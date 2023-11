La estabilización acumula retrasos que afectan a unos 20.000 interinos

Tanto el Gobierno regional como los sindicatos no descartan que se solicite al Gobierno central una ampliación del plazo, aunque a día de hoy se sigue trabajando para cumplir el mandato legal en tiempo y forma. El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Antonio Llorens, admite que en las próximas semanas se pondrá en contacto con otras comunidades autónomas e instituciones para comprobar en qué situación se encuentran en relación con los procesos de estabilización. «Si se da el escenario de que hay varias administraciones que están en el límite pues a lo mejor sería conveniente intentar que el plazo se ampliara un poco», añade Llorens, que insiste en que la voluntad del Gobierno canario es cumplir con el mandato legal.

El viceconsejero puntualiza que «quiero saber en qué fase del proceso se encuentran otras comunidades, aunque nuestra intención es utilizar todos los medios materiales y humanos a nuestro alcance para cumplir con la ley». Llorens recuerda que tras la entrada del nuevo equipo de la Consejería «ha habido que ajustar políticas y procedimientos internos», entre ellos la paralización de las oposiciones de administrativas y su denuncia en los juzgados.

Hace unos días se publicó en el BOC los listados de los funcionarios interinos de corta y larga duración, que afecta a cerca de 200 plazas que están ocupadas por personal interino. Pero aún queda el grueso de listados ya que la gran mayoría de empleados a estabilizar son personal laboral y en las próximas semanas se tendrá que publicar más de 3.300 plazas. Los sindicatos advierten que las publicaciones en el BOC se tendrían que haber hecho en verano o como muy tarde en octubre, por lo que las previsiones no se están cumpliendo.

Llorens asegura que este proceso es una «prioridad» para el equipo de Función Pública pero hacen falta medios materiales y humanos para poder hacerlo con más agilidad porque son miles de comprobaciones, revisar los méritos de cada interino, el pago de tasas y convocar las pruebas para los funcionarios que sí están obligados a pasar por un examen para consolidar sus plazas. Por eso se van a trasladar efectivos entre departamentos y adscripción de puestos a la Dirección General de Función Pública con el fin de «poder sacar el trabajo a tiempo», añade Llorens.

Las centrales sindicales se muestran preocupadas por la marcha del proceso. El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) Manuel González, advierte que hay cabildos y ayuntamientos que están más avanzados que la Administración autonómica, con tomas de posesión de los empleados que consolidan sus plazas. «Función Pública no tiene personal para abarcar todo el proceso y nos preocupa que no se llegue a tiempo, habría que ir preparándose para ver si hay que pedir una prórroga al Estado», añade el dirigente sindical.

Por su parte, el representante de CCOO en la Administración autonómica, Jorge Reyes, advierte que «aún está por llegar lo más complejo del proceso que son los laborales y parece que puede haber bastantes excluidos por problemas en el documento de pago de las tasas, por lo que hay que dar más plazos para corregir y todo eso va retrasando el procedimiento». Además, existen problemas para conformar los tribunales tras los problemas habidos con las oposiciones anuladas y la dimisión de los miembros del tribunal por cuestionarse su labor.

La Comisión Europea tendría la última palabra

El problema de la elevada tasa de temporalidad en el empleo público no es solo una cuestión de Canarias o de España, sino también de la Unión Europa, que exige al Estado español que reduzca la interinidad en las administraciones públicas españolas, con una tasa media del 40%, aunque hay sectores de la Administración en las Islas que superan el 60 y hasta el 70%. Europa quiere que la tasa se reduzca al 8% y España se la juega con los fondos europeos porque podrían verse afectados si no se cumple con las directrices de la Comisión Europea. Por eso una petición de ampliación del plazo debe ser conjunta de varias comunidades e instituciones públicas al Gobierno central y de éste a Bruselas, además de que se tendría que modificar la Ley 20/21 para una hipotética prórroga. Los sindicatos creen que no habría muchas dificultades en esta posible solicitud si se le justifica al Estado y a la UE que los procesos selectivos están convocados y en marcha y que la maquinaria de la Administración está en funcionamiento para cumplir con este compromiso. | R.A.D.