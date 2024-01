Las 99 personas (75 adultos y 24 menores de edad) que fueron ayer desalojadas por orden judicial de la urbanización de viviendas a medio construir que estaban ocupando de forma ilegal en la calle Cyca de la localidad turística de Playa Blanca (Yaiza), en el sur de Lanzarote, han encontrado acomodo de forma provisional en casa de familiares y amigos, asegura James Betancourt, uno de los afectados y portavoz de las familias obligadas a abandonar el lugar en el que residían desde hace un año, en algunos casos.

“Lo que más nos urgía era pasar la noche bajo techo. Algunos de nosotros tenemos una solución temporal en casa de familiares y amigos y otros solo durante la noche de ayer, así que siguen buscando un sitio donde vivir para poder continuar con su vida y seguir acudiendo a sus trabajos”, afirma James. Añadió que “alguno ha conseguido un alojamiento de alquiler durante tres meses y otros ven la manera de alquilar alguna villa turística entre varias familias para poder hacer frente al alquiler, pues piden dos meses de fianza más un mes de alquiler, en total 4.500 euros de entrada que no puede pagar una sola familia. Así hay distintos casos”.

James, su mujer y su hijo y otras cuatro familias más están por ahora viviendo en el salón de la casa de sus suegros, Ángel Uribe y Nora Elena Mera, en Playa Blanca. “Somos unas quince personas, sin contar con mi suegro ni mi suegra, entre ellas tres niños y dos mujeres embarazadas alojadas en el salón de su casa. Dormimos con los colchones y mantas en el suelo y tenemos nuestras cosas en los balcones”, dice James.

A pesar de que él y su pareja trabajan en la hostelería en Playa Blanca, se vieron abocados a vivir de okupas, recuerda, porque los propietarios de la vivienda en la que residían iban a venderla y no pudieron encontrar un alquiler asequible. “Después de tres meses sin encontrar nada, nos alojamos en las casas que estaban en ruina, que pertenecían al banco y las fuimos acondicionando como pudimos”, detalla. “Solicitamos ayuda para poder pagar el alquiler y acceder a una vivienda digna. No estamos exigiendo nada que como ciudadanos no nos corresponda”, aclara James.

"No sabemos hasta cuándo podremos estar aquí"

Nayeli Grueso está embarazada de 38 semanas y junto a su hija de cuatro años y su marido, quien por ahora no tiene trabajo estable, “sino lavando terrazas de villas algunos días”, se ha ido a vivir de forma provisional a casa de los suegros de James. Nayeli relata entre lágrimas que está “preocupada y con la intriga de no saber dónde tener nuestras cosas. No sabemos hasta cuándo podremos estar aquí”.

Una de las familias que rehusó ayer el ofrecimiento de la Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote de ser realojada en el Aula de la Naturaleza de Máguez (Haría) es la de Nayeli. Explica que “no tenía dónde guardar la cuna y la ropita de mi bebé y así se lo dije a la trabajadora social del Ayuntamiento de Yaiza con la que hablé. En el momento donde tuviera un sitio en el que dejarlas, iría al punto de encuentro [se refiere a la guagua que puso el Ayuntamiento de Yaiza este martes a disposición de 22 personas para se trasladadas hasta Máguez]. Me dijeron que no podía llevármelas hasta Máguez, sino mi niña, mi pareja y yo con algunas prendas para pasar el día de hoy y poco más. Por eso, me quedé en Playa Blanca”.

Otra de las soluciones que están barajando algunos de los afectados es trasladarse a otra isla del Archipiélago, “para buscar un alquiler y volver a comenzar con nuestras vidas de cero una vez estemos reubicados”, avanza James.

“Nos dijeron que Máguez está muy lejos”

La concejala de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Yaiza, Karina Centeno, precisa en relación a las 22 personas (15 adultos y 7 menores de edad), las más vulnerables del total de los 99 desocupados, que finalmente no fueron realojadas en Máguez, que "nos agradecieron el recurso que le habíamos puesto a su disposición de forma provisional en el Aula de la Naturaleza del Cabildo de Lanzarote, pero nos dijeron que queda muy lejos para acudir hasta los centros educativos y puestos de trabajo en Playa Blanca", afirma Centeno.

El Consistorio sureño les ofreció una guagua gratis no solo para llevarlos hasta Máguez, sino también para desplazar a los niños a los colegios e institutos para que puedan continuar con sus clases y a sus padres hasta sus trabajos en Playa Blanca durante el tiempo que estuviesen realojados en Máguez. Unos 60 kilómetros separan la localidad turística de Playa Blanca de Máguez, en el norte de la Isla.

“Sorprendemente, a las siete y media, la hora a la que habíamos quedado en el punto de encuentro en Playa Blanca para llevarlos hasta Máguez, no apareció nadie. Las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Yaiza y yo llamamos a los afectados al ver que no aparecían y algunos nos dijeron que habían encontrado una vivienda a donde ir de familiares y conocidos y que Máguez les queda lejos y, por eso, declinaron nuestra opción. Otros no cogieron el teléfono”, recuerda, Centeno.

Las 22 personas que con carácter urgente iban a ser realojadas en el Aula de la Naturaleza de Máguez, no contaban con ninguna alternativa de alojamiento, indica el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña.

Al menos 68 personas de las 99 que fueron desalojadas este martes, están en situación administrativa irregular en España y carecen de estabilidad laboral debido a que están pendientes de culminar la tramitación de su residencia legal en España, informó el Ayuntamiento de Yaiza. “Muchas de ellas han pedido asilo político”, puntualiza la concejala de Servicios Sociales e Inmigración.

La concejala aclara que en ningún momento el Ayuntamiento de Yaiza dijo que “las casas en las que vivían las personas estaban en situación de ruina o derrumbe. Los técnicos emitieron un informe exponiendo que los inmuebles no reunían las condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad de utilización”.