El ‘Black Friday’, la guinda del pastel en un año redondo para el comercio canario

Los representantes de los comerciantes canarios admiten que el Black Friday es una de las campañas más importantes. Para Raju Daswani, presidente de la Federación Empresarial de Comercio de Las Palmas (Fedeco), se trata de una fecha en la que los negocios «se juegan mucho» y que puede llegar a «sobrepasar las ventas de Navidad». Daswani considera que será una campaña «muy agresiva», con descuentos especialmente en el textil: «Con el calor que hemos tenido, más de 30 grados en noviembre, la ropa es la que más se rebajará porque hay mucho stock».

En concreto, los descuentos que se encontrarán en los negocios estarán «en torno al 30%», aunque pueden variar en función del tipo de producto, explica Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. En el caso del textil y el calzado, Moujir cree que los descuentos pueden llegar «hasta el 50%», con el fin de liquidar la ropa de abrigo o las botas que hasta ahora no se hayan vendido.

No obstante, la merma del poder adquisitivo de las familias preocupa a los comerciantes. Y es los bolsillos de los canarios han sufrido los efectos de la inflación en la cesta de la compra –que ha crecido un 9,8% en lo que va de año–, la subida de las hipotecas –con un euríbor que se contiene en el 4%– y el alza de la gasolina –del 4,4% en 2023–. Todo ello es lo que lleva a Moujir y Daswani a ser cautos de cara a la Navidad y, especialmente, al primer trimestre de 2024.

La irrupción del comercio en línea obliga a mirar a las empresas de paquetería, que trabajan contrarreloj para que los paquetes lleguen justo a tiempo. Miguel Vaquero, director de operaciones de DHL Express en Canarias, confirma que, mientras que durante todo el año se produce una «estabilidad» en el ritmo de los envíos, durante Black Friday, Cyber Monday y Navidad la actividad se dispara: «Prevemos incrementar entre un 20% y un 30% nuestra actividad en comparación con el resto del año». Ante esto, Vaquero adelanta que la plantilla de la empresa será reforzada en un 15% durante los días laborables, además de realizar un «esfuerzo significativo» en sus operativas durante los fines de semana y festivos.

Teniendo en cuenta la lejanía del Archipiélago con respecto al resto del territorio español, Vaquero recomienda adelantarse pues «los plazos de entrega pueden verse afectados por los despachos aduaneros». Como todo el material ha de pasar por aduanas , también recomienda que los envíos «vayan acompañados de la documentación necesaria para proceder al despacho de aduana, tanto en origen como en destino».

No obstante, recalca que es un trámite que generalmente funciona con «mucha agilidad» si toda la documentación es correcta, llegando en el caso de DHL Express a un nivel de despacho en el día de llegada del 95%. Uno de sus servicios más exitosos durante estas fechas es el Time Definite, que es un servicio aéreo urgente de recogida y entrega rápido. El plazo de entrega entre Islas es de un día laborable y, si es de origen España se demora entre uno y dos días laborales para Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Si el paquete proviene de otros países, tardará en llegar entre dos y cuatro días laborales a cualquiera de las Islas.

Casi la mitad de los españoles, el 47% de las personas consultadas por el comparador de precios idealo.es, desconfían de las ofertas del Black Friday. Daniela Pérez, de Ingenio, está interesada en los productos tecnológicos pero se resiste a comprar: «¿Para qué? Si suben los precios para luego bajarlos». Distinta es la opinión de la chicharrera Silvia Pérez, quien aprovecha para adelantar las compras navideñas y cree que esto le supone «un gran ahorro».

La estrella durante los próximos días será el comercio en línea. Ordenadores y móviles echarán humo no solo en Black Friday, sino durante el Cyber Monday –que tendrá lugar el lunes, 27 de noviembre–. Para que se hagan una idea de la importancia de este tipo de compras, más de un tercio de los pagos realizados en 2022 durante estas fechas se realizó a través de Internet, según datos proporcionados por CaixaBank Research. Además, no todos los compradores recurren a internet con la misma intensidad. Los jóvenes de entre 16 y 29 años ya realizan casi el 40% de su gasto en línea en 2023, mientras que los mayores de 65 años realizan menos del 10% de sus compras a través de esta vía, casi 30 puntos de diferencia entre los dos grupos. En cuanto al gasto en compras por internet, entre los menores de 50 años ha aumentado en más de 10 puntos respecto a 2018. Asimismo, aunque hoy en día el comercio electrónico representa alrededor de un cuarto del gasto en tarjetas de los hogares, este consumo no está distribuido por igual entre todos los sectores económicos. El turismo (agencias de viajes, hoteles, entre otros) es el sector en el que se realizan una mayor parte de las compras en línea, un 34% en 2023. Por otro lado, los sectores dedicados a la venta de bienes de primera necesidad (grandes superficies o supermercados) son en los que el peso del comercio electrónico fue menor, del 2% en 2023. Esta tendencia apunta a que las cifras de comercio electrónico de la pandemia, que parecían extraordinarias, serán la norma. | C. M.