Clavijo invita a Von der Leyen a Canarias para "ver de cerca" la crisis migratoria

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha invitado a su homóloga de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a visitar Canarias, como ya hizo la mandataria a Lampedusa, "y que pueda ver de cerca" la situación que viven las Islas con la llegada masiva de migrantes por la llamada ruta del Atlántico.

Así lo confirmó Clavijo al término de la reunión que ha mantenido hoy con el presidente del grupo Renew Europa, Stépahne Séjourné, con Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo y jefe de la delegación de Ciudadanos, y miembros de esta alianza que aglutina a las fuerzas políticas centristas de la Unión Europea: "lo hemos solicitado y nos encantaría que la presidenta pudiese acercarse a Canarias".

"Creemos que es importante que Europa sepa que hay una ruta atlántica. Es cierto que queda lejos, que está muy al sur del continente y probablemente es cierto que mediáticamente no es tan llamativa como la del Mediterráneo, pero la realidad es que en este año han llegado más de 32.000 personas que se han jugado la vida para estar en Europa, y de ellas hay 4.700 menores no acompañados", afirmó.

El presidente trasladó al dirigente del grupo Renew que "si no se despliega Frontex, como hemos pedido nosotros y la propia España, si no conseguimos que haya políticas de desarrollo y cooperación con los países emisores y si Europa no tiene clara su política migratoria, difícilmente nosotros solos podremos hacer algo".

"Nos encontramos solos", insistió Clavijo a Séjourné y Vázquez, por lo que hizo un llamamiento "para que el pacto por la migración salga adelante antes de las elecciones de junio" y reivindicó una "interlocución directa con Europa para activar los distintos mecanismos que necesitamos" de cara a afrontar la gran cantidad de migrantes que arriban a las costas canarias.

