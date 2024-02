«Los Veintisiete tendrán que colaborar con Canarias en los próximos repuntes»

El secretario general del Partido Demócrata Europeo (PDE), Sandro Gozi (Sogliano al Rubicone, Italia, 1968), participó hoy en la jornada ‘Hacia el nuevo pacto migratorio’, organizada por Coalición Canaria (CC), en la capital grancanaria. Gozi sostiene que la nueva hoja de ruta de la Unión Europea favorecerá a los territorios fronterizos, como Canarias, pues obliga a los Veintisiete a implicarse en la gestión de las migraciones.

¿Cree que el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea es un buen pacto?

Este pacto es un paso muy importante. Da a la Unión Europea herramientas para retomar el control y la solidaridad. Llevamos desde 2015 discutiendo sobre este asunto sin llegar a un acuerdo en algunos puntos fundamentales, así que creo que tenemos que estar satisfechos. Este es solo el principio de la respuesta europea. Habrá un siguiente paso y una nueva negociación. Este pacto nos permite actuar en cuestiones como la gestión eficaz de las fronteras exteriores, algo que es de gran importancia para Canarias; dar uniformidad y rapidez a la gestión de las solicitudes de asilo; y, sobre todo, trabajar la solidaridad. Hasta ahora regiones como Canarias, Lampedusa o las islas griegas han estado solas y ahora el pacto introduce la solidaridad obligatoria. El próximo paso en el que tenemos que trabajar, entre 2024 y 2029, es la migración económica y la migración climática.

¿Cómo beneficiará el pacto a las regiones de llegada, como es el caso de Canarias?

En primer lugar, porque se introducen procedimientos mucho más rápidos y con menos trabas jurídicas para la evaluación de los solicitantes de asilo. También habrá mucho más apoyo de la Unión Europea para trabajar en las repatriaciones de quienes no tienen derecho a asilo. Para Canarias es importante el mecanismo de solidaridad obligatoria, porque los estados miembros tendrán que tomar nota activamente de que lo que pasa en el Archipiélago. La migración no es un problema canario, no es un problema español, es un problema europeo. Los Veintisiete tendrán que colaborar más con Canarias en la gestión de los próximos repuntes migratorios. También se reforzará el Frontex en las Islas, pues se ha incrementado su papel para ayudar a los países fronterizos, especialmente a la frontera marítima.

¿Cuándo se empezarán a ver los resultados del pacto?

Se acaba de aprobar y se empezará a aplicar este año. Si todos cumplen sus compromisos, en un año y medio o dos empezaremos a ver los efectos. Creo que es un pacto muy positivo, pero en estos temas tan complejos tendremos que ser muy cuidadosos y España tendrá que ser muy exigente en la plena aplicación de todo lo acordado.

¿El resultado de las negociaciones hubiera sido el mismo sin la presión de la extrema derecha?

La extrema derecha no quiere resolver el problema migratorio. Para ellos es necesario que la migración exista. Cuando no están en el poder manipulan y arrojan el problema de la inmigración contra el Gobierno de su país y contra la Unión Europea. Son los primeros en decir que no hay solución europea para la inmigración y apuestan por soluciones nacionales. Encierran esta competencia dentro de sus fronteras nacionales. La extrema derecha se muestra contraria al espacio Schengen, porque lo ven como una forma de atraer inmigración. Se muestra contraria a la UE, porque piensan que no es capaz de gestionar la inmigración. Sin embargo, cuando llegan al poder hacen exactamente lo contrario y buscan soluciones europeas. Cuando Giorgia Meloni estaba en la oposición dijo que iba a activar un bloqueo naval en el Mediterráneo, pero ahora que está en el poder votó a favor del pacto migratorio. La extrema derecha grita mucho cuando es la oposición, pero cuando está en el poder y tiene que resolver las cosas, viene a buscar nuestras soluciones.

El país que no quiera acoger a un migrante tendrá que pagar 20.000 euros. ¿Cómo casa esta medida con el concepto de solidaridad?

Yo habría apostado por la solidaridad con la distribución de los solicitantes de asilo para los 27, pero esto fue parte del compromiso con países como Polonia, Hungría o la República Checa, que se niegan en redondo a recibir solicitantes de asilo. Creo y espero que la mayoría de países participen en la reubicación y los que no tendrán que contribuir económicamente, aportando dinero a un fondo para la inmigración, que también puede ser utilizado para las repatriaciones o para la cooperación entre la UE y los países emisores.

Le da mucha importancia a las repatriaciones...

En esto hemos sido muy débiles hasta ahora, pues solo se repatría al 20-30% de los migrantes irregulares que no tienen derecho al asilo. Tenemos que hacer mucho más en este sentido. Mantenerlos en la irregularidad y en la clandestinidad es lo peor para los migrantes y para nuestros ciudadanos. Estar en la irregularidad hace a los migrantes más vulnerables al crimen organizado y eso crea sensación de inseguridad a los ciudadanos europeos. Debemos integrar mucho más y mucho mejor a los que tienen derecho a quedarse y debemos repatriar mucho más, de lo contrario seguimos en una situación descontrolada y esta es una de las principales causas de la xenofobia, el miedo y la utilización de los inmigrantes como chivos expiatorios.

¿Qué le parece que Albania haya aprobado el acuerdo con Italia para que los migrantes que rescatados por la Marina italiana en el Mediterráneo permanezcan retenidos hasta un año y medio en suelo albanés?

Es pura propaganda y supone una violación del nuevo pacto migratorio. Le sirve a Meloni para demostrar a los italianos que ha resuelto el problema delegándolo a un país no europeo y a Albania le sirve para conseguir un aliado de cara a su adhesión a la UE. El pacto migratorio exige que el procedimiento de screening e identificación de los migrantes se realice en el territorio de la UE. Este acuerdo bilateral me parecen una clara violación del derecho internacional humanitario y del derecho de asilo.

La UE invierte cada vez más en la externalización de las fronteras, ¿se ha normalizado esta medida de control?

Es una herramienta más, que funciona sobre todo para desmantelar las mafias que trafican con seres humanos. Por esto, debemos cooperar con Marruecos, Túnez, Egipto, Turquía, Libia... La cuestión es hasta qué punto podemos cooperar respetando los derechos y libertades fundamentales.

¿Las migraciones serán un elemento central de la campaña para las próximas elecciones europeas?

Sí. La extrema derecha intentará explotar este tema y tendremos que ser muy eficaces y muy claros a la hora de explicar por qué el pacto migratorio es un importante paso adelante. En la campaña se plantearán dos enfoques: uno propagandístico de extrema derecha que da voces de alarma y nunca aporta soluciones concretas, y otro más pragmático, que es el que hemos logrado desde el acuerdo en la Unión Europea.

¿La UE se plantea la apertura de vías migratorias seguras y legales?

Debemos elegir la inmigración que queremos. Para ello, debemos trabajar contra el tráfico ilegal y construir una política migratoria económica regular. Debemos dar más visados en los países de origen y abrir nuevas vías para la migración económica.