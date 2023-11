Torres asume un ministerio clave y el más ‘político’ de la legislatura

Canarias contará finalmente con un representante en el Consejo de Ministros en la nueva etapa política que se abre con la formación del nuevo gabinete de Pedro Sánchez. El líder de los socialistas canarios y ex presidente regional, Ángel Víctor Torres, entra en el Ejecutivo central y asume la cartera de Política Territorial, que con la remodelación de la estructura gubernamental asume también el área de Memora Democrática. “Trabajaré con toda mi energía y el más absoluto compromiso con mis país y sus territorios”, ha escrito Torres en su cuenta de X tras el nombramiento. “Por la convivencia, la cohesión y por la memoria. Siempre he considerado que el diálogo es el soporte principal de la política útil. Me esforzaré al máximo”, ha señalado.

En el actual contexto, es un puesto clave y se perfila como uno de los ministerio más políticos de la legislatura. Junto al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que asume también la cartera de Justicia, será el encargado de lidiar con los partidos soberanistas catalanes y vascos (ERC, Junts, Bildu y PNV) el desarrollo y ejecución de los acuerdos que afectan a sus territorios de referencia, todos ellos conformando la política territorial como la materia sobre la que se asentará el devenir de la nueva etapa política. Pedro Sánchez destacó al hacer pública la lista de nuevos ministros y ministras que una de las prioridades de su Gobierno es “fortalecer la cohesión territorial y hacer frente al reto demográfico que sufre buena parte de la España interior” y “avanzar en la agenda del reencuentro para garantizar la concordia en nuestro país”. Torres asume también el control de buena parte de la agenda canaria pactada entre el PSOE y Coalición Canaria (CC) aunque algunas de las materias pactadas afecten a otros departamentos, y asimismo tomará de forma implícita las riendas de las relaciones con los nacionalistas canarios incluso en aspectos de la política regional en la Islas. Desde su departamento, tendrá que participar en el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias y en otros elementos incluidos en la agenda isleña, y muy especialmente, junto a la ministra de Hacienda y nueva vicepresidenta cuarta, en la reforma de la financiación autonómica, una de las claves de la legislatura. La entrada del líder del PSOE canario en el Gobierno central, que tomará posesión de la cartera este martes tras prometer su cargo ante el Rey en la Zarzuela y hacer el traspaso de cartera de manos de la actual titular, Isabel Rodríguez, conlleva la salida del Consejo de Ministros del tinerfeño Héctor Gómez del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que asume el catalán Jordi Hereu. Gómez sólo ha estado al frente de ese departamento ocho meses, cuatro de ellos en funciones. Sánchez ha respetado así la cuota canaria en el Ejecutivo, que complementará con cargos de segunda y tercer nivel también, entre ellos los que el propio Torres elija para su 'staf' ministerial, seguramente con Antonio Olivera como secretario de Estado. El dirigente canario asume un departamento que ya gestionaron en el pasado los también socialistas Jerónimo Saavedra en 1993 durante dos años (luego un año más en Educación), y Carolina Darias en el segundo gobierno de Sánchez entre enero de 2020 y enero de 2021 antes de pasar a Sanidad hasta marzo de este año. Torres es el séptimo ministro canario de la democracia tras los socialistas Luis Carlos Croissier (1986), Saavedra (1993), Juan Fernando López Aguilar (2004), Carolina Darias y Héctor Gómez en los años antes indicados, así como el popular José Manuel Soria entre diciembre de 2011 y abril de 2016 con Mariano Rajoy como presidente. Perfil político La presencia de Torres en el Consejo de Ministros era algo que se daba por hecho entre los socialistas canarios desde las elecciones del 23-J y tras la previa pérdida del Gobierno regional por el pacto entre CC y el PP. El propio dirigente canario había declarado en los últimos días que estaba “convencido” de que Sánchez contaría con el PSOE isleño a la hora de conformar gobierno, pero desde hace meses venía ya reivindicado este “derecho” por el papel jugado por el partido en las últimas consultas electorales, con victorias tanto en las dos últimas citas autonómicas, aunque sin posibilidad de mantener el pacto de Gobierno este año por el retroceso electoral de sus socios, como en las generales desde 2019. Torres da el salto a la política nacional pese a haber renunciado en su momento a encabezar la candidatura socialista al Congreso por la provincia de Las Palmas apelando incluso a cuestiones personales y familiares y apostando por mantenerse liderando la oposición en el Parlamento regional, pero Sánchez ha valorado que mantener la cuota canaria en el Gobierno en la actual coyuntura política solo era posible si era el propio líder de los socialistas canarios quien asumía el puesto. El jefe del Ejecutivo central tiene en Torres no solo a uno de sus más firmes seguidores y defensores entre los barones territoriales, que ha asumido al completo todas sus grandes decisiones políticas y en general toda la agenda territorial incluida la ley de amnistía, sino que han conectado también en lo personal durante los frecuentes viajes de Sánchez a Canarias tras la crisis volcánica en La Palma. Un ejemplo de la importancia que al presidente ha dado a este nombramiento lo constituye el hecho de que su nombre ha sido el primero en hacer público tras los de las cuatro vicepresidentas (Calviño, Díaz, Ribera y Montero) y el del propio Bolaños como el coordinador político del Ejecutivo y pieza clave de la hoja de ruta de la nueva legislatura. Sánchez ve en Torres el alto perfil político que ha querido imprimir a todo su nuevo gabinete, y en especial a los departamentos relacionados con el cumplimiento de los pactos con los socios parlamentarios. En espera de que se conforme la mesa de negociación con Junts para afrontar el conflicto catalán y el desarrollo de sus acuerdos, todo parece indicar que Torres formará parte como ministro de Política Territorial de ese equipo, como también lo hizo Darias en su momento cuando se creó la mesa con la Generalitat de Cataluña en 2020 por los acuerdos con ERC. Agenda canaria La presencia de Torres en el Ejecutivo estatal tiene además el sentido complementario a los ya citados de gestionar de alguna manera las relaciones con CC y el desarrollo de la agenda canaria, algunos de cuyos puntos le afectan de manera directa, pero en general supervisando el contenido completo de la misma y su ejecución por parte de otros ministerios. En concreto, Torres está presente en la representación estatal, junto a Hacienda, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que negociará la reforma del sistema de financiación, materia sobre la que el acuerdo con CC establece que se tendrá lista en un plazo de dos años y con una serie de criterios que mejorarán la posición de Canarias en esta materia. El desarrollo del Estatuto es otra materia clave en manos del nuevo ministro, campo en el que además se tendrá que clarificar (y quizá revisar) las condiciones en que se hicieron las transferencias de la gestión de Costas. Cabe recordar que fue el Gobierno regional presidido por Torres quien ya amenazó al Gobierno central de llevar a los tribunales la ejecución de ese traspaso porque el Estado mantenía para competencias que teóricamente se transferían. Aunque esa cuestión se negocia directamente con el ministerio de Transición Ecológica, es en el marco de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, bajo la presidencia del ministro de Política Territorial, en el que se tienen que fijar nuevamente las condiciones del traspaso de Costas. Torres será además el ministro responsable de todas las relaciones con Canarias que requieran de la convocatoria de la comisión mixta entre ambas administraciones por ejemplo si surge alguna diferencia respecto a cualquier modificación interpretación del REF, así como de la coordinación con las políticas regionales de la UE a través de la Conferencia de Asuntos de Relaciones con la Unión Europea (CARUE). El dirigente canario asume otro asunto sensible de la política como la de Memoria Democrática, hasta ahora en manos de Bolaños, que tendrá el reto de completar la aplicación de la ley sobre la materia aprobada hace poco más de un año. Pierde sin embargo la cartera de Torres las competencias en Función Pública, que pasan de nuevo vincularse al departamento de Hacienda.