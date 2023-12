La falta de recursos deja fuera de la red contra la violencia machista a la mitad de municipios canarios

El Sistema Viogén, el protocolo que se activa para dar protección a las víctimas de violencia machista, solo opera en 45 de los 88 municipios canarios. El motivo de que esta red de recursos no funcione en prácticamente la mitad del Archipiélago es la falta de personal en la Guardia Civil –que depende del Estado– y de policías locales –cuya financiación parte de los ayuntamientos–. Así lo manifestaron los distintos municipios isleños ayer, durante la reunión del comité Institucional de la Federación Canarias de Municipios (Fecam) y en una semana en la que una mujer de 34 años se encuentra en coma inducido después de que su pareja quemase la casa donde residían en Arona y en la que se encontraba, además de la madre, el hijo de ambos de 4 años.

Ante la urgencia de revisar los protocolos creados para evitar los crímenes machistas, Mari Brito, presidenta de la Fecam, insistió a los distintos representantes de las administraciones locales sobre la necesidad de adherirse al Viogén y reforzar a sus policías locales. Además, instó al Gobierno estatal a reforzar la presencia de la Guardia Civil en las Islas, tal y como ya ha solicitado en distintas reuniones mantenidas con la Subdelegación del Gobierno en Canarias.

Para Brito, la no adhesión de los municipios canarios al Viogén «no significa que falte sensibilidad» respecto a la violencia de género, sino que «cuando no hay agentes o el número es insuficiente para cubrir todos los ámbitos es difícil que los municipios puedan adherirse a protocolos que a lo mejor no pueden cumplir».

De hecho, para adherirse a la red de protección es necesario firmar protocolos de colaboración entre las Policías Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Unos convenios que solo han impulsado hasta ahora 26 municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 19 de Las Palmas. En este sentido, es compleja la situación de municipios como, por ejemplo, Agulo y Hermigua, donde no hay agentes de la Policía Local.

La importancia de la adhesión al protocolo Viogén radica no solo en la prestación de ayuda inmediata a la víctima, sino también en la identificación de casos de violencia machista y el seguimiento de los mismos. Ello implica poner en marcha toda una red de recursos de la que los municipios –según han manifestado ellos mismos– no disponen.

Desde la Fecam se encuentran actualizando los datos sobre el estado en que se encuentran las policías locales de cada municipio, pues no solo es importante que haya agentes sino que existan los suficientes como para poder destinar a una parte de ellos a esa identificación y seguimiento de los casos de violencia machista. Tareas que, además, no se pueden desempeñar sin antes destinar meses a la formación de los agentes en la materia.

Precisamente la mejora de la seguridad, con la aprobación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, es una de las cuestiones que el comité de la Fecam abordó ayer. La norma lleva años paralizada por las discrepancias todavía existentes entre los municipios y el Gobierno regional en torno a la figura del «policía interino», aunque el Ejecutivo se ha propuesto llegar a una posición de consenso durante esta legislatura.

El sistema Viogén se encuentra además en el punto de mira a nivel nacional porque, por ahora, no consigue evitar la totalidad de los crímenes machistas. En menos de una semana, tres hombres han asesinado a cuatro mujeres, incluida una niña de cinco años. Además, hay una adolescente hospitalizada tras caer por un segundo piso intentando pedir ayuda para su madre mientras su padre la mataba. Hay otra mujer hospitalizada en A Coruña después de que su agresor la acuchillara. Y, como se mencionaba antes, otra víctima permanece en coma, en Tenerife, porque su marido quemó la casa con ella y su hijo en el interior.

Ante estos datos, los ministros de Igualdad e Interior, Ana Redondo y Fernando Grande-Marlaska, se reunirán el próximo 7 de diciembre para analizar las posibles mejoras del sistema policial de protección de las mujeres víctimas de la violencia machista. «Queremos ver cómo se puede mejorar. Sé que se han implementado recursos en los últimos años, pero quizá se puede hacer más», manifestó el jueves Redondo.

Según las cifras actualizadas ayer por el Ministerio de Igualdad, el número de mujeres asesinadas en lo que va de año en España sería de 54 –uno de ellos se encuentra en investigación– y el de menores huérfanos de 56. De esta forma, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja desde 2003 hasta el 1 de diciembre de 2023 sería de 1.236 y el número de casos en investigación sería de 22. Asimismo, el número de menores de edad huérfanos desde 2013 hasta el día de hoy sería de 431.

Doble insularidad

Nieves Lady Barreto, consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, agradeció ayer que se produjera un primer encuentro «formal» con el comité de la Fecam y manifestó la intención del Gobierno canario de trabajar durante los próximos cuatro años en «estrecha colaboración» con los municipios canarios.

Además de tratar las deficiencias en materia de seguridad, el comité abordó otras tres cuestiones «fundamentales»: el reto demográfico, la cohesión territorial y la doble insularidad. En cuanto a este último, Barreto aseguró que es necesario ahondar en las consecuencias que tiene la insularidad no solo para los residentes de las islas no capitalinas, sino para los ciudadanos de algunos municipios de Tenerife y Gran Canaria. «Queremos trabajar en esa línea lo antes posible», manifestó Barreto.

Por su parte, Mari Brito celebró el interés del presidente canario, Fernando Clavijo, en favorecer el «modelo de cogobernanza» dando voz a la Fecam, que es el «interlocutor oficial del municipalismo».