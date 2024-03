La patronal y los sindicatos se unen para paralizar la demolición del Oliva Beach

Los agentes sociales canarios se unen contra la decisión "unilateral" de Madrid. La patronal y los sindicatos consideran que la orden del Ministerio de Transición Ecológico que caduca la concesión del hotel Oliva Beach de las Dunas de Corrales no tiene en cuenta la cuota económica que supone su actividad para el norte de Fuerteventura. Sobre todo, la preocupación radica en los 1.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, que pone en juego la demolición de este complejo, por lo que han pedido al Gobierno central que se siente a la mesa con la cadena propietaria del inmueble, RIU, con el fin de buscar una solución.

Este llamamiento se realizó esta mañana en la capital grancanaria. En él participaron la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y la propia hotelera afectada. "Hemos pedido al Ministerio que se reúna con nosotros, pero no ha querido", subrayó la jefa de los Servicios Jurídicos de RIU, Águeda Borges. El próximo movimiento de la cadena hotelera será recurrir el dictamen del ministerio de Teresa Ribera, al que tachan de "arbitrario e infundado", ante la Audiencia Nacional, señaló Borgues, y en última instancia acudir al Tribunal Constitucional (TC), un litigio que puede dilatarse hasta cuatro años.

El conflicto en torno al Oliva Beach, advirtió el presidente de la CCE, Pedro Ortega, pone en riesgo la inversión empresarial en Canarias por la seguridad jurídica que acarrea. "El hotel factura 13 millones de euros, riqueza para la zona, y gracias él aterrizan 500 aviones al año en Fuerteventura. Los empresarios fomentamos el empleo, hay que buscar una solución", remarcó.

Por su parte, el presidente de la FETH, José María Mañaricua, destacó que con esta orden de derribo, basada en argumentos "falsos", el Gobierno central demuestra que no escucha a las "voces del pueblo canario". Y es que no solo patronal y sindicatos están en contra del fin de la concesión, también el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de la Oliva (al que pertenece Corralejo), los principales partidos políticos de las islas y el Gobierno autonómico.

De hecho, el Ejecutivo canario anunció esta semana que acudirá al TC para frenar esta resolución, a la que tachan de "injerencia" en las competencias sobre Costas traspasadas a la comunidad. Mañaricua resaltó su apoyo tanto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que también bregó durante su etapa al frente del Archipiélago para que la actividad del complejo continuase. "Lo importante es llegar a un acuerdo", pues el hotel Oliva Beach supone el 10% de las camas turísticas de de la isla, enfatizó.

"En el norte de Fuerteventura, el motor principal de la economía es el turismo. No creemos en un modelo para el sector basado en aumentar el número de viajeros, apostamos por la calidad y la especialización, pero no es lo mismo hablar de lo que no está construido, que de lo que sí lo está, como el Oliva Beach, que es previo a la normativa en la que se basa el Ministerio", indicó el secretario general de CCOO en las Islas, Inocencio González. Añadió que el sindicato que lidera secundará todas las iniciativas que ponga en marcha el comité de empresa del complejo.

El secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, pidió que "la Administración resuelva el problema que afecta al hotel" y a sus trabajadores, en especial a sus 400 directos.