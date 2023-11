El presidente del PP canario y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, conocía el "sí" que CC ha anunciado este viernes a la investidura de Pedro Sánchez, dada la "confianza" que mantiene con su socio en esta comunidad, y confía en que el PSOE "cumpla con esta tierra".

Así lo ha manifestado a los periodistas antes de participar en un encuentro de trabajo sobre el impacto para Canarias de las tasas verdes al transporte aéreo y marítimo previstas en el paquete europeo "Fit for 55", junto a los eurodiputados José Manuel Bauzá y Gabriel Mato.

Sobre el acuerdo de investidura suscrito por CC, el presidente de los populares canarios ha confiado en que "venga sujeto a esa agenda canaria que pretende atraer recursos hacia las islas".

"Espero que el bolígrafo utilizado por Pedro Sánchez no sea de esos que se van borrando con el tiempo, que la firma quede en papel mojado y que, por tanto, cumpla con esta tierra" porque "ya nos ha venido engañando durante mucho tiempo", ha referido.

Aunque ha estimado que "será CC quien tenga que explicar ese sí" a la investidura de Sánchez, Domínguez ha subrayado que "en un momento de incertidumbre nacional como el que estamos viviendo, los canarios en particular se merecen que les digan la verdad", por lo que ha reiterado que "el pacto entre CC y el PP no sufre ningún tipo de perjuicio, haga lo que haga Coalición".

"Lo repito porque creo que es de justicia dirigir un mensaje serio y responsable a la sociedad canaria", a la que ha invitado a participar el domingo, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, a las protestas convocadas por el PP contra la ley de amnistía que prevé aprobar el próximo Gobierno que sustentarán el PSOE y Sumar.

"Invito a todos los que quieran acompañarnos de manera pacífica a expresar nuestra rabia contenida con lo que está sucediendo y espero y deseo que no haya ni una sola persona que tenga la intención de provocar altercados porque eso no es lo que persigue el PP", partido que lo que pretende es "defender la cohesión de este país, particularmente a estas ilas y que no sigamos siendo ciudadanos de segunda", ha apostillado.

Domínguez ha celebrado que asociaciones de jueces y fiscales e incluso la CEOE se hayan manifestado en contra del acuerdo sobre la amnistía suscrito entre el PSOE y Junts y ha opinado que este jueves, cuando se conoció este pacto, "fue uno de los peores momentos que se han vivido en la historia reciente de este país".

"Tengo la sensación de que el sur queda aún más lejos del territorio nacional y el norte, Cataluña y el País Vasco, se verán beneficiadas del sí es sí de Pedro Sánchez y la cesión continuada que ha permitido en estas últimas semanas", ha criticado.

El acuerdo al que ha llegado este viernes el PSOE con la formación canaria para que su única diputada, Cristina Valido, respalde la investidura de Sánchez es el último que le faltaba por explorar a los socialistas tras haber conseguido el respaldo de Sumar, ERC, EH Bildu, BNG, Junts y PNV.

De esta forma, Sánchez conseguirá 179 votos a favor en el debate de investidura tras lograr superar las reticencias de Coalición Canaria a dar su apoyo debido a su rechazo a la ley de amnistía.

Domínguez ha admitido que "sabía cuál era la intención que tenía CC" y que "hasta el último momento no ha tomado la decisión" porque estaba "a la espera de ver si había un compromiso serio del PSOE a nivel nacional", lo que, a su juicio, "demuestra la confianza, la complicidad y el respeto que brindan" el presidente Fernando Clavijo y él mismo a los ciudadanos canarios.