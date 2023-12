El Estado deja en el aire la reforma legal para el reparto de menores migrantes

El Gobierno central sigue sin asumir de forma clara la necesidad de una reforma de la ley del Menor como mecanismo para propiciar el reparto entre todas las comunidades autónomas de los migrantes menores no acompañados que llegan a Canarias. La ministra de Juventud e Igualdad, Sira Rego, eludió este miércoles referirse a esa fórmula, que conllevaría la asunción por parte del Estado de parte de las competencias de acogida y tutela los niños y niñas migrantes que llegan a las comunidades afectadas por el fenómeno migratorio, como solución al hecho de que regiones como Canarias tengan que asumir en solitario esa acogida y que en la actualidad alcanza una cifra récord de cerca de 5.000 menores.

Aunque la ministra se comprometió a iniciar de inmediato el estudio de un mecanismo de reparto y que lo hará reuniéndose con el Gobierno de Canarias “en las próximas semanas”, mantuvo, sin embargo, una terminología que no responde al compromiso alcanzado en este sentido a partir del acuerdo entre CC y el PSOE para la investidura, y en el que se especifica claramente la vía de las “modificaciones normativas” para que estas competencias “no sean responsabilidad exclusiva” de las regiones a las que llegan los migrantes. Rego, por el contrario, insistió varias veces en la expresión “solidaridad vinculante”, expresión que, según CC, no recoge ni el espíritu ni la letra del acuerdo. “No se trata de solidaridad, sino de legalidad. No nos vale otro plan”, advirtió en este sentido la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, a la ministra durante en un cara a cara en la Cámara en el marco de la sesión de control al Ejecutivo.

Valido se interesaba precisamente por la “situación” en la que se encontraba la “tarea” del Ejecutivo respecto a este compromiso incluido en el mencionado acuerdo entre nacionalistas canarios y socialistas y asumido personalmente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión investidura como parte de la “agenda canaria” que aseguró que cumpliría en su totalidad. La ministra, sin embargo, fue muy genérica en sus explicaciones y eludió en todo momento dar cobertura al concepto de “reforma legal”. Se limitó así a señalar que “tenemos un modelo que nos sirve como punto de partida que es necesario mejorar y profundizar en él, y sobre todo abordarlo de manera franca e intensa para ver dónde tiene que haber modificaciones para generar un debate y unas conclusiones que nos permitan distribuir de una manera vinculante, solidaria a los menores de una manera responsable y solidaria entre todos los territorios”.

Esta misma expresión la repitió la ministra varias veces, incluso en una intervención anterior a una pregunta de la diputada del PNV Maribel Vaquero, también en relación con este tema, a la que respondió que “compartimos la preocupación” y que era “compromiso del Gobierno resolver las asimetrías que se estén dando” en el reparto actual de migrantes, una cuestión que se abordará en una reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el próximo día 28 tras el aplazamiento de la misma hace varias semanas por parte del anterior ministro de Migración, José Luis Escrivá. “Lo que tenemos ahora es un modelo que es una base sobre la que debamos adaptar el fenómeno migratorio, que es dinámico y que obedece a causas diversas. Tenemos toda la prioridad en el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas no acompañados y hacer todo lo posible por impulsar un reparto solidario y responsable entre todos los territorios del país”, insistió en el Congreso la nueva ministra.

Cristina Valido, ante las palabras de Rego, arguyó que “cuando se hicieron las leyes de protección del menor nadie se podía imaginar que miles de niños iban a cruzar el océano y llegar solos a Canarias u otros territorios” y que “ha llegado el momento en que no nos vale la solidaridad”, recordando que “lo que hemos firmado es la modificación legislativa en la que se tiene que recoger una realidad y es que los menores que llegan a un Estado no pueden ser competencia de la localidad a la que llegan, tienen que ser competencia del Estado que les recibe, lleguen por Canarias, por el Estrecho, por Valencia o por Baleares”. “No nos vale ningún otro plan o acuerdo. Los menores no acompañados no son competencia del pueblo al que llegan, la ley no se hizo para eso”, recalcó la diputada tinerfeña.

Valido insistió en que “cuando hablamos del amparo y de la competencia de la protección de la infancia no hablábamos de menores migrantes que se juegan la vida en el mar” y pidió a la ministra que “reúna a sus servicios jurídicos con los del Gobierno de Canarias, convoquen una mesa para trabajar la ley y traiga lo más pronto posible esa modificación en respuesta al acuerdo que alcanzamos para la investidura”. Rego avanzó su “intención” de viajar en las próximas semanas a Canarias, y mostró su “compromiso” de convocar “esa mesa de trabajo y de trabajar con firmeza para regular ese mecanismo de solidaridad”. Un objetivo que, señaló, “tiene que hacerse con un impulso del gobierno y con absoluta determinación, regular la solidaridad y hacerla vinculante entre los territorios y distribuir la responsabilidad que es necesaria”.