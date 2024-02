Que mueran en familia

Cuando despertó ayer la segunda jornada del pleno casi la mitad de los diputados no estaban ahí. Esta triste variación del microrrelato de Monterroso no es inusual en el Parlamento de Canarias, pero ayer fue particularmente aguda. Salvo en el caso de Coalición Canaria y de la ASG –los de Casimiro Curbelo ya vienen desayunados– no se avizoraba a ninguno de los portavoces parlamentarios. Ni siquiera Sebastián Franquis, que en los últimos meses se ausenta mucho de las reuniones plenarias, según los más románticos, porque echa de menos a Ángel Víctor Torres, y según los más cínicos, porque todavía no entiende por qué está en los escaños rojos y qué hace esa chica de ojos atónitos a su lado. Sus señorías, simplemente, extienden sus desayunos. Hacía frío en Santa Cruz –es decir, la temperatura había bajado a 19,5 grados celsius, casi una helada para los chicharreros– y nadie sabe por qué los generosos desayunos que se servían cerca de la tribuna de prensa han desaparecido, para disgusto de diputados y visitantes. La presidenta, Astrid Pérez, no esperó más y abrió la sesión con una sonrisa de circunstancias.

La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, fue consejera de Turismo en el Cabildo de Fuerteventura y se ha notado su conocimiento previo del medio. Parece su propia jefa de prensa, y no solo porque sea periodista, sino porque enhebra un discurso que solo necesita maquetarse y mandarse a la imprenta. Pero sobre todo tiene la ventaja de ser, precisamente, la consejera de Turismo, y no hay consejero de Turismo que no adore todo el mundo en Canarias. Por ese departamento han pasado verdaderas bestias unguladas –el becerro de oro llamaron a alguno– y a todas, en un momento u otro, le han llovido los piropos y las alabanzas. Turismo es una consejería que debería estar más horizontalizada y De León llegó al cargo advirtiendo que quería modernizar la legislación y la normativa turística, cuyos ejes básicos provienen de los años noventa. Por el momento va despacito pero seguro o eso dicen en el sector. Ayer De León se fajó con una interpelación del socialista Gustavo Santana y una comparecencia solicitada por la diputada conservadora Ester Sánchez. Santana, que fue secretario general de la UGT de Canarias, siempre intenta fungir como un arriscado líder de izquierdas. Como si la UGT fuera un sindicato marxista-leninista y no una burocracia paraestatal y arribista como es hoy. Al parecer a Santana lo que le importaba es que el PP admitiera que existe explotación laboral, es lugar de abuso laboral: un éxito de la semántica sobre la realidad. Cuando la consejera, desde la tribuna, expresó su deseo de llegar a acuerdos con la oposición socialista Santana dijo que no moviendo un dedito y con un mohín de desdén, incólume ante las trampas de la derecha y siempre potentito. Después, en su comparecencia, De León intentó convencer de que se ha avanzado mucho pero no suficiente o suficiente pero no mucho combatiendo el trabajo negro, pero los datos que ofreció no eran especialmente estimulantes.

Ayer se pronunció uno de los mejores discursos de los que llevamos de legislatura y lo hizo Raúl Acosta, el solitario diputado de la Agrupación Herreña Independiente, en la comparecencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca. En diez minutos hizo un retrato preciso y angustioso de la situación actual del sector agrario en Canarias. No se le olvidó nada sobre una agricultura (y una ganadería) que parece condenada a una progresiva insignificancia, a una muerte a trozos, al rincón de las prioridades políticas. Fue tremendo porque la intervención de Acosta se basaba en la más puñetera y mísera realidad al margen de cualquier complacencia. Otro diputado, Luis Campos, resumió muy bien los problemas más imperiosos del campo isleño: renta, agua, competencia desleal gracias a los reglamentos y convenios de la UE con terceros países, recursos financieros y democratización. Campos insistió en que su partido, Nueva Canarias, comparte la tesis del desarrollo sostenible y los objetivos de la agenda 20/30 dictados por Bruselas. Como lo hacen teóricamente casi todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox. Pero la legislación y reglamentación de la agenda 20/30 que emana de la UE es incompatible con un desarrollo vigoroso y autónomo del sector agropecuario en Canarias, salvo que se decida financiar sistemáticamente la producción agrícola de Canarias a fondo perdido. No habrá cláusulas espejo en la renovación de los tratados comerciales con países de África y América. Todos los oradores complementaron y firmaron al unísono una sombría necrológica. Fue demoledor. Aunque casi nadie –salvo los que debatían– pareció advertirlo en el salón de plenos.

Finalmente (y entre muchas cosas más) se debatió y votó mayoritariamente una propuesta de resolución sobre la comunicación del Gobierno acerca de los menores extracomunitarios no acompañados que acceden por cayucos y pateras hasta las costas canarias. El Gobierno de Fernando Clavijo abundó en sus argumentos sobre la necesidad imperiosa de modificar la normativa para que el Gobierno central asuma la tutela efectiva de los menores migrantes, garantice su protección integral y mantengan su bienestar mediante su distribución en todo el territorio español. Obviamente todos, con pequeños matices, estuvieron de acuerdo, salvo los palizas de Vox, que insistieron una y otra vez, muy compungidos, que los menores deberían estar siempre con sus padres, y no desperdigados por ahí, que eso nunca es bueno. En realidad los compañeros de Santiago Abascal sostienen que los menores deben estar siempre con sus padres hasta que los mate el hambre, la insalubridad o una bala en un ataque militar o guerrillero. Que mueran en familia, como la gente decente. Y cuanto antes.