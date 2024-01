El Gobierno canario se aisla de la "crispación" entre Feijóo y Sánchez y se ve "sólido"

El Gobierno de Canarias "es sólido, está unido" y su acción "se aisla del ruido y la crispación que, a nivel nacional, mantienen el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo". Así de contundente contestó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, a las recientes manifestaciones tanto del líder nacional del PP como del vicepresidente Manuel Domínguez y otros altos dirigentes de los conservadores, que han trasladado a la opinión pública los recelos que el apoyo de CC a los decretos ley anticrisis del Gobierno de Sánchez despertó en sus socios preferentes en las Islas.

Tal y como denunció el pasado lunes Feijóo, "CC apoyó esos decretos y no se daba cuenta de que mientras tanto estaba votando en contra de sus intereses, porque si hay un territorio afectado por la inmigración ese es Canarias", lo que para el líder del PP supone que los nacionalistas pecaron de "ingenuidad". Desde la óptica de los conservadores, en la votación final del pasado 10 de enero "ya se conocía que se cedía a Cataluña la gestión integral sobre inmigración y CC no puso reparos pese a lo que ello supone en perjuicio de Canarias".

Pese a estas declaraciones del líder nacional del PP y su núcleo duro , Cabello insistió en que "ante la crispación y el lenguaje hiperbólico de la política nacional, los dos partidos que se sientan en el Consejo de Gobierno que preside Clavijo ponen moderación, consenso y diálogo".

CC dice que "259 diputados asumieron la agenda canaria y nosotros no votamos en contra el día 10"

Sin embargo, pese al análisis de Cabello, el número dos del Ejecutivo canario y máximo dirigente del PP en las Islas afirmó tras la polémica aprobación de los decretos ley anticrisis, en la que el voto de CC fue determinante para que salieran adelante tras la decisión de Junts de ausentarse de la votación, que "el Gobierno central pasa por alto la agenda canaria, y es algo que CC debe reconsiderar y tener muy en cuenta".

Se vota ‘sí’ a la agenda canaria

Un planteamiento que rechazan tanto Cabello ("se votó a favor de la bonificación del 100% del transporte en las guaguas y los tranvías, la subida de las pensiones, la materialización de la RIC en Canarias o las ventajas fiscales asociadas a la ZEC") como David Toledo, secretario de Organización de CC y presidente del Grupo Nacionalista, al insistir en que su apoyo a ambos decretos el pasado 10 de enero significa que "votamos la agenda canaria que el PP firmó y no apoyamos nada distinto a la misma".

Según Toledo, "hay 259 diputados en el Congreso", en referencia a los escaños que suman PSOE, PP y CC, "que han asumido la agenda canaria, el miércoles CC votó esa agenda y fueron otros los que se opusieron".

El secretario de Organización de los nacionalistas también niega el planteamiento de Feijóo al acusar a CC de votar a favor de los decretos ley cuando ya se conocía el acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar las competencias en inmigración a Cataluña, pues tal pacto "no lo conocían ni los ministros socialistas, ni los de Sumar, ni el PNV, el BNG o Bildu, no solo nosotros y, en cualquier caso, el mismo no fue objeto de la votación" el pasado 10 de enero.

"Se votó lo que se votó, en ningún momento el apoyo a los decretos significa que asumamos un acuerdo bilateral entre dos partidos referido a la inmigración y, cuando ese pacto se materialice, ya decidiremos qué se votará", insistió Toledo, para acto seguido avanzar que los nacionalistas canarios se oponen a que "una sola comunidad autónoma tenga competencias que son del Estado" y de la propia Unión Europea (UE).

Cabello recuerda que Clavijo y Asián negocian qué incluir en los Presupuestos del Estado de 2024

"No hablamos de futuribles que no han sucedido, solo aseguramos que seremos leales a lo firmado en la agenda canaria", reiteró David Toledo.

Una tesis que avala el portavoz del Gobierno canario, pues Cabello insistió en que "ni siquiera Junts sabe lo que acordó con el PSOE, no hay nada por escrito en ningún lado y mientras el presidente Sánchez dice una cosa el secretario general de Junts, Jordi Turull, dice otra distinta".

Clima más ‘benigno’ en las Islas

Pese a todas las muestras de recelo de los conservadores hacia CC, Cabello cree que en los debates en el seno del arco parlamentario estrictamente canario "no se va a trasladar el clima" que hay en el Congreso y el Senado, "donde el PP convierte en algo plebiscitario cualquier votación".

"En el Parlamento de Canarias, y en el Gobierno, no se debate si un voto es favorable a Sánchez o a Feijóo, pues priman los problemas del Archipiélago", dice el portavoz del gabinete canario.

Prueba de ello, en su opinión, es que "el propio presidente Clavijo coordina con la Consejería de Hacienda, cuya titular es del PP, la negociación para apoyar los Presupuestos del Estado y trabaja codo a codo con los consejeros de las áreas económicas".

"Si al final los Presupuestos incluyen mejoras para Canarias y financiación, por ejemplo, para infraestructuras educativas o combatir la emergencia hídrica, evidentemente se apoyarán, y eso no significará mantener a Sánchez como presidente, sino lograr mejorar las condiciones de vida para los residentes en las Islas", insistió Cabello.

En parecidos términos al portavoz gubernamental, que parece anticiparse a los planteamientos que se esgrimirán desde el nacionalismo canario cuando el PP cargue contra CC por apoyar las cuentas estatales del Gobierno del PSOE y Sumar, Toledo descarta que "se trasladen a Canarias los argumentos que están crispando y erosionando las instituciones".

"En el Parlamento las relaciones son magníficas, lejos de las malas formas y las palabras gruesas que se utilizan en las Cortes y en el contexto de la política nacional", concluyó el secretario de Organización de CC y presidente del Grupo Nacionalista.