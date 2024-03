El PSOE no está dispuesto a que la trama se convierta en "el caso Torres o Armengol"

Ni caso Torres, ni caso Armengol. El PSOE no está dispuesto a que la trama que gira sobre Koldo García salpique al expresidente canario y ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ni a la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Ambos se han visto implicado en la trama al estar al frente de gobiernos regionales que durante la pandemia compraron lotes de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión. Unas compras que se dieron, según el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, «en un momento de emergencia en el que la gente se moría». «Este no es el caso Francina ni el caso Ángel Víctor, no lo es», defendió ayer el socialista antes de participar en un ciclo de conferencias de Jerónimo Saavedra en la capital grancanaria.

El portavoz socialista defendió el «magnífico» papel de Torres como presidente de Canarias y como actual ministro. «Ya ha dado las oportunas precisiones sobre lo que fue aquel momento en el que todos los gobiernos autonómicos salieron a comprar material sanitario», insistió López, quien recordó que al Archipiélago canario llegaron mascarillas, aunque no eran «de la calidad que ponía el contrato».

El diputado del PSOE defendió la actitud de su partido que, en sus palabras, estás actuando «de manera tajante e inmediata» desde que tuvo conocimiento de lo que sucedía. «Vamos a poner toda la información y toda la documentación que se nos precise en manos de la Justicia, no va a haber ni ordenadores rotos a martillazos, ni policías patrióticas ocultando la corrupción propia y atacando al adversario», aclaró.

El socialista no dudó a la hora de asegurar que «todos los del PSOE que tengan que comparecer» lo harán en la comisión de investigación que se celebrará en el Congreso. «Toda la información y todos los que tengan que estar, estarán», insistió López, quien afirmó que «la transparencia y la lucha contra la corrupción están en el ADN del PSOE y no en el de otros».

López aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque al Partido Popular al remarcar que no conoce «ni una sola asunción de responsabilidad por parte del PP». Además, recordó, que este se trata del «único partido condenado en este país como trama criminal organizada para corromper».

Los ataques no quedaron ahí. El socialista criticó que los populares pidan «responsabilidades y dimisiones» a personas que no aparecen en el sumario del caso Koldo cuando hay miembros de su partido que sí aparecen. «Lo que se está investigando es por qué el gobierno balear del PP dejó caducar la reclamación sobre las mascarillas», recordó López. «Nosotros hemos asumido responsabilidades de aquellos que sí aparecen en el sumario», apuntó.