Johansson apoya a las Islas en la crisis migratoria: «Canarias no está sola»

En su fugaz visita a Canarias, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, mostró ayer todo su apoyo a las Islas para intentar paliar la crisis migratoria que sufre el Archipiélago, con cerca ya de 37.000 migrantes llegados de manera irregular a lo largo de este año, y remarcó que es una responsabilidad europea que exige una respuesta de la UE. «Canarias no está sola en esta situación», enfatizó la dirigente comunitaria en la sede de la Delegación del Gobierno, tras mantener una reunión de trabajo -que duró media hora- con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; además de la secretaria de Estado de Asilo y Migración de Bélgica, Nicole de Moor.

Pese al despliegue de ministros y de miembros de la Comisión Europea, no se produjeron acuerdos de calado sino compromisos de apoyo a las Islas y, sobre todo, dar cuenta de la gestión realizada por parte del Estado y de la Comisión Europea, para intentar poner freno a la intensa llegada de migrantes a las costas canarias. A petición de Clavijo, la comisaria abrió la posibilidad de que se amplíen los fondos de la UE y que se sumen a los 50 millones aportados por el Estado para este año para la atención de los menores migrantes no acompañados -en la actualidad ya hay 4.500 en los centros de la Comunidad-. «Solo en menores gastamos al año 110 millones y es evidente que necesitamos más ayuda», precisó el presidente regional, que señaló a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) como una de las posibles vías de financiación.

Johansson confió además en que el Consejo y el Parlamento de la UE acepten, este lunes y martes en las negociaciones en trílogo sobre el Pacto de Migración y Asilo, que haya una «solidaridad obligada» que ayude a aliviar la presión que sufren los países frontera, como España, en la llegada y atención de migrantes, y Canarias, en particular, deje de asumir en solitario este reto, en especial con los menores no acompañados.

Clavijo agradece a la comisaria que la ‘ruta canaria’ se posicione entre las prioridades de la Unión Europea

Entre los acuerdos, el avión CN-235 de vigilancia marítima, desplegado en Dakar por el Ministerio del Interior desde el pasado 16 de octubre, se va a mantener el tiempo necesario y no el mes y medio previsto inicialmente. Además, la comisaria explicó que se está trabajando con Marruecos, Senegal y Mauritania para el despliegue de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) en esos países, no solo para salvar vidas sino para luchar contra las mafias que trafican con personas. Es la segunda visita a Canarias de Johansson para conocer in situ los problemas que acarrera la ruta migratoria «más mortífera» que existe, y en la que se han perdido, según sus cálculos, 7.500 vidas desde 2020.

Freno de salidas de Senegal

En este contexto, Grande-Marlaska destacó la importancia «crucial» del avión CN-235 de vigilancia marítima desplegado en Dakar, al que se sumó durante 45 días un Beechcraft Super King Air 350i en las tareas de patrulla desde Canarias, para controlar la migración en los países de origen. Según afirmó, el despliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha logrado frenar en Senegal el 46% de las llegadas irregulares a Canarias en los dos últimos meses, con la interceptación de 59 embarcaciones y 7.213 personas tanto en las costas de Senegal como de Gambia.

El ministro del Interior descartó «las soluciones mágicas y los atajos» en política migratoria y apostó por la cooperación con los países de origen y tránsito de la migración en la lucha contra las mafias que trafican con personas como la vía de trabajo más eficaz para evitar llegadas ilegales y muertes. En todo momento, quiso resaltar la coordinación que existe en el Gobierno de España sobre el fenómeno migratorio, y prueba de ello, precisó, ayer vinieron a Gran Canaria tres ministros junto a la comisaria de la UE. Grande-Marlaska ha descartado en sus intervenciones el Congreso la petición del Gobierno canario de poner un único interlocutor, un mando único, para coordinar las negociaciones con el Ejecutivo autónomo.

El avión de vigilancia desplegado en Dakar para interceptar embarcaciones frena un 46% las llegadas

Con todo, Fernando Clavijo valoró que tres ministros del Gobierno español hayan participado en el encuentro con la responsable europea de Asuntos de Interior y se hayan comprometido a «poner los recursos y medios necesarios para que Canarias no esté sola ante el enorme reto migratorio al que nos enfrentamos». En cualquier caso, el presidente seguirá reclamando a la UE y a España que cumplan sus compromisos con el Archipiélago en materia migratoria. Clavijo confía en que la implicación de Ylva Johansson sirva para que Bruselas coloque a la ruta canaria entre sus prioridades, algo que la representante de la Comisión Europea garantizó ayer.

El presidente también mostró su confianza en que el Estado afronte una reforma de la Ley del Menor que garantice las derivaciones de menores no acompañados a otras comunidades autónomas y que «no sea un tema solo de buena voluntad». Al respecto, abundó que el Gobierno de Canarias va a presentar al Congreso esta reforma legislativa después de las navidades, para que haya corresponsabilidad de las comunidades en la atención y tutela de los menores migrantes, propuesta que Marlaska ve con buenos ojos, si bien precisó ayer que la decisión es del Congreso.

Por su parte, Ángel Víctor Torres señaló que en menos de un mes se han retirado 155 pateras y cayucos que permanecían en diferentes puertos canarios, y adelantó que los presupuestos para 2024, cuando se aprueben, consignarán 5,3 millones de euros para dar respuesta a la situación que se pueda generar el año que viene en todo el Archipiélago, que se sumarán a los 2,3 millones aprobados desde noviembre para este fin.

Elma Saiz aprovechó el encuentro para anunciar la celebración de la Conferencia Sectorial de Migraciones para «antes de que termine el año» para abordar cuestiones de carácter estructural, además de que tendrá carácter consultivo e informativo.

Tras esta reunión en la Delegación del Gobierno, Johansson visitó el Centro de Coordinación Regional de Canarias gestionado por la Guardia Civil y el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco.