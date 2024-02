De la soledad no deseada

Los socialistas entraron ayer al salón de plenos del Parlamento de Canarias y cayeron sobe los escaños como gotas de silencio. Hablaban bajito, como se hace frente a un muerto. El muerto, supuestamente, era José Luis Ábalos, al que la mayoría de los diputados del PSOE no conocía. Pero otros sí. Y mucho. Sebastián Franquis lo conocía, desde luego. O el palmero, Jorge González, que fue secretario de Organización en la organización canaria, mientras que Ábalos lo era en la comisión ejecutiva federal. El que más lo conocía, sin embargo, no estaba allí, en el cursi edificio de la calle Teobaldo Power, porque lo nombraron ministro: Ángel Víctor Torres. El compañero Ábalos fue el más próximo de los dirigentes del PSOE con el presidente canario. Cuentan que esta proximidad la propició el propio Pedro Sánchez: «Si estoy demasiado liado», le dijo a Torres, «llama a José Luis». Y ahora ahí estaba Ábalos, con ese rictus displicente al borde del cabreo, el ceño fruncido, las manos cruzadas sobre la panza. Lo más preocupante, sin embargo, es que ese Ábalos imaginario, en el imaginario catafalco del salón de plenos, parecía a ratos transfigurarse en Ángel Víctor Torres o incluso algún alucinado creyó percibir los rasgos de Pedro Sánchez. Esquinada en su escaño Nira Fierro consultaba su reló violeta a ver si empezaba el puñetero pleno de una vez. Casi en el otro extremo el salón un grupo de diputadas del PP se sacaban fotos en conjunto, como celebrando algo. Más tarde ocurría lo impensable: Ábalos no entregaba su credencial de diputado al PSOE y se marchaba al grupo mixto. Los socialistas se quedaban con 119 escaños. El caso Koldo no terminaría con el sacrificio ritual del exministro de Transportes. Al contrario: apenas acababa de empezar.

Ana Oramas –que llevó el pleno en sustitución de una indispuesta Astrid Pérez– tuvo que emplearse a fondo para que se impusiera el silencio lo suficiente para abrir la sesión. En las preguntas de control al Gobierno mucha gente repitió preguntas. Preguntan sobre lo mismo para luego lanzar sus diminutas sandeces al respecto. Por ejemplo, sobre los viajes del presidente Sánchez a Mauritania y a Marruecos. Fernando Clavijo contestó lo que podía. Repitió que le ha enviado una carta a Sánchez para recabar información sobre el contenido de las conversaciones de Sánchez con las autoridades de Rabat, incluyendo al rey Mohamed VI, que casualmente estaba en Marruecos. Por supuesto Madrid no ha informado absolutamente nada al respecto. Cuando el sanchismo habla de la cogobernanza dentro de la plurinacionalidad es porque está intentado engolosinar a nacionalistas catalanes o vascos, no planteando una estrategia política hacia una federalización del Estado autonómico. Al Gobierno canario no se le informa aunque se haya tratado o incluso negociado con Marruecos o Mauritania asuntos trascendentales para el futuro inmediato de las islas como el gas, las inversiones en infraestructuras, el control del espacio aéreo o la gestión de la migración. Casimiro Curbelo opinó modestamente que los acuerdos con Mauritania llegaban tarde, pero eran «interesantes». Pues vaya. El portavoz de Vox, Nicasio Galván, que posee una amplia colección de corbatas y clichés ultraderechistas, advirtió a Clavijo por enésima vez de lo ruin y mentiroso que es Pedro Sánchez, y como todos los demás se refirió, con carita compungida, a la tragedia de los migrantes intentando atravesar la ruta atlántica y falleciendo a miles en el mar. Tiene el cronista la impresión de que a sus señorías les conmueven mucho las tragedias marítimas de los migrantes –tal vez producto de la visión de Titanic, Tiburón y otras joyas del cine de catástrofe– pero las tragedias de los subsaharianos en tierra firme les preocupan mucho menos.

Finalizado el capítulo del duelo por el dolor de los migrantes y las molestias que causan al llegar vivos Luis Campos le preguntó a Clavijo si apoyaba los objetivos de estabilidad y deuda pública aprobados por el Consejo de Ministros del pasado día 13: un requisito previo al inicio de la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Al parecer la consejera de Hacienda, Matilde Asián, se había posicionado con homólogos suyos, consejeros del PP en otras comunidades autónomas, criticando parcialmente la decisión sobre el techo de gasto del Gobierno central, y ahí se lanzó Campos para deducir que CC pensaba igual que el PP, o el PP pensaba igual que CC, o que había dos gobiernos u otras fantasías teratológicas. Escandalizarse tan irritadamente por un comentario crítico de la consejera que no coincide con su punto de vista tiene un pizco de exceso teatral. Lo cierto es que NC esperaba una deriva derechista del Gobierno surgido de las elecciones autonómicas de mayo de 2023 que no se ha producido. Por eso repiten una y otra vez lo de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones como macabro ejemplo de lo que es gobernar para los ricos. Un servidor quisiera saber lo que es un rico para Nueva Canarias. ¿Un ciudadano o ciudadana que gane más de 60.000 euros anuales y tenga casa propia es rico? Porque entonces lo son Luis Campos, Carmen Hernández y el resto de los diputados de NC. La pérdida para la Hacienda canaria al eliminarse el impuesto de Sucesiones apenas alcanzó 18 millones de euros.

Los equilibrios a los que debe atenerse el principal partido de la oposición, el PSOE, son más complejos. Fueron muy agresivos en los primeros meses, con un descompuesto Torres como líder derrotado, pero luego llegó el acuerdo de legislatura por el que CC votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez y todo empezó a cambiar más bien rápidamente. El PSOE sigue criticando a los coalicioneros, pero a veces casi cariñosamente, y en cambio reservan su furia derogatoria para el Partido Popular. Con excepciones, por supuesto. El decreto para impulsar la vivienda pública ha puesto a la dirección socialista ligeramente nerviosa. De acuerdo, fracasaron rotundamente en la construcción de vivienda pública, pero les aterroriza que el Gobierno de Clavijo sea capaz de construir y/o rehabilitar 5.000 y entregar las llaves antes de las próximas elecciones. El más afectado es Sebastián Franquis, predecesor de Pablo Rodríguez al frente de la Consejería de Transporte y Vivienda. Tan irritado está Franquis que ayer, en el pleno, llamó al decreto ley de medidas urgentes en política de vivienda «un golpe de Estado en toda regla» al conculcar normativas e invadir competencias y actuar, en definitiva, sin consultar a todos los sectores afectados. Claro que te pones a consultar a los sectores en una cháchara interminable y das la espalda a los constructores privados, sin aligerarles ni un solo trámite administrativo, y acabas precisamente como Franquis y el PSOE entre 2019 y 2023, sin entregar ni una sola vivienda planificada por su departamento. Después, más ortodoxamente, la señora Fierro se lanzó sobre la helada yugular del vicepresidente, Manuel Domínguez, para afearle que el PP sea tan de derechas porque al PP no le interesan los seres humanos, salvo para martirizarlos agónicamente. Domínguez, por supuesto, se puso a hablar enseguida de mascarillas. Ya su correligionario García Casañas había deslizado alguna simpática referencia en el inicio del pleno. Durante toda la mañana fue así: hablaba alguien del PP, tiraba un puñado de mascarillas al aire y sonreía mefistofélicamente desde el escaño. A continuación sus compañeros aplaudían, siguiendo la horrible praxis instituida por los socialistas en la pasada legislatura de aplaudir a todos sus consejeros y diputados. Una tarde recuerdo cómo la bancada del PSOE aplaudió una tos. Los coalicioneros, más bien modositos en sus escaños, leían sus papeles o llamaban por el móvil. Se quejaban de otras cosas. Por ejemplo, de que no se convocara la Comisión Bilateral Canarias-Estado para desatascar la transferencia de las competencias en la gestión de las costas, algo que el presidente Clavijo achacó al complejo mesetario de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.

Más preguntas al resto del Gobierno. La mitad, como mínimo, y según la inveterada costumbre de la Cámara, estaban dirigidas a que los consejeros y consejeras se lucieran desplegando su maravillosa gestión y su retórica policromada. Sin resultados, evidentemente. El PSOE al menos lanzó dos dardos certeros y a la misma consejera, la responsable de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín. Esta ocurrencia de distinguir entre Ciencia y Cultura, como si la actividad científica no fuera parte de la creación cultural, es una aportación novedosa de esta legislatura. Machín se las ha arreglado para ser, sin duda, la consejera más opaca de todo el gabinete. Es pequeña, vivaz e inconvincente. La socialista Yaiza López le preguntó por qué se había retrasado el anuncio de la figura literaria que protagonizaría el Día de las Letras Canarias este año. Hasta tres semanas antes de la efeméride no se conoció el nombre: Ángel Guerra. Y esa pachorra impidió, por supuesto, que muchas entidades –empezando por sociedades culturales y colegios públicos– pudieran organizar un programa de actos alrededor del autor de La Lapa. Machín explicó que lo que había ocurrido es que ella misma había convocado a un comité –no dio un solo nombre de sus miembros–para decidir el nombre del homenajeado. A Elena Máñez no supo o quiso contestarle sobre la situación de los proyectos de innovación aprobados en el último tramo de la pasada legislatura. Y finalmente habló sin precisar un solo proyecto, una sola actuación, un solo desarrollo, un solo objetivo novedoso del proyecto Identitaria, el eje programático de la política cultural del Gobierno autonómico. Una mañana gloriosa la de la señora Machín. A veces el cronista sospecha que los políticos no conocen exactamente las exigencias y responsabilidades que significa someterse al control parlamentario. Lo que es raro es que tampoco lo sepan los politólogos.

También preguntaron desde el PSOE acerca del programa para atacar la soledad no deseada que al parecer existe en la Consejería de Bienestar Social. Es muy sorprendente. ¿El Gobierno –qué espanto– también se va a encargar de nuestras soledades? ¿A qué extremos de degradación moral, social y personal estamos llegando? Mucho más seria era la propuesta de Jaime Gil de Biedma, allá por los años sesenta, de crear un servicio sexual obligatorio de seis meses, por el que los jóvenes de evidentes atractivos físicos estaban obligados a prestar compañía física a los tristes, los solitarios, los feos, los tímidos, los petudos o los alitósicos. Pero, ¿atender a la soledad no deseada? ¿Qué es la soledad no deseada hoy? ¿Ser José Luis Ábalos? ¿Tener 100.000 mascarillas en el sótano de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Ejercer de cronista parlamentario?