario se ha conseguido, gracias a la aplicación en los movimientos animales de rigurosos controles desde las zonas de origen. Algo que entienden no va a poder lograrse en la nueva conexión con Marruecos.

Transportes particulares

El riesgo está, según el documento, en la dificultad para controlar el posible tránsito ilegal de animales o sus productos en medios de transportes particulares o la imposibilidad de controlar vectores transmisores en la propia infraestructura naval o en las mercancías o vehículos que circularán libremente por el territorio insular «diseminando posibles patologías, por muchas actuaciones que se realicen en el Puerto del Rosario para el adecuado control de aduanas para personas y mercancías».

«El puesto de control fronterizo que nos prometen las administraciones no es la solución, porque solo va a pasar una parte de las mercancías, no todo lo que venga en vehículos, furgones o pequeños camiones», advierte Delgado, quien asegura que en los puestos de control que existen actualmente en Canarias hay un déficit de funcionarios. «Si ya estamos bajo mínimos, imagínate si se abre otro punto en Fuerteventura», afirma.

La presidenta se Asaga se pregunta «¿Cuál es el beneficio de abrir la línea?» y advierte de que desde la organización «seguirán peleando» para no abrir esa puerta con Marruecos. «Yo no veo ningún beneficio económico, esto generará mucha pobreza y la ruina de muchas familias», lamenta Alberto, quien recuerda que la ganadería también es una «cuestión cultural» del Archipiélago.

Sacrificio obligatorio

Las enfermedades más relevantes –no las únicas– que podrían llegar a Canarias procedentes del país africano son: la fiebre aftosa, la peste de los pequeños rumiantes, la viruela ovina y caprina, la enfermedad hemorrágica epizoótica y enfermedad de la Lengua Azul, la rabia y la peste porcina africana. El problema principal es que algunas de estas obligan, según la normativa vigente, a llevar a cabo un vaciado sanitario. Es decir, el sacrificio obligatorio de todos los animales de las especies presentes en una explotación ganadera en caso de sospecha o confirmación de un caso positivo. «Nos obligarían a sacrificar todo el ganado localizado a 50 kilómetros del foco positivo, lo que en las islas es una masacre», explica Alberto.

El rechazo de los ganaderos no solo se apoya en el informe, también en ejemplos reales de focos en la Península. El 19 de septiembre de 2022 apareció un brote de viruela ovina y caprina en Granada, una enfermedad viral que llevaba erradicada en España desde 1968. Además, se extendió a otras comunidades autónomas y llevó al sacrificio de miles de reses. «En la Península se lo pueden permitir porque no se extingue la raza y acuden a otros mercados, aquí no», lamenta Alberto.