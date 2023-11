El secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Rafael Escudero, denunció ayer que la determinación de la edad de un menor africano por elementos óseos que no garantice el uso de patrones no occidentales es «discriminatoria e ilegal». El representante de la entidad reconoció que no tiene «plena seguridad» en los elementos y aparatos que la Fiscalía ha encargado para realizar las pruebas a los menores migrantes que llegan al Archipiélago. Así lo defendió ayer Escudero tras reunirse con el diputado del Común, Rafael Yanes, para analizar el incremento en la llegada, en donde avanzó que la plataforma ha pedido información a la Fiscalía General del Estado sobre este asunto.

Escudero avisó ayer de la existencia de límites en la tecnología que mira desde «ojos occidentales» asegurando que la inteligencia artificial y otra serie de procesos de reconocimiento facial ya lo han demostrado. «Algunas de las soluciones técnicas se miran desde ojos de Occidente», explicó el secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, quien reiteró que en el caso de la determinación genética «hay un grave problema». Hizo hincapié en tener cuidado con el sistema que se utiliza para validar la determinación de edad para no incurrir en una problemática, que, según explicó, ya la Fundación Raíces y algunos profesionales del Consejo General de la Abogacía han señalado «como profundamente irregular». «Si se llevan a cabo procedimientos de determinación de edad ilegales las entidades sociales los impugnarán», zanjó. En Canarias, donde el Ejecutivo autonómico tutela a unos 4.800 menores migrantes, las pruebas de determinación de la edad se han convertido en un elemento determinante para descongestionar los sistemas de acogida. Según los datos de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a principios de semana había unas 2.000 pruebas de determinación de edad pendientes, no todos exámenes óseos. Para agilizar el proceso el Gobierno autonómico llegó hace dos semanas a un acuerdo con la Fiscalía para incrementar el número de fiscales, médicos forenses y número de pruebas óseas semanales. Los datos de noviembre apuntan que siete de cada diez migrantes a los que se realiza las pruebas resultan ser mayores de edad. Varias organizaciones como la Plataforma de Infancia, Save the Children y Unicef España también han mostrado su preocupación por la situación conformando un documento conjunto en el que exigen a las autoridades implicadas en la identificación, protección e inclusión social de los niños la puesta en marcha de una serie de medidas de «carácter urgente» para «garantizar la adecuada» protección de los jóvenes que llegan al Archipiélago. La preocupación fundamental es que haya menores en centros de adultos, pero también que haya mayores de edad que comparten espacio con menores. El secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado adelantó ayer que la entidad, a pesar de ser estatal con vocación internacional, tendrá una sede en Canarias. «Existe una situación especial que requiere un análisis detallado», aclaró. El objetivo es ofrecer a la ciudadanía información veraz que acabe con «el discurso xenofóbico y la demagogia». Por otro lado, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias llegó ayer a un acuerdo con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife para establecer mecanismos de control e inspección que garanticen la calidad de la asistencia jurídica a los migrantes ante el aumento de llegadas. La Dirección General de Relaciones con la Justicia ha autorizado la petición del Colegio de Abogados, reiterada por Pestana, de incrementar el número de personas que pueden ser atendidas por cada abogado. El fenómeno migratorio también se coló ayer en las comisiones del Parlamento canario. Concretamente en la de Asuntos Europeos y Acción Exterior en la que participó el presidente de la comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar (PSOE), para explicar, entre otras cosas, en qué punto están las negociaciones del pacto de migración y asilo. El eurodiputado admitió que la Eurocámara, durante las negociaciones, «no se cierra al retorno de migrantes» porque, según apuntó, «es parte de la ecuación» y no verlo así sería «no tener los pies en el suelo». El socialista apostó por buscar «vías legales y seguras» para los migrantes y resaltó que el porcentaje de africanos que buscan trasladarse a Europa «es manejable si se hace con reglas», por lo que pueden ser incorporados positivamente a la demografía y al mantenimiento de los servicios públicos. Los primeros 170 migrantes llegan a Madrid

Los primeros 170 migrantes trasladados desde Canarias llegaron ayer al acuartelamiento General Arteaga, ubicado en el distrito madrileño de Carabanchel. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se espera que en esta primera fase se acojan hasta 420 personas y se amplíe de manera progresiva hasta alcanzar las 1.220 plazas previstas. La nueva instalación será gestionada por Cruz Roja y el Ministerio ha asegurado que la siguiente semana se va a abrir otro centro en el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares, que podrá alcanzar una capacidad máxima de 1.100 plazas. A Alcalá de Henares llegarán los primeros 250 migrantes el 20 de noviembre en una primera fase, que durará hasta finales de mes, con 126 más, según trasladó ayer la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, a la alcaldesa del municipio, Judith Piquet, en una reunión telemática. A finales de la próxima semana también estará ya disponible el centro de acogida en el Hospital Naval de Cartagena (Murcia) que podrá albergar hasta 600 personas. | Efe