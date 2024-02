El Congreso asume el pacto canario sobre migración con reproches del PSOE a CC

El Pacto Canario por la Inmigración suscrito en octubre pasado entre el Gobierno de Canarias y todos los grupos del Parlamento de Canarias tiene ya su réplica parlamentaria en el Congreso. La Cámara Baja aprobó este jueves una iniciativa de la diputada de CC, Cristina Valido, por la que asume todas y cada una de las medidas y propuestas recogidas en el documento suscrito en las Islas, e insta, por tanto, al Gobierno central como a la Comisión Europea a que pongan en marcha todas esas acciones en el marco de sus respectivas competencias.

La proposición no de ley, en absoluto vinculante para el Ejecutivo central, logró el apoyo de todos los grupos, salvo el de Vox, en la comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde, al igual que en el Parlamento regional, el grupo ultra lo rechazó. Pero el respaldo del PSOE a la iniciativa de Valido no estuvo exento de críticas y reproches hacia esta por considerar que el texto presentado estaba “superado” por las acciones que ya ha puesto en marcha el Gobierno central, y que su presentación en el Congreso no era fruto del consenso previo, como sí había ocurrido con el pacto migratorio firmado en Canarias.

La diputada de CC defendió, sin embargo, la validez del texto precisamente por tratarse del mismo que los partidos firmaron con el Ejecutivo regional, aunque reconoció que algunas de las medidas recogidas en el mismo ya se habían puesto en marcha o aplicado, como por ejemplo la constitución de un órgano de coordinación o ‘mando único’ de política migratoria para hacer frente a la situación en Canarias, algo que el Gobierno central hizo el pasado 16 de enero tras la creación de la Comisión Interministerial de Inmigración bajo la coordinación ejecutiva del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres.

Críticas de Diouf

Los reproches del portavoz socialista a Valido tenían que ver precisamente con el hecho de que se mantenían en la proposición no de ley puntos que ya se habían cumplido o estaban a marcha en aplicación del pacto firmado por el PSOE y CC para la investidura de Pedro Sánchez y el desarrollo de la agenda canaria. “La propuesta de la señora Valido carece de sentido y podía haberla retirado y actualizarla, ha tenido tiempo para adecuarla al momento presente”, le reprochó Diouf a la portavoz nacionalista, así como el hecho de que no hubiera consultado previamente con el resto de grupos para presentar las propuestas. “Me hubiera gustado que eso hubiera sido fruto del consenso y de un pacto resultado de una negociación o no de una imposición”, afirmó el diputado socialista.

Además, Diouf interpreta que el texto que Valido trasladó al Congreso para su validación política en el ámbito estatal excluyó dos puntos que comprometían al Gobierno de Canarias como la distribución de menores migrantes no acompañados entre las distintas islas, y el reforzamiento de los equipos de asistencia sanitaria y de emergencia, algo que Valido asegura haber recogido en su texto “con otras palabras pero misma filosofía” al tratarse de puntos sobre cuyo cumplimiento no cabe instar al Gobierno central ni a la UE en la iniciativa parlamentaria.

En todo caso, el PSOE acabó apoyando la proposición no de ley pese a advertir que “esta iniciativa requiere mejora técnica”. “Estamos a favor de un pacto que la situación en Canarias, nunca votaríamos en contra de encontrar solucione ante la presión migratoria”, afirmó Diouf, mientras que por su lado el portavoz del PP, el palmero Asier Antona, tras anunciar su respaldo, se centró en criticar al Gobierno de Pedro Sánchez “por darle la espalda a la mayor crisis humanitaria que ha vivido este país”. Antona aseguró además que Sánchez no había hablado de la situación en su entrevista del miércoles con el rey de Marruecos, Mohamed VI, y criticó la “falta de coordinación con la UE y con Frontex” en política migratoria y control de fronteras.

La proposición no de ley reclama al Gobierno de España que dé respuesta efectiva, “sin dilatar más en el tiempo” a la situación originada por la llegada continua y numerosa de personas migrantes a Canarias y que solvente, sobre todo, la situación originada por la llegada de miles de migrantes menores de edad no acompañadas que continúan acogidos en las islas después de su llegada por vía marítima. “Es imprescindible que se aplique, definitivamente, una política migratoria consensuada para evitar que se continúe trasladando una imagen de alarma y de descoordinación que solo contribuye a intensificar e miedo entre la población y a alimentar los discursos y los delitos de odio”, afirmó Valido en la defensa de su propuesta.

Mecanismo de acogida

Entre los puntos del Pacto Canario por la Inmigración destacados por la diputada tinerfeña está la modificación normativa necesaria para que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan, instando al Ejecutivo estatal en este sentido a que “se renueven y amplíen los acuerdos adquiridos en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para que se impulse un mecanismo de acogida de corresponsabilidad entre todas las comunidades autónomas, coordinado por el Gobierno”. También plantea que “se dote de personal y medios materiales suficientes” a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para garantizar la plena cobertura, especialmente en las zonas de llegada y atención de los migrantes, y que se ayude a las organizaciones y entidades que prestan apoyo como Cruz Roja Española y Protección Civil. A su vez requiere del Gobierno que mantenga el dispositivo actual de medios en Canarias para atender las emergencias de salvamento en el mar, garantizando la "operatividad eficiente de forma permanente”.

Flujos mixtos de inmigración

En el ámbito europeo el texto reclama, entre otras cuestiones, que se sigan desarrollando los planes de contingencia y de emergencia para dar respuesta rápida y adecuada a las necesidades de atención y protección de personas procedentes de flujos mixtos de inmigración. “Hay que elevar una petición a la Comisión Europea para que realice un mayor despliegue del Frontex en Canarias y habilite los fondos y los recursos necesarios para atender el drama humanitario que se vive actualmente en Canarias”, afirmó Valido al subrayar que, solo en los primeros 15 días de febrero, han llegado a Canarias 2.832 migrantes, casi tres veces más que en 2023 (1.046 personas), y que en lo que va de 2024 han arribado 11.704 personas, lo que supone un 630% más que en los primeros noventa días del año pasado.

Valido insistió en que “hay que dimensionar las medidas en materia de gestión migratoria a la situación actual en todos los ámbitos” y reclamó que el acuerdo alcanzado en el Congreso “no se convierta en un brindis al sol”, pidiendo a todos los grupos “corresponsabilidad” en la vigilancia para la puesta en marcha de todas las medidas incluidas en el texto.