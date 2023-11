Por la noche había llovido en Santa Cruz de Tenerife y la gente se asomaba a las ventanas y balcones para contemplar el milagro de una lluvia pacífica y minuciosa. «La lluvia es una cosa/que sin duda sucede en el pasado», dice Borges en un hermoso poema. Por la mañana, como en tantos lugares en todas las islas, todavía lloviznaba. Al entrar en el Parlamento, en efecto, el pasado vuelve, como si el pleno fuera otra forma de lluvia, una fina posma que borra los contornos del presente. Las mismas palabras, los mismos discursos, las mismas ocurrencias enmascaradas de ideas, las mismas torpezas y mezquindades, las mismas ignorancias y tics verbales. Las mismas inepcias para las mismas Canarias. Tal vez sea esta una de las razones - no la única, por supuesto- por las que la tasa de desempleo más baja en el siglo XXI haya sido del 10%, que el PIB per cápita apenas haya crecido desde 2007 o que la productividad en las islas no deje de caer.

La Mesa del Parlamento debió reajustar el orden del día, porque el presidente Fernando Clavijo no había podido llegar a tiempo desde Londres, donde había asistido a la Word Travel Market. Las preguntas al jefe del Gobierno se trasladaron a la tarde y el turno de preguntas orales comenzó con las dirigidas al vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez. La primera, la de Sebastián Franquis, pidiéndole al vicepresidente y líder del PP canario una valoración (sic) respecto a las reacciones de muchos compañeros de su partido por la derivación de migrantes de Canarias a la Península. Franquis se adelantó un poquito al declarar que el PP se ha sumado al discurso xenófobo y de odio. Curiosamente Domínguez no señaló que el Ministerio del Interior lleva a cabo esta distribución sin consulta alguna con los responsables autonómicos, provinciales o municipales. Con cierta agilidad citó a un alcalde socialista que rechazó migrantes en sus municipios, pero luego dejó estupefacta a la mitad de la Cámara cuando pidió ser indultado por Franquis. Más adelante, en otra intervención, Domínguez repitió la gracieta con otro interlocutor del PSOE. Sin duda la creyó digna de Bernard Shaw. Pues bien, o la amnistía que negocia el PSOE con JXC es un asunto de singular gravedad o es algo sobre lo que vacilar a lo grande. Las dos cosas no.

Lo mejor de la intervención de Franquis fue que se dirigió al grupo parlamentario de Vox, le acusó de xenofobia y les advirtió que en ningún caso amedrantarían al PSOE ni dañarían al sistema democrático. Fue muy aplaudido y merecidamente. Por la tarde una diputada voxista aseguró que su partido condenaba la violencia política, pero que los socialistas no habían condenado las agresiones contra Vox. La Cámara no pareció prestarle demasiada atención. Mejor así.

Preguntas, las que ustedes quieran. Generalmente no aclaran una gran cosa. Por ejemplo, la socialista Nayra Alemán le preguntó al consejero de Educación, Poli Suárez -al que algunos socialistas talluditos llaman irónicamente ‘consejero de Educación y Descanso’- por el contenido programático de la Dirección General de Deportes Autóctonos. «Salvo el sueldo de la directora general y los 80.000 euros en subvenciones quisiéramos saber qué otra cosa se va a hacer ahí». Suárez le aseguró que muchas cosas, Alemán le comentó que como mínimo habría que hacer un gran homenaje institucional a las mujeres que han mantenido viva la lucha canaria femenina. Al consejero le pareció una idea magnífica por decir poco. Y a otra cosa mariposa parlamentaria.

De tarde en tarde se produce, sin embargo, una respuesta contundente. Así, Francisco Linares, alcalde de La Orotava y diputado, le preguntó tenazmente al consejero de Política Territorial. Manuel Miranda, si existía en alguna mesa de su Consejería un Plan de Movilidad del Parque Nacional del Teide. Miranda le contestó sencillamente que no, que en su departamento no se conocía la existencia material o inmaterial de un Plan de Movilidad del Parque Nacional del Teide. Linares no pareció del todo convencido y desveló su información confidencial: existe ese documento y se ha desarrollado bajo las órdenes de Manuel Durban, presidente del Parque Nacional del Teide. Linares mencionaba su nombre con cierto repeluz, como si hablara de Jack el Destripador, y reclamó por enésima vez que los municipios incluidos en el Parque Nacional del Teide deben ser consultados y deben participar en las decisiones estratégicas. Casimiro Curbe

Las dos comparecencias más interesantes - por llamarlas así - fueron las de Pablo Rodríguez y la de Manuel Domínguez. Al menos en el caso del consejero de Infraestructura se anunció la creación de un Observatorio de Precios del Transporte. Bueno. La comparecencia de Domínguez versó sobre la situación de la economía canaria, un asunto que, tal y como señaló agudamente el consejero, «podríamos estar hablando durante horas». Si el lector imagina que se habló del turismo como motor económico, de la insatisfactoria situación del empleo, de la baja productividad y de la urgente diversificación de la economía de las islas, aunque no lo crea, habrá acertado. Nada parecido a un diagnóstico económico ni por el Gobierno ni por la oposición, sino una colección de frases, muletillas, matracas, estribillos, tópicos y zarandajas perfectamente intercambiables.

Lo más solvente del pleno -y lo único con interés político- fueron las respuestas del presidente del Gobierno. A Luz Reverón le contestó que no estaba satisfecho con la respuesta del Gobierno central con la crisis migratoria, aunque reconoció y concretó avances en la colaboración. Luis Campos, de Nueva Canarias, calificó el proyecto de las cuentas públicas para 2024 como una «obra cumbre de la antología del disparate presupuestario» porque incumple un montón de leyes sectoriales. Se refería el señor Campos a las aspiraciones financieras que marcan leyes como la Ley del Sector Público de la Cultura, pero esa aspiración no tiene contenido propiamente normativo. No es una obligación jurídica del Ejecutivo - ni este ni de ninguno -dedicar un 2% o 3% a la cultura en Canarias, aunque lo cierto es que baja el presupuesto del departamento.

Clavijo respondió que le seguía sorprendiendo que Campos pretendiera que le gustaran los presupuestos diseñados por CC y PP y luego matizó algún que otro dato: la partida destinada a las universidades públicas no bajaba, subía en dos millones y medio más para cada centro educativo, por más que urja cerrar el nuevo modelo de financiación plurianual de las universidades públicas.

El expresidente Torres también le afeó la conducta al Gobierno señalando que la dependencia va «proa al marisco», que es una expresión demasiado rotunda para definir tres meses de gestión. Sobre a la condonación de 1.500 millones de euros de la deuda pública contraída con el Estado por Cataluña, Clavijo no le pareció mal. Lo consideró un acuerdo legítimo, «siempre y cuando se trate con equidad la deuda contraída a través del Fondo de Liquidez Autonómica por las otras comunidades autónomas». Para Clavijo «tratar con equidad» no es condonarle a Canarias un 20% de su pequeña deuda con el Estado, «porque no sería justo que se tratara igualmente a quien supo hacer los deberes y evitar un gran endeudamiento y a quien despilfarró recursos», así que en opinión del presidente «ya que la deuda perdonada per cápita significan unos 1.850 euros por catalán, deberían ‘perdonarse’ igualmente 1.850 euros por cada canario». «De todas formas», agregó, «estamos abiertos a otras fórmulas de compensación».

La expresión del asombro más triste, de la tristeza más deshabitada, fue la del portavoz de Vox, Nicasio Galván Sasia - ¿los seguidores de Abascal no tienen un solo canario que poner a las listas al Parlamento?- que le preguntó a Clavijo su opinión sobre el felón d Pedro Sánchez y su amnistía a los golpistas catalanes y grrrrrr. El presidente lo miraba intentando simular un infinito fastidio. «Esta es una sesión de control al Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias no tiene posición sobre ese asunto. Pero es que además yo no puedo compartir las palabras que utiliza usted. Esas palabras, «delincuentes, golpistas», alimentan el enfrentamiento y la hostilidad en la sociedad española y debemos evitarlas». Como Galván Sasia insistió con su matraquilla bicolor Clavijo le respondió brevemente. «La diferencia es que yo defiendo y defenderé el derecho a que usted pueda pronunciar aquí ese discurso. Y usted no. Esa es lo que nos diferencia». Y por primera vez el grupo parlamentario socialista aplaudió a Clavijo. Moderada pero claramente. Igual don Nicasio tiene razón y está a punto de llegar el fin del mundo. Fuera ya no chubasqueaba. Dentro, durante medio minuto, también había dejado de lloviznar.