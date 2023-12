Elisa Ferreira: «Es esencial reforzar las capacidades en la gestión de los fondos europeos»

En su Comunicación de 8 de noviembre la Comisión recomendó al Consejo de la Unión Europea que iniciara las negociaciones de adhesión con Ucrania y la República de Moldavia. La Comisión también recomendó iniciar las negociaciones de adhesión con Bosnia y Herzegovina, una vez alcanzado el grado necesario de cumplimiento de los criterios de adhesión, y conceder el estatuto de país candidato a Georgia, entendiéndose que emprenderán determinadas reformas. Las regiones ultraperiféricas se definen en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y se caracterizan por su extrema distancia del continente europeo, su aislamiento y, en su mayoría, su insularidad. Ninguno de los países candidatos tiene regiones que puedan entrar en esta categoría, por lo que no se prevé un aumento del número de regiones ultraperiféricas.

¿Qué tipo de reformas serán necesarias en la UE? ¿Cómo puede la ampliación mejorar el bienestar de los habitantes de las regiones ultraperiféricas?

Por lo que se refiere al impacto de nuevas ampliaciones en la UE, la Comisión Europea tiene previsto presentar en el segundo trimestre de 2024 una Comunicación sobre los exámenes de las políticas previas a la ampliación, para ver cómo afectaría a las políticas de la UE una Unión más amplia y cómo funcionarían las instituciones europeas. Por lo tanto todavía es pronto para debatir esta cuestión en detalle.

Los fondos de cohesión son un instrumento esencial para las regiones ultraperiféricas ¿Qué cambios tiene previsto introducir en su distribución y objetivos?

Es probable que las propuestas concretas sobre un futuro marco para la Política de Cohesión no se presenten hasta mediados de 2025, junto con las propuestas para el próximo marco financiero plurianual. Esta será una tarea para la próxima Comisión, no para la actual. La reflexión que inicié a principios de este año se centra en cómo hacer que la política sea más eficiente y eficaz y logre un mayor impacto. Con este fin se ha creado un grupo de trabajo compuesto por expertos y profesionales de toda Europa que presentará su opinión sobre el futuro de la Política de Cohesión a principios del próximo año. Además, he fomentado la puesta en marcha de debates a nivel nacional, regional y local y sé que este tema se está discutiendo en varios contextos. De hecho, también me gustaría animar a las partes interesadas de las regiones ultraperiféricas a organizar su propia reflexión y a presentar ideas. Creo que la misión principal de la Política de Cohesión —reducir las disparidades entre los Estados miembros y entre las regiones y acelerar la convergencia mediante estrategias sólidas de base local—, debe mantenerse intacta. Esto incluye el apoyo a los países y a las regiones, en particular a las menos desarrolladas y a las que padecen limitaciones geográficas permanentes, para adaptarse a los retos de la transición hacia una economía ecológica y digital, así como al cambio demográfico. Para las regiones ultraperiféricas es importante que la Política de Cohesión siga garantizando un apoyo adaptado para abordar las limitaciones permanentes de estas regiones, de conformidad con el artículo 349 del Tratado de la UE.

¿Están cumpliendo los fondos de cohesión sus objetivos en las regiones alejadas? ¿Se utilizan los fondos de acuerdo con las directrices de la Comisión Europea?

Las regiones ultraperiféricas se benefician de un apoyo adaptado y de condiciones ventajosas en varias políticas de la UE. En el período de programación 2021-2027 se destinan a las regiones ultraperiféricas 16.000 millones de euros procedentes de las Políticas de Cohesión, Social, Agrícola y Pesquera. Estas regiones también se benefician de disposiciones específicas, como asignaciones adicionales, mayores porcentajes de cofinanciación y una mayor flexibilidad en varios ámbitos. Además, existe un programa agrícola exclusivamente para estas regiones. Por otra parte, las regiones ultraperiféricas pueden beneficiarse de tasas de cofinanciación europea ventajosas y de condiciones específicas en el marco de varios programas horizontales de la UE: por ejemplo, en materia de transporte y conectividad digital con el Mecanismo Conectar Europa; en los ámbitos del medio ambiente, biodiversidad y clima con el programa Life, y para la investigación e innovación con Horizonte Europa. La ayuda de la UE ha aportado mejoras concretas, por ejemplo, en las infraestructuras para los sectores del transporte, la sanidad, la educación y sociales, y en la formación y la integración en el mercado laboral. Ha permitido reducir los costes de la lejanía y el aislamiento, contribuyendo a un entorno favorable para el desarrollo y la creación de empleo. No obstante, permítame subrayar que, en el marco de la gestión compartida, la Comisión proporciona los fondos y debate las prioridades generales con las regiones, pero son las propias regiones quienes adoptan las decisiones estratégicas relativas a las opciones políticas o a los proyectos que se van a financiar. Es fundamental que las regiones ultraperiféricas aprovechen todas estas oportunidades para aumentar su resiliencia y adaptarse a un mundo en constante cambio. A tal fin, también es esencial reforzar la capacidad administrativa y técnica tanto de las autoridades de gestión como de los beneficiarios. El pasado mes de julio la Comisión puso en marcha un servicio de asesoramiento exclusivamente para las regiones ultraperiféricas, con el fin de ayudarlas a beneficiarse de los fondos, programas y herramientas de la UE.

La financiación de la UE tiene por objeto la convergencia entre las regiones, también en lo relativo a la calidad de vida y la renta regional. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 ha obstaculizado estos objetivos ¿Qué deben hacer las regiones ultraperiféricas para volver al buen camino?

La Comisión es consciente del fuerte impacto socioeconómico de la pandemia del Covid-19 en las regiones ultraperiféricas debido a su lejanía y dependencia del turismo. La Política de Cohesión respondió rápidamente a través de las flexibilidades introducidas en las normas que permiten la financiación de varias medidas de respuesta a las crisis —en los ámbitos de la salud, digitalización, apoyo a regímenes de trabajo temporal y a pequeñas y medianas empresas— y mayores porcentajes de cofinanciación de la UE. Se ha previsto un apoyo específico para las regiones ultraperiféricas, en el marco del instrumento recientemente creado denominado React-EU. Para garantizar una recuperación sólida creo que las regiones ultraperiféricas deben centrarse en sus propios puntos de fuerza, invertir en capital humano, abordar las necesidades básicas de las personas, mejorar la capacidad administrativa y reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo, teniendo en cuenta la transición ecológica y digital. Un buen ejemplo de inversión orientada al futuro es la biorrefinería para producir hidrógeno verde que inauguré el 10 de noviembre en Pozo Izquierdo, en Gran Canaria.

La renta nacional por habitante está rezagada con respecto a la media de la UE ¿Qué consejo daría a las Islas Canarias?

La crisis del Covid tuvo un impacto especialmente negativo en las regiones ultraperiféricas, en particular en aquellas orientadas al sector turístico, como las Islas Canarias. Sin embargo, los últimos datos apuntan a una recuperación en curso. Las Islas Canarias poseen un gran potencial no solo en el sector turístico, sino también en otros sectores como las energías renovables, la economía azul, la investigación o la astronomía. Existe financiación europea para impulsar estos sectores, con disposiciones específicas más favorables para las regiones ultraperiféricas. Mi consejo es que los gobiernos nacionales y regionales, así como el sector privado, colaboren para traducir la financiación disponible en mejoras sobre el terreno. Las Islas Canarias están haciendo un buen uso de estas oportunidades, como he podido observar en mi reciente visita al Instituto Tecnológico (ITC). Animo a la región a que siga aprovechando al máximo las oportunidades de financiación europeas para impulsar la actividad económica, crear empleo y acelerar la recuperación.

Actualmente existen cuestiones prioritarias para la UE, como el Pacto Verde o el impuesto sobre las emisiones, que, a corto plazo, perjudican a sectores clave como los sectores primario y turístico ¿Aceptaría la moratoria solicitada por las regiones ultraperiféricas?

Las regiones ultraperiféricas se benefician de numerosas especificidades y excepciones en el marco de varias políticas de la UE, de conformidad con el artículo 349 del Tratado de la UE. Estas exenciones abarcan, por ejemplo, el régimen de comercio de derechos de emisión revisado para los sectores aéreo y marítimo, a fin de tener en cuenta las limitaciones permanentes de estas regiones, la extrema lejanía y la plena dependencia de las conexiones aéreas y marítimas. En virtud de esta excepción todos los vuelos nacionales y los viajes marítimos entre una región ultraperiférica y cualquier otro aeropuerto o puerto de su Estado miembro estarán exentos del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) hasta 2030. Estas excepciones muestran el apoyo de la Comisión a la conectividad de las regiones ultraperiféricas. Los vuelos internacionales están incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión, pero no esperamos un impacto significativo en el turismo. La Comisión presentará en 2026 un informe sobre el impacto del RCDE en la conectividad de las islas y los territorios remotos, como las regiones ultraperiféricas. Los resultados de este informe se tendrán en cuenta en la posible revisión del sistema.

La proximidad geográfica de las regiones ultraperiféricas a otros continentes, como África, representa una buena oportunidad ¿Cree que se está aprovechando?

La cooperación entre las regiones ultraperiféricas y los países vecinos es un elemento clave de la estrategia de la Comisión Europea para estas regiones. Hemos reforzado los programas de la UE que apoyan esta cooperación —los programas Interreg— con el fin de tener en cuenta el potencial de estas regiones en las relaciones de la UE con el Caribe, América del Sur y África. El programa Interreg MAC, que reúne a las Islas Canarias, Madeira y Azores con varios países de África Occidental, ha contribuido a reforzar esta relación durante las dos últimas décadas. Es una buena noticia que países como Ghana, Gambia y Costa de Marfil se hayan adherido al programa, abriendo nuevas posibilidades de intercambio y cooperación. Seguiremos apoyando la integración de las regiones ultraperiféricas en las zonas geográficas en las que se encuentran. Esto es beneficioso para estas regiones, para los países vecinos y para la UE en su conjunto.

¿Las olas migratorias que han llegado recientemente a las Islas Canarias podrían obstaculizar esta cooperación de vecindad?

Soy consciente de la fuerte presión migratoria a la que se enfrentan las Islas Canarias. La Comisión ha ayudado a hacer frente a esta presión. Los fondos de la UE para asilo, migración y gestión de fronteras pueden apoyar a las regiones ultraperiféricas de la UE, como se refleja específicamente en los reglamentos correspondientes. España recibe cerca de 1.000 millones de euros para el período 2021-2027 de estos fondos de la UE. La Comisión está trabajando para reforzar la cooperación con los países socios en materia de migración irregular, migración legal y retorno y reintegración. Europol y Frontex siguen cooperando con los países africanos en la lucha contra las actividades de tráfico ilícito. Nuestro objetivo es colaborar con los países de origen, apoyando su desarrollo económico, permitiendo la integración de sus jóvenes trabajadores en su propio mercado laboral. La migración legal es una parte importante de nuestro enfoque. Estamos trabajando en un paquete de capacidades y talentos para reforzar la migración segura y desarrollar el potencial de la migración legal para hacer frente a la escasez de mano de obra en la UE. España ya participa en una asociación en materia de talentos iniciada con Marruecos. Las propuestas del Pacto sobre Migración y Asilo pueden considerarse como los componentes básicos para conseguir las reformas necesarias en los sistemas migratorios de la UE y mejorar la cooperación con terceros países, lo que, a su vez, también facilitaría la integración regional.

Ha participado recientemente en la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de Canarias ¿Cuáles fueron las principales conclusiones?

Durante la conferencia informé de las acciones que la Comisión ha adoptado recientemente para las regiones ultraperiféricas en el marco de la estrategia de la UE para estas regiones. La Comisión fue muy lejos a la hora de reflejar las especificidades de las regiones ultraperiféricas en sus propuestas legislativas y políticas. Se han creado oportunidades específicas exclusivamente para estas regiones en todos los fondos y programas de la UE y se han desarrollado actividades de formación para ayudar a las personas, las organizaciones, los operadores económicos y las universidades de estas regiones a beneficiarse del apoyo de la UE. También he escuchado atentamente las cuestiones y preocupaciones planteadas por los presidentes y he mantenido reuniones bilaterales con todos los representantes de las regiones ultraperiféricas. Aunque algunas de estas cuestiones son específicas de una u otra región ultraperiférica, otras son comunes, como el cambio climático, la mejora de la conectividad, la renovación de la flota pesquera, la fiscalidad y la presión migratoria. Animé a los presidentes a aprovechar al máximo el apoyo de la UE para acelerar las inversiones en el marco de la Política de Cohesión con el fin de obtener resultados tangibles que mejoren la vida de las personas. Canarias, como anfitriona de la reunión, desempeñó un papel muy activo en la promoción de estos intercambios. También aproveché la ocasión para realizar una visita a la isla de Gran Canaria, donde presencié, a través de los diversos proyectos que visité, el gran potencial de desarrollo existente en el archipiélago canario.