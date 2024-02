La reacción de Francisco Pomares tras la censura sufrida en 'Conecta Canarias': "Me quedé absolutamente sorprendido"

Mucho ruido alrededor de la Televisión Canaria tras la polémica suscitada en el programa 'Conecta Canarias', con Francisco Pomares y el caso de las mascarillas como protagonistas. Durante las habituales tertulias en el programa que se emite en la televisión pública del archipiélago, Pomares fue cortado durante su intervención por la conductora del programa, Helena Sampedro, con el mensaje de que eran "órdenes de dirección".

Desde ese momento, ríos de tinta han corrido sobre este tema. Los Servicios Informativos de la Televisión Canaria también se han pronunciado sobre este asunto, condenando lo sucedido y manifestando "nuestro total rechazo a cualquier tipo de censura que se promueva en nuestra cadena".

Durante la mañana de este miércoles, el protagonista de la polémica, Francisco Pomares, se ha pronunciado al respecto en la Cadena SER, donde es habitual contertulio de las mañanas en el 'Hoy por Hoy Canarias'. El periodista quiso quitar hierro al asunto, considerando que lo sucedido en 'Conecta Canarias', "no dejando de ser un asunto complejo de explicar, es un asunto menor".

C. E. P.

Explicación completa de Francisco Pomares

"Vivimos en una sociedad un poco desquiciada. Una sociedad que ha perdido las referencias y que, además, vive absolutamente histerizada. Yo considero que lo que sucedió ayer en televisión, no dejando de ser un asunto complejo de explicar, es un asunto menor. Ustedes se han fijado que los presentadores de televisión llevan pinganillo y lo llevan para recibir instrucciones de la dirección en los programas para evitar que se trate un tema u otro o para moverse en una determinada línea editorial.

Los periodistas estamos acostumbrados a que esto pase, pero no estamos acostumbrados a que se manifiesten públicamente y en directo, que alguien diga "oye, no puedes hablar de esto porque son órdenes de la dirección". Yo creo que Helena Sampedro, la chica que conducía el programa, se precipitó, se sintió presionada, se puso nerviosa, no era consciente de que la estaban grabando en ese momento y comentó que un asunto delicado que tenía que ver con la información que había realizado Javier Rodríguez y que estaba publicada en Efe, Cadena Ser y distintos medios de comunicación.

Este tema era la compra de las mascarillas a varias empresas vinculadas a Miguel Ángel Ramírez. Intenté dar esa información porque me pareció relevante en el contexto de la Comisión de Investigación Parlamentaria que se va a crear en el Parlamento y que seguramente trate los dos temas anteriores y este. En un momento determinado, Helena dijo que eso no venía a cuento y me mandó a callar y le pasó la palabra a otra persona. La verdad que yo me quedé absolutamente sorprendido porque en toda mi vida nunca me han impedido decir con esa rotundidad algo. A veces los conductores del programa me tiran en otra dirección, pero me quede sorprendido. Un minuto después de que ocurriera, comencé a recibir mensajes de Pedro Guerra pidiendo disculpas por lo que había ocurrido, que no sabía lo que había pasado.

El propietario de la productora que realiza el programa se encontraba en una prueba médica y se enteró porque le llamaron para contárselo. Me pidió disculpas todo el mundo y, creo e insisto que es un asunto menor y un error cometido por un cruce de información entre la dirección del programa que no querría que expresara una información errónea que había dado Efe, pero hay que dejar que los periodistas expresemos lo que consideramos porque la información tiene que estar por delante de lo demás, y presuponer que me iba a equivocar en la información que iba a dar era demasiado. La reacción al asunto es totalmente desproporcionada. Vivimos en un periodismo de barricadas, que se producen intervenciones de la gente en función de las simpatías o antipatías.

Mi gran sorpresa anoche cuando me metí en las redes fue ver a toda la gente que me había puesto a caer de un burro cuando fui acusado falsamente de falsificar documentos públicos para entrar en la Universidad (de La Laguna) para evitar que se me pudiera votar en el consejo de la televisión, la misma gente que me puso a parir en aquel momento salía a defenderme como si me hubieran fusilado. No hay que ser hipócrita, esto está en el orden del día. Si continuamente los periodistas recibimos instrucciones o recomendaciones. ¿Para qué llevan pinganillo? Para recibir instrucciones de los directores de los programas. El problema fue que Helena se puso nerviosa y, para justificar algo que seguramente ni ella entendía, dijo algo que no tenía que decir".