Maria Margarete Gosse: «Los alemanes quieren viajar, este año volvemos a las cifras previas al covid»

Creo que 2023 ha sido un buen año. En general no hemos recuperado todavía las cifras del año 2019, pero el turismo alemán está en el buen camino porque Canarias es uno de los destinos más populares de Alemania. No tenemos aún todas las cifras, solo hasta noviembre, pero en 2024 creo que vamos a llegar a las cifras anteriores al Covid. Tenemos un moderado optimismo de cara a este año.

Tras la pandemia se recuperó más el turismo británico, que es el primer mercado emisor de Canarias, que el alemán, que tuvo una caída con respecto a 2019 ¿A qué se debió? ¿A la situación económica del país?

Hay varios factores. Tras la salida del Covid la gente tenía ganas de viajar, pero la inflación limitó las posibilidades y redujo un poco las ganas de gastar dinero. Los alemanes tienen tendencia a ahorrar, a lo que se sumó los elevados precios de la energía. Estos factores crearon una situación de inseguridad para el consumidor alemán, pero estamos a punto de superar esta situación. La inflación es ahora mucho más baja, los precios de energía se han estabilizado y le garantizo que los alemanes tienen ganas de viajar como siempre. Creo que la situación se va a relajar en los próximos dos años.

¿Qué le ofrece Canarias al ciudadano alemán en comparación con otros destinos?

No hay ningún destino en Europa que durante todo el año tenga este tiempo agradable y veraniego. Ese es uno de los factores más importantes. Además también los paisajes muy diversos y muy bonitos. Canarias cuenta con un sector turístico muy profesional y acogedor, por eso ofrece posibilidades de vacaciones para gente mayor, para gente con niños y para todas las necesidades. Esos son los tres puntos más importantes.

No creo que el encarecimiento de los billetes afecte a las ganas que hay de hacer turismo

Además de los problemas económicos derivados de la inflación y del coste de la energía, se ha publicado en estos días que puede haber un incremento en los precios de los billetes por una decisión fiscal del gobierno alemán ¿Cree que puede influir en los desplazamientos turísticos?

Es difícil de predecir. Los precios de los billetes han subido en los últimos años antes de esta medida. Es verdad que este incremento de impuestos encarecerá un poco más los billetes pero no creo que tenga un efecto directo sobre las ganas que tienen los alemanes de viajar.

Canarias compite con otros destinos europeos junto a Egipto y Turquía donde suelen viajar los alemanes, si bien éstos últimos están condicionados por la inestabilidad de la zona ¿Influye en las preferencias de los turistas germanos?

Los destinos preferidos de España para los alemanes son mayoritariamente Mallorca y las Islas Baleares, las costas de Andalucía y también Barcelona, aunque ésta última más bien como turismo de ciudad. Y, por supuesto, Canarias que tiene todo el ambiente de un sitio exótico por su cercanía a África, pero también tiene al mismo tiempo estructuras, seguridad y servicios europeos. Es una gran ventaja y otros lugares fuera de Europa lo van a tener difícil para competir con esto.

¿Qué otros aspectos destacaría de las relaciones entre Alemania y Canarias?

Aquí hay también empresas alemanas. Muchos alemanes que viven en Canarias se quedan a vivir aquí o por temporadas. Tenemos registrados unos 25.000 ciudadanos alemanes que viven en las Islas pero hay otros que no se registran pero que pasan varios meses aquí, en este caso las cifras no están muy claras. Eso atrae a empresas y negocios alemanes que quieren ofrecer sus servicios a esta población, aunque solo es una pequeña parte. Ahora justamente vemos un gran interés entre España y Alemania de cooperar en todo tipo de sectores, sobre todo en los relacionados con la energía verde. Estamos notando que hay mucho interés de empresas españolas de invertir en Alemania pero también hay interés de Alemania en ver qué posibilidades se ofrecen aquí. Los temas relativos a la energía verde serán importantes para el intercambio económico entre los dos países.

Soy optimista con la recuperación económica de Alemania, pero no sé a qué velocidad

En Canarias hay importantes proyectos de energías renovables y se quiere potenciar este sector, por lo que puede ser una posibilidad interesante ¿no?

Aquí hay mucho potencial en las posibilidades de la energía solar y eólica. Las empresas alemanas tienen interés en lo que pasa aquí en el sector energético y están observando con curiosidad e interés proyectos como el de la biorrefinería que se inauguró en noviembre.

¿Va a mejorar la economía alemana este año y en los siguientes ejercicios tras remontar lo peor de la inflación y de los precios de la energía?

Hay recuperación económica pero lo que no sé es si va a ser rápida porque no soy economista. Entre los factores que influyen en la recuperación está el gran desafío que supone la transformación industrial que necesitamos en la lucha contra el cambio climático, que es bastante compleja y también conlleva ciertas adaptaciones que no van a ser tan fáciles. Además estamos todavía en un contexto de diferentes crisis: la crisis de Ucrania todavía no la hemos superado. Y hay inestabilidad en otras partes del mundo como la guerra en Gaza y todavía no sabemos exactamente cómo afectará al resto de la región aunque ya vemos algunas consecuencias en el Cuerno de África, Yemen y el Mar Rojo. Esta situación puede influir otra vez en las cadenas de suministro y por eso hay riesgos que no se pueden excluir. Soy bastante optimista en que vamos a recuperarnos pero no me atrevo a decir con qué velocidad.

Hace poco se llegó al acuerdo del Pacto de Migración y Asilo, que era también un elemento a solucionar para el corto y medio plazo ¿El pacto puede encauzar esta problemática y darle más sentido y orden a nivel europeo?

El pacto ha sido muy importante y es uno de los grandes logros de la Presidencia española de la Unión Europea. El Consejo Europeo lo llevaba negociando desde hace años porque este problema tiene muchas facetas y cada país tiene las suyas. No teníamos una respuesta común pero finalmente tenemos que reconocer que este pacto lo sitúa como un problema que tenemos todos en diferentes facetas. Si queremos una solución tenemos que actuar de una manera coherente y en conjunto hemos dado un paso muy importante, aunque sus efectos quizás no serán inmediatos. Es importante valorar que queremos mantener nuestros estándares humanitarios pero, al mismo tiempo, sabemos que esta migración ilegal también es por causas económicas. Casi todos los países europeos tienen un problema demográfico pero, al mismo tiempo, la Unión Europea tiene que insistir que la migración debe ser ordenada y legal.

Si no hay un consenso en tres meses se mantendrán las mismas reglas fiscales

¿Entrarán en vigor finalmente las nuevas reglas fiscales para controlar el déficit y la deuda pública?

Debe haber un consenso pero todavía no coinciden estas ideas y por eso, de momento, sigue siendo un tema de debate. Si no se logra un consenso en los próximos tres meses seguirán las reglas que tenemos. Espero que las posiciones se vayan acercando porque la sostenibilidad de la industria y de la economía son importantes, pero también necesitamos la sostenibilidad fiscal y financiera. Queremos reglas que sean claras y transparentes.