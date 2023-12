Adrián Vázquez: «Tenemos dudas sobre la solidaridad ‘a la carta’ y la gestión de los fondos»

El pacto era necesario, es fundamental que haya un acuerdo de migración y asilo en Europa porque se prevé una presión migratoria tremenda para el próximo año. Me comprometí con el presidente Clavijo a que desde que hubiese pacto viajaría a Canarias para escucharle porque todavía tenemos margen para, a través del Parlamento, influenciar en algunos cambios y elementos que incidan en las Islas. El pacto tiene aspectos positivos porque es mucho más pragmático y coherente ante la situación de gravedad en la que estamos. Pero hay elementos que faltan como una mención específica a los menores, que es uno de los grandes problemas que tiene Canarias. También falta concretar cómo se va a ejecutar la solidaridad, estos fondos que llegan de los países que se niegan a acoger migrantes quién se los queda, si es un pago de una vez o de varias veces... Lo que no es aceptable es que, siendo Canarias la frontera sur, que sea el Gobierno autonómico el que esté soportando económicamente esta situación porque se trata de un problema también europeo, por lo que estos fondos también deben dirigirse a la Comunidad Autónoma.

Pero los migrantes que pueden ser realojados son los que piden asilo ya que al resto se les expulsa sin pasar el territorio frontera ¿no?

Se está intentando también que los migrantes que piden asilo se pueda hacer también en el lugar de origen, experiencia que ya se inició en Turquía durante la guerra de Siria, con oficinas administrativas donde se dé salida a este tipo de peticiones para derivar a los Estados miembros que puedan acoger. Pero la gran duda que tenemos es si un Estado se niega a acoger migrantes, por mucho que haya una compensación económica tiene que haber algún territorio que los admita y eso no se concreta. Este asunto lo he tratado con el presidente Clavijo y mañana mismo -por hoy- voy a presentar la pregunta a la Comisión Europea para que nos explique este tipo de situaciones.

¿Se va a involucrar más a Frontex en la vigilancia de la frontera de Canarias con la costa africana?

No solo eso sino que también será una fuerza disuasoria, un elemento que se ha introducido en el pacto y que hay que destacar. La capacidad de Frontex será mayor para la disuasión con el fin de frenar las vías de las que se aprovechan los traficantes de personas que fomentan la llegada masiva de migrantes. La capacidad de Frontex puede llegar a eso, tiene medios ampliados desde la última reforma y es una buena noticia que tenga esa fuerza disuasoria.

El eurodiputado López Aguilar asegura que hay una mayoría cualificada suficiente para aprobar el pacto en el Parlamento ¿Usted lo ve así?

Creo que es así pero le preguntaría a Juan Fernando López Aguilar qué pasa con el Gobierno de España, en el que está su partido. Ha anunciado que es un gran acuerdo, aunque creo que es más bien un acuerdo necesario. Sin embargo el propio presidente del Gobierno ha rebajado las expectativas por la reacción de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha descalificado el pacto. Otro elemento a tener en cuenta es que muchos miran a la extrema derecha, pero vamos a ver cuando llegue el momento quién vota a favor y quién en contra del pacto. Desde luego los socios del PSOE votarán de forma negativa. En cualquier caso creo que en Europa está creciendo una concienciación pragmática en relación con la inmigración, ya no se trata de una cuestión ideológica sino del uso racional de los recursos. Tiene que haber un control y una disuasión pero también saber qué es lo correcto porque Europa también necesita de la inmigración, pero de manera pragmática y con orden.

¿Cree que el estatus de Canarias como región ultraperiférica está suficientemente reconocido en Europa?

Desde el grupo liberal del Parlamento Europeo hemos intentado siempre poner a Canarias en todos los dossieres legislativos donde podría existir un impacto. La tasa de emisiones es un claro ejemplo para que no repercuta en el encarecimiento de los viajes a las Islas. Se trata de ser pragmáticos, es decir, que las políticas no se aplican cuando quieres sino cuando puedes. También es cierto que tampoco hay que parar en la tarea de mentalizar a las instituciones europeas de esta situación porque el Gobierno de España está ahora en otras cosas, pero no en esto. Por eso el Gobierno de Canarias está haciendo bien la labor de estar muy presente en Bruselas para que se tengan en cuenta las particularidades de Canarias.

Se acercan las elecciones europeas ¿Cómo ve el panorama que pueda quedar después?

Espero que se repita la gran coalición de populares, socialistas y liberales en el gobierno europeo. Sin embargo uno de los principales partidos socialistas europeos como es el PSOE está en una deriva completamente antieuropea, socavando la separación de poderes y atacando el Estado de Derecho. La situación es cada vez más complicada y hay que ser realistas.