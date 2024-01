Canarias, un refugio para los 39.617 migrantes llegados en doce meses

Canarias se ha convertido este año en refugio para las 39.617 personas que han sobrevivido a la peligrosa travesía que une las costas africanas con las isleñas. A bordo de barquillas precarias, sin apenas espacio para mover las piernas, con la incertidumbre de no saber si llegarán a salvo, a merced del intenso oleaje del océano Atlántico y sin más pertenencias que lo puesto. Diecisiete años después de la primera gran crisis de los cayucos, en 2023 se ha batido el récord de llegadas de 2006, cuando arribaron 31.678 migrantes a las Islas. Este nuevo ciclo migratorio ha desafiado al Archipiélago como frontera sur de la Unión Europea. El Gobierno regional se ha sentido solo en la gestión de la emergencia humanitaria y ha reclamado reiteradamente ayuda al resto de comunidades autónomas, al Estado y a los Veintisiete.

Las tensiones políticas y la inestabilidad social que vive Senegal desde que, a principios de junio, el líder de la oposición Ousmane Sonko fuera condenado a dos años de prisión, empujaron a miles de senegaleses al mar. El repunte que históricamente se producía después del verano, cuando llegaba el mar en calma, se adelantó a julio. Los cayucos reaparecieron después de muchos años en la ruta canaria. El faro para estas barquillas fue El Hierro, el último enclave al que dirigirse para que las corrientes atlánticas no arrastren a las barquillas hasta el Caribe. Casi sin recursos y sin espacios habilitados para dar acogida a los recién llegados, la isla del Meridiano se convirtió en el epicentro de la crisis migratoria y recibió a lo largo del año a más de 15.000 subsaharianos, una cifra que supera a la de la población local -unos 11.400 habitantes-.

Los servicios de rescate no descansaron durante el mes de octubre, cuando las llegadas eran incesantes. Los cayucos zarpaban desde Kayar, M’Bour o Saint Louis, ciudades pesqueras de Senegal, con centenares de jóvenes a bordo. Algunos con cifras de ocupantes desconocidas hasta ahora en la ruta canaria. El 21 de octubre arribó a El Hierro un cayuco con 320 personas a bordo, el más numeroso desde que hay registros, superando al de las 271 personas que habían llegado tres semanas antes.

Casi sin recursos y sin espacios habilitados, El Hierro recibió a más de 15.000 migrantes

La travesía desde las costas senegalesas y gambianas hasta El Hierro requiere más de una semana de navegación, añadiendo peligrosidad al viaje. Aún así, la mayoría de los migrantes que alcanzaron la isla lo hicieron en buenas condiciones, pues muchos de ellos están acostumbrados a pasar días en alta mar, ganándose la vida entre redes de pesca. La presión migratoria obligó al Gobierno de Canarias a abrir un centro de acogida para niños y adolescentes no acompañados en La Frontera y el Gobierno de España habilitó el antiguo convento de esta misma localidad para acoger a quienes ya habían completado los trámites policiales en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de esta isla, en el pueblo de San Andrés (Valverde).

La Policía Nacional tuvo que desplegarse por primera vez en territorio herreño y, para aliviar la congestión migratoria, Interior ha fletado varios barcos de Naviera Armas para trasladar a centenares de personas hasta Tenerife. Según datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), aproximadamente el 20% de los migrantes que han llegado este año a Canarias proceden de Senegal y Gambia.

A pesar del elevado número de personas que han llegado de manera irregular a lo largo de este año, no se han repetido imágenes como la del muelle de la vergüenza, como ocurrió en Arguineguín, en Gran Canaria, durante el último trimestre de 2020. La capacidad del sistema de acogida que se activó con el Plan Canarias no se ha visto tensionada gracias a las rápidas derivaciones que se están haciendo de los migrantes hacia la Península, donde se han montado dispositivos para atender la emergencia. Actualmente, en las Islas, según señalan desde la Delegación del Gobierno, hay 3.500 personas en los centros de acogida. Este reparto desató un cruce de reproches y acusaciones entre las diferentes administraciones de los territorios donde se reubica a los miles de migrantes cuya atención no puede asumir el Archipiélago en solitario.

Niños y adolescentes solos

El incremento de niños y adolescentes en la ruta canaria ha sido uno de los aspectos que más ha preocupado a las oenegés y al Ejecutivo autonómico. A lo largo del año, han sido rescatados más de 8.000 menores, algunos solos y otros junto a algún familiar. Esto supone más del 20% del total, frente al 15% de media en años anteriores. Este repunte produjo una sobresaturación de la red de acogida de menores, que obligó a la apertura de nuevos centros. El número de niños y adolescentes que está bajo la tutela del Gobierno de Canarias supera los 4.400, por lo que el Ejecutivo lleva meses alertando de la situación extrema que se vive en las Islas y pidiendo de manera incansable un reparto equitativo de esta responsabilidad entre todas las regiones. Esta semana, en la Conferencia Sectorial de Inmigración, el Gobierno de España se comprometió a reformar la Ley del Menor, que conlleva la asunción por el Estado de parte de las competencias en la tutela y acogida de menores migrantes no acompañados y establece una «solidaridad obligatoria» y, por tanto, un reparto entre todas las comunidades autónomas de los niños que llegan de forma irregular a Canarias y a otras regiones fronterizas.

6,8%

mujeres

El 6,8% de los migrantes que alcanzaron las costas canarias a lo largo de este año son mujeres; y cerca del 20% son niños o adolescentes, solos o acompañados de un adulto.

873

fallecidos

Este año perdieron la vida 873 personas intentando llegar al Archipiélago desde la costa africana, según la OIM. A estas pérdidas hay que sumar las de los naufragios invisibles.

320

en un cayuco

El 21 de octubre arribó a El Hierro un cayuco con 320 personas, el más numeroso desde que hay registros, superando al de las 271 personas que habían llegado tres semanas antes.

La cifra de menores tutelados por el Ejecutivo regional fluctúa en función de las llegadas y de las pruebas de determinación de edad, que se llevan a cabo a través de unas pruebas óseas. Para ayudar a desahogar la carga de los centros, el Gobierno de Canarias y la Fiscalía aprobaron en octubre un protocolo para agilizar este proceso y hacer las pruebas a pie de playa. Aún así, los recursos de acogida siguen saturados y hay decenas de chicos pendientes de una resolución. Estas pruebas evitan que haya adultos alojados en centros de menores y que adolescentes entren en el sistema de mayores y sean derivados a la Península sin ninguna protección.

Rescates España-Marruecos

Detrás de las cifras de llegadas de la ruta canaria -que no casan en los balances del Ministerio del Interior y del Frontex- hay historias de sueños y esperanzas, pero también hay duras tragedias. El Atlántico se ha convertido en una fosa común de centenares de migrantes que mueren en mitad del océano. Este año han perdido la vida 873 personas, según el recuento del proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Algunos perecen durante la travesía por la falta de comida y agua, pero la gran mayoría mueren ahogados. Ayer, llegaron a El Hierro tres cadáveres en un cayuco junto a 15 personas de origen subsahariano. A estas pérdidas hay que sumar las de los naufragios invisibles, de los que no quedan supervivientes y nadie puede ser testigo de lo ocurrido.

Para evitar estas tragedias, es imprescindible la labor de Salvamento Marítimo. Si bien este año se han registrado intervenciones en las que la descoordinación entre los equipos de rescate de España y Marruecos ha terminado en drama. La madrugada del jueves, tras siete horas de espera, 45 personas de origen subsahariano que viajaban a bordo de una neumática fueron rescatadas por una patrullera marroquí, pero otras 14 no corrieron la misma suerte y murieron en aguas internacionales, a poco más de 35 kilómetros de la costa de Bojador. Una situación similar se vivió en junio, cuando un avión de Salvamento Marítimo alertó de la detección de una patera y delegó a Marruecos la coordinación de su rescate. 36 personas perecieron antes de que fueran socorridas, según la oenegé Caminando Fronteras, que avisó a las autoridades de ambas emergencias.

Las arcas canarias han tenido que afrontar una inversión de 94 millones de euros para sufragar las contingencias derivadas de la crisis migratoria. De ese monto, 78 millones provienen de la Consejería de Bienestar Social para mantener y gestionar los 64 centros para menores repartidos por las Islas. La Consejería de Sanidad se ha gastado unos 13 millones en la atención sanitaria a pie de muelle y en los hospitales cuando requieren de asistencia especializada, mientras que otros tres millones proceden de la Consejería de Educación para la atención educativa a menores. A estos importes hay que sumar los gatos en la retirada de pateras de los puertos canarios, que supera el millón de euros. Además, los municipios se hacen cargo de abonar los entierros de las personas que perecen en el mar y cuyos cuerpos son trasladados a tierra. Algo que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se negó a costear a partir de septiembre, pues es un gasto que debe asumir el Gobierno de España. El Ejecutivo regional ya ha alertado de que esta carga es «totalmente insoportable» para las cuentas de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno de Canarias ha insistido en la necesidad de contar con un mando único que coordine todas las operaciones relacionadas con la inmigración, pues ahora hay que dirigirse a cinco ministerios -Interior, Asuntos Sociales, Defensa, Transportes y Asuntos Exteriores- para abordar una emergencia humanitaria que todavía no ha llegado a su final y que el contexto de los países de origen hace prever que continuará a lo largo de 2024.