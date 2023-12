Podemos Canarias resiste al goteo de dimisiones de mandos

¿Está Podemos Canarias padeciendo la desbandada de sus cuadros orgánicos como está sucediendo en otras comunidades tras la ruptura con Sumar y el pase al Grupo Mixto en el Congreso? Contestan que «no», que Canarias es distinta a otras autonomías y no ha sufrido la dimisión de los mandos del partido. «Todavía hay muchas personas que tienen ganas de pelear por los derechos ciudadanos y por volver a instituciones, como el Gobierno y el Parlamento», asegura la coordinadora general de la formación morada en las Islas, Laura Fuentes.

Podemos Canarias cree en su supervivencia y renovación, pese a la debacle electoral de las pasadas elecciones autonómicas –que borró prácticamente del mapa a la formación morada– o a la ruptura con Sumar en el Congreso y su pase al Grupo Mixto, que ha dejado tras de sí otro reguero de renuncias del partido en el ámbito nacional y muy cuestionada a la formación en las Islas.

En Canarias solo dimitió el secretario de Organización, César Merino, tras los desastrosos resultados en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, que dejó en una mínima expresión a Podemos en las Islas: en el Parlamento perdieron sus cuatro escaños, desaparecieron de los cabildos y solo cuentan con siete concejales en toda Canarias: uno en Arucas, dos en Los Silos, dos en La Laguna, uno en Tías, y una en la capital grancanaria.

Y luego está el caso de Noemí Santana, una superviviente. La exconsejera de Derechos Sociales se presentó como candidata a la Presidencia del Gobierno en las elecciones autonómicas y su partido no logró ni un diputado en el Parlamento, pero no solo no se arredró sino, carambolas de la vida, dos meses después concurrió como candidata al Congreso por la provincia de Las Palmas por la confluencia Sumar, y consiguió escaño bajo el paraguas del tirón nacional que tenía el rostro de Yolanda Díaz.

No tuvo la misma suerte el candidato por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el expodemita Alberto Rodríguez, que participó en la confluencia con Drago Canarias, y se quedó a las puertas del Congreso. Si bien ambos se presentaron a las elecciones nacionales de julio con Sumar, previamente en las autonómicas las riñas entre las dos formaciones, esto es, la fragmentación de la izquierda, fue una de las causas de la debacle electoral de Podemos en las Islas, arguyó entonces Noemí Santana. Ahora, la diputada nacional vuelve a ser protagonista al formar parte de los cinco parlamentarios que abandonan Sumar y se pasan al Grupo Mixto, algo que Rodríguez ha tildado ya como «un caso de transfuguismo flagrante». Esta decisión no se sometió a una consulta pública del partido morado y ha provocado una reacción crítica de las bases.

En Canarias están haciendo una actualización de militantes para ver cómo ha influido la ruptura con la formación de Yolanda Díaz y, además, sin consultar a los afiliados. No obstante, según la coordinadora general, «hay gente que está súper contenta y que se ha animado a acercase al partido» por haber recuperado el espacio de Podemos. Admite que no hubiera estado de más hacer una consulta pública, y «seguramente habría salido el sí» para pasarse al Grupo Mixto, sostiene por lo que percibe en las reuniones de los círculos, a los que, dice, acuden afiliados y hasta gente joven nueva.

Por ello, asegura que los que les dan «por muertos no son conscientes de la estructura militante que hay detrás, que no tiene ninguna otra fuerza a la izquierda del PSOE» en las Islas, en referencia a IU o a Drago Canarias.

Noemí Santana, de hecho, argumenta que al desmarcarse de Sumar, «que ha demostrado que será una fuerza política subalterna del Gobierno y sometida a lo que diga el PSOE, Podemos volverá a las calles, a la lucha, en los movimientos sociales», según expuso tras el anuncio del pase Grupo Mixto.

Su protagonismo a partir de ahora en los plenos y comisiones del Congreso es una de las armas que, al parecer, blande Podemos Canarias para recuperar la ilusión de las bases y que «vean a su gente teniendo voz», apostilla Fuentes.

Precisamente ayer se produjo el primer acto en Madrid de Podemos, tras romper con Yolanda Díaz, donde se confirmó que Irene Montero encabezará las listas a las elecciones europeas de junio, y la secretaria general del partido morado, Ione Belarra, anunció que en breve se abrirá el proceso para renovar las direcciones autonómicas, consciente de que la implantación territorial es una de sus debilidades tras la huida de numerosos cargos regionales.

Podemos Canarias ya se está preparando para la celebración de su asamblea autonómica –a la espera que haya fechas concretas que se establecen a nivel nacional– para la renovación de su Consejo Ciudadano Autonómico (CCA). Y es ahí donde se constatará el músculo de la formación. Laura Fuentes tiene claro que no va a repetir sino bregar en un segundo plano. Para ello, van a hacer unas primarias y confían en que dé un paso al frente savia nueva, con ganas de «construir organización» y recuperar las instituciones perdidas, una aspiración difícil para una organización casi sin presencia institucional en Canarias y con una izquierda muy dividida.