Casi dos de cada diez canarios tiran a la basura alimentos en buen estado

Los canarios se encuentran entre los españoles que más comida en buen estado desperdician. En concreto, el 17% de los canarios asegura tirar antes tiempo los alimentos que se encuentran en sus neveras, en especial frutas y verduras.

Así lo recoge el Estudio sobre Hábitos de Aprovechamiento de Alimentación en los Españoles realizado por la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AECOC), que pone de manifiesto que Canarias es la segunda comunidad, después de Andalucía, que más comida desperdicia.

La reducción del desperdicio alimentario es uno de los grandes retos medioambientales del Archipiélago, pues el simple gesto de tirar un plátano con la cáscara algo ennegrecida o un yogur al que se ha pasado la fecha de caducidad está generando cientos de emisiones de CO2, un gasto millonario y la pérdida de recursos muy escasos en las Islas, como agua. La reducción del desperdicio, además, forma parte los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la Unión Europea que espera reducir hasta un 50% el desperdicio alimentario para 2030.

Según el estudio de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoc) el desperdicio medio por cada hogar formado por dos o tres personas en las Islas es de 1,3 kilos por semana o 76 kilos al año. Esto equivale a más de medio kilo por persona cada semana.

Según este informe cada canario arroja 581 kilogramos de residuos alimentarios. Los alimentos que más se tiran a la basura, según el último informe sobre desperdicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son en un 70,6% son los alimentos sin elaborar, es decir, los que se desechan tal cual se compraron: frutas, verduras, hortalizas y pan.

Pero el problema no reside solo en las viviendas –aunque suponen el 42% del origen del desperdicio alimentario–, sino también en el sector primario. Tal y como señaló el parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, en la última comisión parlamentaria de Agricultura, "durante la producción también se arrojan bastantes kilos".

La situación mejora

La situación ha mejorado en el último año y, en especial a raíz de la inflación, que ha hecho que las familias escatimen más en gastos y planteen mejor su lista de la compra. No en vano, los hogares españoles desperdiciaron durante el año 2022 un total de 1.170,45 millones de kilos o litros, un 6,1 % menos que el año anterior, y un 13,5 % menos respecto del año 2019, antes de la pandemia. Esta cifra supone un mínimo en el desperdicio doméstico en los últimos 6 años.

El Ministerio considera que estos resultados tienen su origen en una mayor concienciación de la población. Con campañas de sensibilización como Aquí no se tira nada, del propio Ministerio, o la popularización de aplicaciones de reducción de desperdicio como Too Good To Go, la situación parece estar cambiando.

En concreto, el funcionamiento de esta app se basa en servir como intermediario entre dos sectores de la población: restaurantes, tiendas o supermercados que ponen a la venta productos o alimentos que no han vendido y consumidores que aprovechan unos precios muy bajos para llenar su nevera.

En ella, los usuarios pueden ver los establecimientos que tienen a su alrededor para salvar sus Packs Sorpresa de comida preferidos a precios más reducidos, que oscilan entre los 2 y 5 euros. El contenido de estos packs siempre es sorpresa, ya que depende del excedente que haya cada día. Al comprar su pack, el usuario paga a través de la aplicación y ya solo tiene que ir a recogerlo al establecimiento a la hora indicada. A su vez los establecimientos aprovechan este recurso para vender su excedente y ganar visibilidad. "Es una forma de demostrar que están comprometidos con el medioambiente", explica Carlos García, responsable de comunicación de Too Good To Go en España y Portugal.

A día de hoy, cinco años después de eso ya pueden decir que han conseguido instalarse en "todo el territorio español". "A día de hoy tenemos más de 6 millones de usuarios y 18.000 establecimientos adheridos", relata García. En Canarias ya son 370 los establecimientos que se han adherido a esta iniciativa, y desde que llegó a las Islas, hace unos cinco años, se ha conseguido ‘salvar’ a 214.000 packs de comida que equivalen a unas 214 toneladas de alimento.

España está trabajando en una ley que ayude a mitigar las pérdidas. Entre otras cosas, esta nueva normativa establece que todos los agentes de la cadena alimentaria tienen la obligación de disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio. La ley trata de fomentar buenas prácticas desde los productores primarios, en la fase de cosecha y recolección de los alimentos, hasta los consumidores, bien en el hogar o en bares y restaurantes, ya que el desperdicio de alimentos se produce a lo largo de todas las fases de la cadena.

Sin embargo, la norma lleva varios meses estancada en el Senado. "Tenemos que llevar a cabo medidas desde Canarias para actuar ya sobre este problema", planteó Campos.

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, que estuvo de acuerdo con el diagnóstico realizado por el diputado de NC, planteó la apuesta por el desarrollo y aumento de las explotaciones dedicadas a la agricultura ecológica del Ejecutivo, aumentando para ello las ayudas a este respecto. En concreto, adelantó la puesta en marcha de una línea de ayudas directas (de hasta el 55%) para la transformación de explotaciones agrícolas y ganaderas, así como para innovación en compostaje y reutilización.