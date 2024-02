CC ignora las advertencias del PP y mantiene su confianza en Sánchez

Nada modificará la hoja de ruta trazada por Coalición Canaria en la presente legislatura estatal que no tenga que ver con el cumplimiento de la agenda canaria. Ni su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, ni sus relaciones con el PSOE estatal. Ningún resultado electoral en cualquiera de los territorios del Estado va a cambiar su posición a este respecto, por mucho que el PP, su socio en Canarias, confíe en que “CC no se convierta en salvavidas de un Gobierno que está actuando en contra de todos los españoles”, o le advierta de que “el que le da la mano a Sánchez se hunde”. La formación nacionalista 'despreció' este martes esas alertas por parte de los populares canarios -liderados por el vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez- tras los resultados electorales en Galicia el domingo pasado, y dejaron claro que mantendrán su apoyo a Sánchez mientras su Gobierno siga cumpliendo con los compromisos con las islas adquiridos en el “pacto de legislatura” firmado en septiembre.

La formación que lidera Fernando Clavijoevita entrar al choque con su socio de Gobierno en Canarias, pero algunos de sus dirigentes no esconden ya una clara irritación por la insistencia con que buscan confrontarles con el PSOE y con el propio Ejecutivo central. Si las elecciones gallegas del 18-F ha sido la oportunidad para que los populares canarios incidieran en sus advertencias a CC, por la debacle socialista en esa comunidad y la derrota que supone también para Sánchez, los nacionalistas han respondido intentando no abrir una brecha en la coalición de Gobierno, pero sí dejando claro que su estrategia está por encima de los análisis que haga el PP.

“Nosotros cumplimos lo que firmamos, la agenda canaria que firmamos con el PSOE también la firmamos con el PP y si se cumple, nosotros cumplimos. La única relación que CC tiene con este gobierno está escrita en un documento con compromisos que tiene que cumplir y lo único que a mí me preocupa es que cumpla lo firmado”, aseguró este martes la diputada de CC, Cristina Valido, “Están empeñados en meternos en la derecha o en la izquierda y estoy cansada de decir que nosotros estamos en el Congreso no para apoyar a un Gobierno de izquierdas o a uno de derechas, sino para defender los intereses de los canarios, y los voy a defender hasta el último día que esté”, resaltó.

La parlamentaria tinerfeña descartó hacer interpretaciones de los resultados de las elecciones gallegas en clave nacional, pero sí apuntó directamente al PP por tratar de desviar hacia las relaciones de CC con el Ejecutivo de Sánchez los resultados de los diferentes partidos en el 18-F. “Si este Gobierno cumple la agenda yo cumpliré apoyándolo y no hay más interpretaciones que hacer. Lo demás son análisis de parte en función de como le ha ido en las elecciones gallegas y cada partido desde lo que le conviene”, recalcó Valido. Aseguró además que “también desde lo que me conviene digo que me alegro muchos que los territorios se den cuenta de que hay que tener una fuerza nacionalista importante que pelee por los intereses de ese territorio, que es lo que ha ocurrido en Galicia fundamentalmente”, en lo que parece un claro respaldo al éxito del BNG en las elecciones.

En la misma línea se expresa el secretario de Organización de la formación isleña, David Toledo, quien resalta de manera enfática que “ni las elecciones gallegas, ni ninguna otra consulta electoral" va a afectar a la estrategia de CC de apoyo al Gobierno de Sánchez mientras este cumpla los compromisos suscritos sobre Canarias. “Nosotros tenemos un acuerdo de legislatura formado con la agenda canaria por delante y las distintas elecciones que vayan produciéndose no implican nada ni interfieren en los acuerdos suscritos con el PSOE. Ahora han sido las elecciones en Galicia. Pero luego vendrán las del País Vasco, las europeas, y más tarde las catalanas, pero los resultados que tenga el PSOE en ellas a nosotros y a nuestro acuerdo en el Congreso no nos afectan. El acuerdo se está cumpliendo y si se siguen cumpliendo tendrán nuestro apoyo, y si se deja de cumplir dejarán de tenerlo”, aclaró tajante el ‘número dos’ de la formación nacionalista.

No salvadores de Sánchez

Respeto al hecho de que el PP insista en sus advertencias a CC por su apoyo a Sánchez y que le pida que no se convierta en su “salvavidas”, Toledo aseguró que “CC no salva ni deja de salvar a nadie, ni a Sánchez, ni a Feijóo”, y que “solo nos preocupamos por los asuntos de Canarias, quien se comprometa a resolverlos tendrá nuestro apoyo”. “No estamos para analizar los resultados del PSOE o del PP, ni para escudriñar el horizonte que se planteen estos partidos en función de sus resultados electorales”, afirmó el dirigente nacionalista. “Lo que ha pasado en Galicia afecta a esos partidos que se han presentado a esas elecciones”, resaltó.

Toledo no quiso valorar si los malos resultados de los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar) pueden influir en la marcha de la legislatura hasta el punto de reducir su duración significativamente, lo que podría incidir en el desarrollo de la agenda canaria. “Eso sería un escenario de política ficción que no podemos predecir, pero nosotros seguiremos con la máxima que exigir el cumplimiento de la agenda canaria en cualquiera de la hipótesis respecto a la situación del Gobierno”, insistió el dirigente nacionalista. “Habrá varias elecciones este año, el PSOE tendrá que analizar su situación y los resultados que obtenga, pero eso a nosotros no nos afecta. Y lo mismo en el caso del PP”, subraya Toledo.

CC ha evitado desde el mismo domingo por la noche un pronunciamiento político sobre el resultado de las elecciones gallegas pese al debate que han suscitado en el ámbito estatal. Los nacionalistas han tratado de mostrarse neutrales en todo momento. El líder de la formación y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, fue muy parco y liviano el lunes cuando fue preguntado por los medios de comunicación, limitándose a recordar que se había producido una alta participación y que solo cabía “felicitar a los ganadores”. Aunque sí comentó que el PSOE había “cosechado el peor resultado de la historia en Galicia”, no quiso extrapolar los resultados “a ninguna clave nacional”.

Más allá de sus respuestas al PP en relación con esa apoyo a un Gobierno que los populares consideran castigado en las urnas, CC cree que los resultados del 18-F suponen un cierto debilitamiento del Ejecutivo que le obligará en mayor medida a necesitar del apoyo de los socios nacionalistas para alargar la legislatura, escenario en el que la formación isleña podría beneficiarse por el peso del escaño de Valido en el Congreso. CC no se atreve a aventurar una determinada duración de la legislatura, que seguramente estará marcada por los resultados de las elecciones europeas de junio, pero apuesta por, al menos, aprobar dos presupuestos, los de 2024 y 2005, en los que poder recoger vía presupuestaria para las Islas la ‘inversión política’ realizada apoyando a Sánchez.