Laura Fuentes no se presentará a las primarias para seguir liderando Podemos Canarias

La actual coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, no se presentará a las primarias de la formación morada para renovar su liderazgo del partido en las Islas al entender que "tras una etapa de diez años es el momento de dar un paso atrás para que llegue savia nueva y llevar a cabo una necesaria reestructuración" del proyecto político.

Podemos ya abrió su nuevo proceso de primarias, que concluirá el 2 de febrero, para elegir coordinadores autonómicos en Canarias, Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, así como para las candidaturas a las elecciones del 9 de junio al Parlamento Europeo, en las que la ex ministra Irene Montero parte como favorita.

Fuentes, que fue directora general de Juventud del pacto de las flores hasta marzo de 2023 y renunció a ese cargo para encabezar la candidatura al Parlamento por Tenerife, ya quiso dimitir como máxima dirigente de Podemos Canarias tras los resultados electorales del 28 de mayo, que hicieron desaparecer al partido del Parlamento de Canarias, de los cabildos y la práctica totalidad de los ayuntamientos, pero el adelanto del calendario electoral llevado a cabo por el presidente Pedro Sánchez paralizó la decisión de la coordinadora general hasta comprobar como se desarrollaban los acontecimientos en la alianza con el proyecto de Sumar.

«No me voy del partido, no abandono las siglas que ayudé a fundar, continuaré como militante activa en las calles, que nunca he abandonado, y en los movimientos sociales, pero creo que es necesario que Podemos Canarias entre en una nueva etapa, con equipos renovados, de cara al año 2027», confirmó Fuentes.

La todavía líder de la formación morada accedió al cargo en octubre de 2020 en un proceso de elección interno que estuvo marcado por la retirada de la candidatura de Meri Pita, que fue la primera máxima dirigente de Podemos Canarias en los inicios del partido. Siempre unida a Noemí Santana, Fuentes fue la secretaria de Comunicación cuando la ahora diputada nacional dirigió el partido de 2017 a 2020.