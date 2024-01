Función Pública prorroga las listas de empleo porque no se cubren vacantes

La Dirección General de Función Pública se ha visto obligada a prorrogar un año más la lista complementaria de empleo generada en 2022 ante la falta de inscritos para cubrir vacantes en determinadas categorías. La ley de presupuestos posibilita a efectuar las convocatorias que sean necesarias para la constitución de las listas en aquellos casos en los que se agoten las listas de empleo, éstas no existan, no se disponga de integrantes disponibles o no puedan obtenerse éstos de cualquier lista de otras administraciones públicas. Este es el caso de determinadas categorías de ingenieros y del cuerpo superior facultativo en el que la demanda de vacantes no se puede cubrir, pese a contar con una lista de reserva para que los interesados se apunten y puedan ser llamados por la Administración para cubrir un puesto de trabajo.

Según la resolución publicada por Función Pública, un año después de la fecha de creación de la listas de empleo para que los interesados se apuntaran en la misma «siguen existiendo las mismas necesidades recogidas en la Resolución de constitución de las listas de empleo complementarias convocadas el 2 de agosto de 2022 y constituidas por Resolución de 14 de noviembre de 2022, no existiendo disponibilidad de personas integrantes de las listas de empleo vigentes». Desde que el Gobierno puso en marcha el mecanismo para dotar de personal interino a la Administración autonómica con el fin de gestionar el gran volumen de fondos procedentes del programa Next Generation se han sucedido los problemas para cubrir las vacantes generadas. Por un lado se fueron agotando las listas de empleo de determinadas categorías procedentes de las oposiciones que se han convocado desde 2015 y, por otro, se lanzó a principios de 2022 una lista complementaria de reserva a la que se apuntaron cerca de 50.000 personas que estuvo varios meses inoperativa por los problemas que detectó Función Pública en la autobaremación realizadas por los aspirantes, tanto de los méritos como de la titulación requerida para cada categoría. Falta de personal En algunas escalas y subescalas de la Administración está sucediendo algo similar a las quejas que provienen del sector privado en los últimos tiempos: hay puestos de trabajo que no se cubren por falta de personal o porque la población no se apunta o prefiere otras categorías laborales. El Gobierno anterior puso este problema sobre la mesa para justificar que no se cubrían todos los puestos provisionales demandados para gestionar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que deben estar ejecutados en 2026 según la programación de la Comisión Europea. Función Pública no solo se ha visto obligada a ampliar un año más la inscripción en las listas de empleo de determinadas categorías de la Administración sino que el Boletín Oficial de Canarias (BOC) sigue recogiendo nombramientos de personal para las unidades administrativas provisionales creadas para gestionar los fondos europeos, un proceso que se inició en 2022 y del que aún quedan vacantes por cubrir. En las listas de empleo que se han prorrogado un año más se buscan ingenieros técnicos agrícolas, pertenecientes al grupo A2 de la Administración y maestros de taller de Formación Profesional marítimo-pesquera, tanto del grupo A1 como del A2, para cubrir vacantes referidas a especialidades como sistemas auxiliares de buque, máquinas e instalaciones; motores y sistemas de propulsión del buque; inglés náutico; gobierno y navegación del buque; maniobra y estiba; mantenimiento mecánico y electricidad y automatismos.