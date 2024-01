La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asume las tesis canarias sobre la necesidad de que haya un reparto obligatorio, por ley, entre las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que llegan a las Islas. La ministra viajará la próxima semana al Archipiélago para conocer la situación de los menores y «coordinar e impulsar» todos los procedimientos para acelerar los traslados. Así lo avanzó ayer durante su intervención en la Comisión de Juventud e Infancia en el Congreso de los Diputados en la que la ministra advirtió a las comunidades autónomas de que «la solidaridad no puede ser a la carta, tiene que ser vinculante y generar una distribución y facilitar los mecanismos para que así sea».

Sobre su viaje a Canarias, señaló que servirá para «coordinar e impulsar» todos los procedimientos para acelerar los traslados. «El Ministerio tiene un papel de coordinación y de ser un elemento facilitador del proceso. Tenemos las plazas creadas, se trata de terminar de gestionar los procedimientos y el traslado», remarcó la ministra, según informa Efe.

Rego se refirió a su compromiso de impulsar un mecanismo de solidaridad para regular el reparto «vinculante» de los menores extranjeros no acompañados entre las distintas comunidades autónomas. En este sentido, el Gobierno de Canarias, que dirige Fernando Clavijo, está preparando una propuesta legislativa, que se deberá debatir en el Congreso, para el reparto de los menores migrantes que llegan a las Islas a otras comunidades, pues Canarias está «superada» y tutela nada menos a 4.700 niños y niñas. Es más, el Gobierno canario censura que se haya incumplido la distribución acordada en la última Conferencia Sectorial de Infancia del pasado mes de octubre para el reparto de 347 menores a la Península. No se ha derivado a ninguno, tema que se tratará en la próxima reunión de esta Conferencia, prevista para el 29 de este mes, y donde Canarias exigirá al Estado que dé una solución y a las comunidades que se «retracten» en la acogida de menores no acompañados.

La ministra coincide con el Ejecutivo canario en «explorar las modificaciones legales necesarias» para garantizar «que se reparten los menores por todo el espacio del país, poniendo en el centro los derechos de los niños con independencia del origen». Los servicios jurídicos del Gobierno canario han determinado que se tendrán que cambiar cuatro normas que están obsoletas: la Ley del Menor, La Ley de Extranjería, el Código Civil y el Decreto de Extranjería.

Sobre la determinación de la edad de los menores no acompañados, la ministra de Juventud e Infancia se comprometió a abordar la aprobación de una modificación legal que sirva para cumplir con los estándares internacionales. La situación de los menores migrantes en Canarias centró la intervención de varios grupos de la oposición en la comisión parlamentaria.

La diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, insistió al Gobierno en que modifique la ley para que los menores migrantes que llegan solos a España sean competencia del Estado y criticó la «solidaridad a la carta» de algunas comunidades autónomas. Tras recordar que Canarias acoge a 4.700 menores migrantes, Valido se refirió a la «violencia institucional» que sufren estos niños y niñas y reclamó medidas para paliar situaciones como la acogida de centenares de menores extranjeros en un centro compartido con personas adultas debido a que las pruebas para determinar sus edades «no sirven». Valido ve urgente que se modifique la Ley del Menor, entre otras, para que los menores migrantes sean competencia del Estado y advirtió: «No admitimos más excusas».

«Queremos que se modifique la ley y que se modifique urgentemente porque hemos llegado a un punto en que esto es insoportable. Ayer llegaron más, mañana llegarán más y no se cumplen los compromisos de la conferencia sectorial, es algo que da vergüenza», insistió la parlamentaria nacionalista ante la ministra de Juventud e Infancia. «No sé si es falta de respeto a lo que ocurre en Canarias, falta de sensibilidad o qué es», lamentó Cristina Valido, pero «ya está bien, basta ya de tanta hipocresía». «Si se ha construido una Ley de Amnistía en tres meses, nadie va a decir que no se puede modificar la ley para que los menores migrantes sean competencia del Estado», sentenció la diputada de CC.