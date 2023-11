Fuerteventura denuncia ocho millones menos para el vertedero de Zurita

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, advierte de que la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha retirado del presupuesto de 2024 las partidas destinadas a Fuerteventura, de casi ocho millones de euros, para culminar la planta de clasificación y compostaje Todo-Uno del Complejo Ambiental de Zurita. Unas obras que dependen del Ejecutivo autonómico y que son indispensables para mejorar el tratamiento de residuos en Fuerteventura.

En un comunicado, la presidenta insular señala que en la última reunión mantenida con Mariano Hernández Zapata y su equipo, el consejero trasladó su compromiso de mantener los fondos para impulsar unas obras que acumulan un retraso considerable. Por este motivo, sorprende la eliminación de las partidas en los próximos presupuestos autonómicos. “No solo nos sorprende la facilidad del señor Mariano Hernández Zapata de ignorar sus obligaciones como responsable de ejecutar las obras de la planta de clasificación y compostaje del Complejo Ambiental de Zurita, sino que además pone en duda la labor de reciclado que desarrolla la sociedad majorera según ha afirmado recientemente en un medio de comunicación”, añade García.

La presidenta majorera asegura que “desde el Cabildo no vamos a parar hasta que estas partidas se incluyan de nuevo en los presupuestos de 2024. No se entiende que tengamos que presentar enmiendas al presupuesto del Gobierno, cuando se trata de sus propios deberes, pero haremos lo que sea para que estas infraestructuras no se retrasen más”

Al mismo tiempo, preocupa al Cabildo que se incumplan otros compromisos, como el también adquirido por Mariano Hernández Zapata de tener en cuenta la realidad de Fuerteventura a la hora de implantar sistemas energéticos y, de lo contrario, decida adoptar de manera sistemática la declaración de interés general para proyectos de esta índole. “Una vía que utiliza para que las empresas puedan instalarse libremente, saltándose el planeamiento insular y la voz de la sociedad y las instituciones majoreras”, añade.

Lola García entiende que el consejero lleva unos pocos meses al frente de su área y en este tiempo apenas ha podido pasar unas pocas horas en Fuerteventura para conocer la realidad insular. “Es bueno que se documente para que entienda la lucha que desde hace años se mantiene en Fuerteventura contra las imposiciones de grandes multinacionales energéticas a costa de la opinión de los que aquí vivimos”.

Asimismo, la presidenta de la corporación insular majorera resalta en el comunicado: “Estamos a favor de la transición energética en Fuerteventura, pero debe hacerse siempre teniendo en cuenta las singularidades de la Isla, sin causar perjuicio a nuestro territorio y nuestro paisaje que es nuestro bien más preciado”.

En terrenos productivos

El consejero regional de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, del Partido Popular (PP) intervino ayer en el Parlamento canario para hablar de la apuesta del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo con las energías renovables.

En esa misma sesión celebrada en la Cámara regional, la diputada Évora Soto, de Coalición Canaria, afirmó que no se pueden planificar la instalación de energías renovables al margen de cabildos y ayuntamientos, y aseguró que en Fuerteventura se están instalando en terrenos productivos.

En la isla majorera se defiende la protección de su paisaje y su territorio, emblemas de su destino turístico y entienden que transición energética no debe dañarlos.