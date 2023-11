Jimena Delgado, representante por la provincia de Las Palmas, se mostró convencida de que, tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente, los canarios pasarán a ser para él «ciudadanos de tercera» porque ha dejado las necesidades de las Islas «en último lugar». En una rueda de prensa en la sede de Las Palmas de Gran Canaria, Delgado también criticó la condonación de la deuda a Cataluña y señaló que «este acuerdo lo que hace es dividir a los españoles en ciudadanos de primera y de segunda».

«Los canarios ya éramos ciudadanos de segunda precisamente porque Pedro Sánchez ha incumplido todas nuestras necesidades y a partir de ahora vamos a hacer ciudadanos de tercera, él lo ha dejado muy claro en el debate de investidura», dijo Delgado.

«Primero tiene que contentar a los independentistas, a los separatistas, después estarán el resto de españoles y después claro, estamos los canarios, que ya nos ha demostrado en los últimos cinco años que no le preocupamos en absoluto», añadió.

Por su parte, el diputado Guillermo Mariscal reiteró la crítica de su partido a la ley de amnistía. La calificó como «un gesto de privilegio y de injusticia» que «potencia la desigualdad de los españoles» y una decisión tomada por Sánchez «para garantizarse su beneficio personal de seguir en la Moncloa».

Ante esa certeza la diputada canaria adelantó que durante esta legislatura pedirán para Canarias «el mismo trato que reciben el resto de comunidades autónomas», así como un sistema de financiación autonómico transparente, pactado, equitativo, justo, y en el que se tengan en cuenta la «idiosincrasia» y condición de región ultraperiférica (RUP) del Archipiélago.

El también diputado canario Juan Antonio Rojas aseguró que desde el Partido Popular de Canarias van a estar vigilantes «sobre los compromisos y los incumplimientos que ha estado haciendo Pedro Sánchez con Canarias».

Igualmente, reiteró que solicitarán que se considere «de una vez por todas la inmigración como un asunto de Estado», que no se deje sola a Canarias ante esta crisis y añadió la necesidad de abordar cambios legislativos para que el resto de comunidades autónomas se impliquen en la acogida de menores.

También aludió a la situación en La Palma tras la erupción del volcán, donde sus habitantes siguen a la espera de una solución habitacional definitiva «y de los 100 millones de euros prometidos para la reconstrucción de la isla» en los Presupuestos Generales del Estado de este año.

Por lo que respecta a la salud del pacto que los conservadores mantienen con CC en el Gobierno regional tras el apoyo de los nacionalistas a la investidura de Sánchez, Delgado afirmó que «está en su mejor momento».

«El pacto de Gobierno de Canarias está en su mejor momento, acaba de comenzar su andadura, yo creo que se están empezado a ver los resultados», aseguró .

También indicó que, aunque no comparten ni entienden que CC haya dado el sí a Sánchez, esa decisión «en ningún caso va a poner en peligro el pacto de gobierno y en todo caso tendrá que ser Coalición Canaria quien explique a sus votantes el motivo de este voto».

En esta línea ya se expresó el propio presidente del PP canario, Manuel Domínguez, pues el día antes de que CC suscribiera la agenda canaria con el PSOE para apoyar la investidura, aseguró públicamente que «cada uno es libre de votar lo que quiera y ese voto tendrá efecto cero en el Gobierno». Para Delgado, el Gobierno cuatripartito que preside el nacionalista Fernando Clavijo «está empezando desde ya a resolver los problemas de los canarios», muchos de ellos problemas que son «heredados» del Gobierno del expresidente socialista Ángel Víctor Torre.

«Desde el PP y CC tampoco podemos permitir que vuelva a gobernar en esta tierra el sanchismo», concluyó la diputada.

CC rechaza la amnistía pero no enmendará la ley





La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso Cristina Valido ni apoyará con su voto la ley de amnistía ni tampoco presentará enmiendas para algo que consideran «inaceptable». «Si de entrada no compartes el motivo por el que surge y las formas en las que surge, no tiene ningún sentido ahora ponernos nosotros a enmendar», subrayó ayer durante una entrevista en RNE, donde insistió además en que desde su formación han manifestado su rechazo incluyéndolo incluso en el documento firmado con el PSOE para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez. Ello no significa, con todo, que los nacionalista vayan a estar del lado de quienes expresan su rechazo a la amnistía de una manera que considera «muy poco democrática». «Hay que hablarlo todo», remarcó. Valido augura una legislatura donde el debate territorial y las cuestiones territoriales van a estar «encima de la mesa de manera permanente» pero en la que considera que hay que centrarse en «recuperar la capacidad de diálogo y el entendimiento». Al ser preguntada por su voto a favor tanto a la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como a la del líder del PSOE, Pedro Sánchez, Valido remarcó que ella prometió «defender los intereses de los canarios» y por tanto su apoyo es para aquel que se comprometa con la agenda canaria. «Cuando el PSOE nos llamó, nosotros dijimos que si aceptaban la agenda canaria nos podríamos abstener y no votar, (...) insistieron en negociar . ¿Por qué íbamos a perder la oportunidad de tener los acuerdos y las necesidades de Canarias firmadas?», subrayó. | EP