"Los canarios son cada vez más pobres, pero más felices o Pobres, pero felices son dos titulares que salieron el domingo en la prensa canaria [en concreto en EL DÍA y LA PROVINCIA] y que no dejaron indiferente a nadie. Son dos titulares muy provocadores que esconden detrás un reportaje muy interesante". Así arranca el vídeo que el historiador Enrique Reina Betancor ha grabado y distribuido en sus cuentas de Instagram y TikTok para arrojar un poco de luz didáctica sobre un trabajo incomprendido por muchos "lectores" y en el que se explican las razones de que los canarios se sientan afortunados a pesar de que cada vez son más pobres. El historiador isleño analiza el contenido del Enfoques publicado por las dos cabeceras de Prensa Ibérica en Canarias el último domingo para ahondar en la situación sociológica de Canarias.

Enfoques, que sale en LA PROVINCIA y EL DÍA cada domingo, aborda en profundidad un tema de actualidad tratando de ofrecer todas sus aristas. Habitualmente, Enfoques se compone de un reportaje central, acompañado de la entrevista de un experto y de un artículo de opinión de otro experto.

En esta ocasión, Enfoques llevaba un reportaje central titulado No tan afortunadas..., donde se sostiene que "los canarios pierden calidad de vida año a año, se sitúan a la cola del Estado en riqueza, condiciones laborales o salud, pero a la vez están muy satisfechos por residir en el paraíso". De ello, se extrae la conclusión, con cierta ironía por parte del redactor, de que los canarios son "pobres, pero felices".

¿Falta de crítica?

Lo cierto es que sin ahondar más en el artículo, que se ofrecía solo para suscriptores -ahora ya en abierto- en las webs de las dos cabeceras, comenzaron a circular en las redes sociales el mismo domingo comentarios negativos hacia los periódicos. Curiosamente, esos comentarios reprochaban a los dos diarios una supuesta falta de crítica por dibujar las islas como una especie de Nirvana, cuando el texto justo incide en lo contrario. De estos comentarios solo se pueden deducir dos cosas. Una es la absoluta falta de comprensión lectora por parte de quienes los realizaron. La otra, que no se habían leído el texto, sino que se apuntaron sin más al carro de la lapidación del trabajo en las redes sociales, un comportamiento que, por otro lado, resulta bastante habitual en las redes y digno de análisis sociológico.

También el ilustrador y viñetista Padylla lo advierte en Twitter y se puede acceder a través de su post a la diversidad de opiniones sobre el reportaje.

No entiendo cómo muchas personas no pillan la ironía de los titulares de sendos periódicos. Es un contraste de datos económicos versus encuesta de calidad de vida del INE. La noticia en el interior es: Canarias, no tan afortunadas.. pic.twitter.com/d9g8epurjz — Padylla (@Padylla) 12 de noviembre de 2023

Rigor

La paradoja mayor se observa cuando se pide rigor por parte de unos críticos cuyo rigor brilla por su ausencia, ya que ni se molestan en leer los textos sobre los que opinan. Por tanto, su opinión adolece de toda base y, en consecuencia, de solidez. Sin embargo, el peligro está en que la mentira amplificada puede llegar a tomarse como verdad y eso es algo que no se puede tolerar desde un medio, cuyo objeto es contar historias verdaderas, basadas en la realidad y en datos.

Por este motivo, satisface que Enrique Reina Betancor se apartara de la masa y, tras leer y comprender el texto de Néstor Santana y Salvador Lachica, grabara un vídeo de lo más didáctico. Resalta que el reportaje de la polémica "da datos clave, como que el 57% de las familias canarias tiene dificultades para llegar a final de mes, o que el 36% de los canarios están en riesgo de caer en la pobreza o la exclusión social". Añade que "en definitiva, Canarias está en los peores índices sociales de todo el Estado" y subraya que "sin embargo, en encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, la percepción de la calidad de vida de los canarios está por encima de la media total del país". Esta paradoja entre los datos y la percepción de los canarios es lo que lleva a los autores del reportaje, como bien señala el historiador Reina Betancor, a preguntar a expertos "¿cómo es esto posible?".

Los males del turismo

El vídeo continúa desgranando el texto de Santana y Lachica, con la referencia al politólogo canario José Corujo, quien "apunta directamente a la propaganda" que hace el turismo. "Los anuncios han conseguido que algunos isleños sean incapaces de pararse a valorar el infierno que esconde esta tierra", resalta. A su vez, señala que "en el reportaje cuestionan ese tema de que los canarios somos los más felices, los más simpáticos... y se preguntan si tenemos una percepción errónea de nosotros mismos". En último término, expone que Corujo destaca que "este dilema está vinculado a los atributos que se han asociado por los intereses turísticos a Canarias y que también se debe a los parámetros coloniales imperiales".

El historiador añade que ya en 1980 el psicólogo canario Manuel Alemán observó que "el turismo no era solo una industria, sino que también provocaba cambios profundos en la psicología de la sociedad canaria". Y, en efecto, remarca Reina Betancor, el turismo "no solo cambió radicalmente el territorio, sino también nuestras costumbres, nuestras formas de relacionarnos y de pensar". Su análisis, certero y centrado en el problema, dista mucho de las opiniones gratuitas vertidas por quienes no han leído o no han sabido entender el trabajo de Enfoques.

Enfoques, en abierto

Para que quien lo desee pueda consultar este análisis de la situación que vive Canarias, con indicadores que nos sitúan cada vez como más pobres mientras nos sentimos afortunados, los textos de Enfoques se ofrecen en abierto en los dos periódicos