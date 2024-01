Valido examina a los nuevos ministros: manda el REF, el Estatuto de Autonomía y la Agenda Canaria para que no haya 'olvidos'

La diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, es una mujer de armas tomar, tiene arrestos e ímpetu. De hecho, fue nominada como diputada revelación por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, premio que al final le arrebató el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente , pero para Valido fue un "orgullo" que nada más estrenarse en el Congreso en sustitución de otra batalladora, Ana Oramas, ambas de CC, fuera reconocida por la prensa por sus intervenciones y su desparpajo oratorio. Y para no bajar el listón, lo primero que ha hecho Valido este año que empieza es ponerle deberes a los nuevos ministros, como al propio Óscar Puente, que viene de ser alcalde de Valladolid desde junio de 2015 hasta junio de 2023 y conoce la realidad de su comarca pero, quizás y muy probable, no tan bien la realidad canaria y sus singularidades.

Por ello, Valido se le ha ocurrido remitir una carta de felicitación del año a todos los nuevos ministros y ministras, los que repiten y los que no, incluso al propio expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, no solo con los contenidos de la Agenda Canaria firmada con Pedro Sánchez para darle el apoyo a su investidura, sino con una copia del Estatuto de Autonomía de Canarias y del Régimen Económico y Fiscal (REF), "ambas leyes de obligado cumplimiento aprobadas por unanimidad en las Cortes", precisa Valido, para que no se cometan los fallos del pasado, saltándose una vez y otra también el REF y la Carta Magna canaria por los gobiernos nacionales entrantes. "Es que no son privilegios, sino derechos que tienen con los canarios", enfatiza.

Recordatorio por escrito

Esta iniciativa de la parlamentaria nacionalista canaria marca el inicio del nuevo periodo legislativo en las Cortes Generales con «un recordatorio por escrito de todo lo que se ha firmado o ya está en vigor, como son el Estatuto de Autonomía y el REF pero, también, una reivindicación activa de unos contenidos suscritos para la investidura del presidente Pedro Sánchez que contemplan objetivos y plazos de cumplimiento», remarca Valido. Al parecer, desde que está en Madrid se ha percatado de que pocos conocen las singularidades de Canarias por su lejanía e insularidad y su condición como región ultraperiférica (RUP) y muchos confunden las ayudas para que los isleños tengan las mismas oportunidades que el resto de los españoles con privilegios, algo que quiere evitar con el envío del REF, el Estatuto y la Agenda Canaria. Y algunos le han contestado diciéndole que lo tendrán en cuenta.

Coalición Canaria quiere "subrayar la importancia de los acuerdos alcanzados con el partido de Gobierno y, en la práctica, poner el foco sobre unos objetivos que han de cumplirse en los plazos fijados por ambas partes".

"Hemos querido recordar a todos los ministros y ministras del nuevo Gobierno de España qué es lo que hemos firmado, a qué se ha comprometido cada partido firmante y, sobre todo, al necesario calendario de cumplimiento de la Agenda Canaria que los nacionalistas hemos logrado sacar adelante con el compromiso de los dos principales partidos políticos en número de escaños en el Congreso de los Diputados".

Presupuestos generales 2024

En este sentido, Cristina Valido ha recalcado que "en la política que desarrollamos los representantes del nacionalismo canario los acuerdos están para cumplirse y estoy segura de que este compromiso es compartido con el partido que sustenta al Gobierno de España que preside el señor Sánchez". De hecho, sostiene que desde que haya un incumplimiento se replantearían cuestiones que están en ese acuerdo de investitura y que pueden llegar hasta el apoyo a los Presupuestos generales de 2024, que se empiezan a debatir la próxima semana con el Gobierno de Canarias, expone Valido. Aunque, sin embargo, confía en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que estuvo en las negociaciones de la Agenda Canaria, cumpla con los compromisos adoptados en este acuerdo porque los conoce a la perfección, añade la diputada de CC.

Transporte de mercancías desde la segunda isla

También en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido ha presentado una iniciativa en forma de pregunta para su respuesta por escrito precisamente al nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para conocer qué acciones tiene previsto adoptar el Gobierno de España para bonificar el transporte de mercancías desde la segunda isla de recepción a su destino final. Valido subraya que la existencia de una triple insularidad en Canarias provoca que las mercancías que llegan al archipiélago solo a través de las dos islas capitalinas luego han de ser enviadas a puertos de otras islas no capitalinas, e incluso a un tercer territorio insular en el caso de La Graciosa, sin que el último trayecto tenga la bonificación a la que tienen derecho, según se reconoce en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.