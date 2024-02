Hugh Elliott: «El turista británico conserva su poder adquisitivo; 2024 será muy buen año»

Hugh Elliott (Inglaterra, 1965) no había estado en las Islas antes de asumir el cargo de embajador de su país en España. «Yo era uno de esos cinco británicos que no habían estado en Canarias», bromea. Ello no ha obstado, sin embargo, para que cuatro años después –es embajador desde 2019–, este fan del Liverpool demuestre un conocimiento de la realidad del Archipiélago más propio de un nacional que de un foráneo.

Récord de turistas británicos en 2023. La suya es una fidelidad a prueba de bomba.

Uno se asombra aun conociendo bien la situación y la historia del turismo británico. De cada diez visitas internacionales, cuatro son de británicos. Algo más de 5,6 millones el año pasado. Es extraordinario y una gran satisfacción. Estuve en Canarias hace dos años, justo antes de la invasión de Ucrania y justo después de la pandemia, y todas las preguntas eran «¿podremos volver a estar como antes?». Y la respuesta es sí. Sí y más. Esto también demuestra que las noticias que llegan sobre la situación en el Reino Unido no demuestran del todo la realidad. Porque si fuese tan catastrófica como a veces se presenta en España, pues no serían 5,6 millones de británicos en las Islas. La economía británica tiene una serie de cuellos de botella, sobre todo por la falta de mano de obra, pero habrá crecimiento económico este año. Se ha hablado de recesión, pero es una recesión muy pequeña, casi técnica, y las cosas van bastante mejor de lo que podría parecer.

¿Exageramos? Es verdad que hace ya un par de años que se teme que muchas familias acusen la crisis y no puedan venir a las Islas.

Miremos los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Pues que el turismo no solamente ha vuelto, sino que ha rebotado de una forma muy fuerte, lo que demuestra que todavía hay un poder adquisitivo del ciudadano británico, del turista británico, importante. Eso y que la situación en el Reino Unido tal vez no sea tan mala.

¿Habrá otro récord en 2024?

Todo apunta a que va a ser un año muy bueno. Es verdad que nunca se puede estar seguro del todo. Eso lo aprendimos con la pandemia. Pero sí: todo apunta, por la información de las reservas, de los turoperadores, de los hoteleros, que este será otro año muy bueno. Y no me sorprende, porque Canarias ofrece muchísimo. Tras la pandemia había una demanda suprimida, por así decirlo, y a eso se unió que España y Canarias son destinos seguros y apreciados. Por lo tanto, podemos seguir hablando de buenas perspectivas para el turismo a pesar de la situación tan dramática en diferentes partes del mundo.

Mencionaba antes el problema de la falta de mano de obra. ¿Por qué no promover la ‘importación’ de trabajadores, de Canarias sin ir más lejos?

Tenemos un sistema que facilita la entrada de talento. Y hay una enorme tradición migratoria en ambas direcciones. Así que la respuesta es sí, porque hay gran demanda. Pero el reto de la mano de obra no es solo británico, y de hecho se está percibiendo también en España. Es más, por las conversaciones con empresarios de aquí, también se está notando en Canarias. Es un fenómeno que tiene que ver con una serie de factores: con los efectos de la pandemia, con lo que en el Reino Unido se llama la gran jubilación, The Great Retirement, con las reconversiones que están teniendo lugar en la economía, que requiere nuevas competencias y conocimientos, y con la propia estructura demográfica. Pero en inglés es lo que llamaríamos a nice problem to have. Y de algún modo es también un indicador de una economía más pujante y exitosa de lo que muchos pensaban tras la salida de la Unión Europea.

En Canarias sí se ha notado un cierto deterioro del comercio bilateral, al menos de las exportaciones, tras el ‘brexit’.

Es verdad que se han recuperado más las exportaciones británicas hacia Canarias que las importaciones desde Canarias. Pero por lo hablado con empresarios, mi conclusión es que el impacto del brexit es menor. No es cero, pero es menor. Canarias tiene aquí una ventaja, porque las empresas saben gestionar diferentes regímenes fiscales y aduaneros. Ustedes tienen ese know-how. Por eso yo no apuntaría al brexit. Queremos conocer en detalle las razones por las que no se ha producido la total recuperación de los niveles prebrexit y precovid. He hablado, por ejemplo, con una empresa que está buscando exportar vino. ¡Me parece fantástico!, porque el vino canario no es muy conocido pero debería serlo; si lo menciona mi compatriota William Shakespeare, debería serlo. Entonces, por todas esas conexiones, por el turismo y por el hecho de que Canarias es una parte muy conocida de España, hay muy buena base para los exportadores canarios. El Reino Unido puede ser un mercado muy competitivo, y algo interesante para ser competitivo es el factor de la sostenibilidad, porque percibo en las Islas un alto grado de concienciación sobre el valor de la sostenibilidad en los productos, y lo mismo en el consumidor británico. El precio es importante, pero no lo es todo.

Enlazo eso de que ‘el precio no lo es todo’ con la preocupación por el previsible encarecimiento de los vuelos que traen a esos millones de británicos. ‘Tasa verde’, derechos de emisión... Desde fuera: ¿se está pasando Bruselas de frenada?

Tenemos una prioridad compartida y fundamental: la lucha contra el cambio climático. Hay que mantener el foco en ese objetivo estratégico, que es absolutamente crucial para Canarias. Más crucial que el turismo, porque si no llueve, ¿cuánto turismo habrá? Dicho eso, luego es cuestión de buscar esos equilibrios, muy delicados, para que las medidas que se tomen tengan el suficiente apoyo social y económico. Mi visión es que aquí el gran premio es conseguir frenar el calentamiento del planeta. Esa debe ser la prioridad. No sé cuántas personas me han hablado estos días del problema de la sequía, del problema de la calima, que se produce mucho más a menudo, y, en definitiva, de todas las formas en que el tiempo está cambiando en las Islas.

Pero usted habla de equilibrio, que es lo que no perciben quienes advierten de los riesgos de pisar mucho el acelerador 'verde'. ¿Les preocupa esto?

Hay una sensibilidad. Es un tema sobre el que los turoperadores y las líneas aéreas están pensando mucho. Está, por ejemplo, la cuestión del SAF, Sustainable Aviation Fuel, que sabemos manufacturar pero que no es suficiente. Es una de las tecnologías difíciles de convertir del sector de la aviación, que va a ser el que más tarde, y quizás durante un tiempo el consumidor tenga que pagar un poquito más por esas externalidades que tienen que ver con el impacto sobre el cambio climático. Pero creo que vuelvo otra vez a los hechos si digo que hay una gran concienciación en el Reino Unido, donde es un asunto transversal. A la gente le interesan mucho las medidas contra el cambio climático pero sigue volando a Canarias.

¿Dónde ve potenciales nichos para que sus empresas inviertan en el Archipiélago?

Estoy muy interesado en ver cómo progresa el sector audiovisual. Canarias ha hecho una labor muy profesional para traer esas inversiones, y esto facilita que Canarias se conozca también por otros motivos. Lo mismo pasa con el enfoque hacia otro tipo de turismo más allá del sol y playa, que siempre estará y siempre será mayoritario, por supuesto, pero hacia un turismo también más cultural, más medioambiental. Todo eso hará que las Islas se conozcan por otras razones, no solo por lo típico, y ayudará a que las empresas piensen en Canarias de nuevas maneras.