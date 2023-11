Montero asume compensar por toda la deuda autonómica como pide Canarias

La condonación de la deuda de las comunidades autónomas se está convirtiendo en uno de los elementos claves de la negociación entre el PSOE y los grupos políticos de ámbito territorial para la investidura y reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central. Los socialistas se han mostrado dispuestos a aplicar en todas las regiones el mismo porcentaje de descuento de deuda que ha pactado con ERC para el caso de Cataluña, aplicable en todo caso no solo para la parte de esa deuda que se refiere al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), sino para el conjunto de los pagos pendientes, también con los bancos. Es una de las cuestiones que ha reclamado el Gobierno de Canarias y que CC pondrá sobre la mesa en la negociación con el PSOE para el posible apoyo de su diputada en el Congreso, Cristina Valido, a la investidura del candidato socialista.

La disposición del PSOE a aplicar este tipo de quita de deuda a las comunidades autónomas se recoge de facto en el acuerdo que ha firmado este lunes con el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para un acuerdo de investidura que suponga el apoyo del único diputado de los nacionalistas gallegos en el Congreso, Néstor Rego. Se trataría, por tanto, de un avance de lo que el hipotético futuro gobierno de Sánchez aplicaría para el conjunto de comunidades autónomas, incluso para aquellas o que no han hecho uso del FLA, o que, como es el caso de Canarias, su deuda con el Estado es muy inferior a la de Cataluña tanto en términos relativos como absolutos.

El acuerdo con ERC sobre Cataluña, que ha dado origen a este debate y contra el que claman el resto de territorios, establece que el Estado condona a esta comunidad el 20 % de su deuda del FLA, lo que supondrían 15.000 millones del total de 71.000 millones prestados por el Ministerio de Hacienda a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial). La deuda total de Canarias a 31 de diciembre de 2022 era de 6.393,9 millones de euros, de los que 1.298 son con el Estado y el resto con entidades financieras, valores y el Banco Europeo de Inversiones. Una quita para las Islas del 20% de la deuda del FLA ascendería únicamente a 259 millones, mientras que una de ese mismo porcentaje sobre la deuda total autonómica equivaldría a 1.278 millones, una opción que se baraja en las futuras negociaciones que se mantengan.

“En el caso de que se haga alguna reducción de deuda a otras comunidades autónomas, con independencia de si se utilizó el FLA o no, tiene que haber un trato exactamente igualitario” Ana Pontón - Portavoz nacional del BNG

El acuerdo de este lunes entre el PSOE, representado por su vicesecretaria general y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el BNG en relación con la deuda gallega no establece porcentajes ni cantidades concretas, pero sí un compromiso de que “en caso de condonaciones totales o parciales de la deuda adquirida por Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica, establecimiento de medidas compensatorias análogas para Galicia, en el marco de las compensaciones a aquellas que no hicieron uso del FLA”. “En el caso de que se haga alguna reducción de deuda a otras comunidades autónomas, con independencia de si se utilizó el FLA o no, tiene que haber un trato exactamente igualitario”, señaló tras la firma la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.

Este antecedente puede marcar un camino para CC, la otra formación de ámbito territorial que está pendiente de negociaciones con los socialistas para la investidura y cuyo resultado podría tener incidencia en la deuda autonómica de Canarias, ya que tanto el PNV como Bildu quedarían al margen de estos acuerdos porque sus territorios de referencia, País Vasco y Navarra, quedan fuera en principio de la aplicación de esta medida por tratarse de comunidades no integradas en el sistema general de financiación autonómica.

El Gobierno canario había señalado la semana pasada que la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado como una “ruptura” del equilibrio territorial fijado en el sistema de financiación autonómica, según afirmó su presidente, Fernando Clavijo, aunque luego apelara a la “prudencia” para analizar en profundidad el acuerdo y qué negociaciones se van a entablar a partir de ahora con las comunidades de régimen común. “No conozco en profundidad el acuerdo, aunque sí escuché que de manera similar se iba a aplicar al resto de comunidades autónomas que estaban en el sistema general de financiación. Habrá que analizarlo pero una aplicación porcentual del 20% sería injusto”, matizó Clavijo.

Decisión aplazada

En todo caso, este parece ser un nuevo elemento de la negociación que CC y el PSOE están pendientes de cerrar para la investidura de Sánchez pese a no estar recogido en ninguno de los puntos de la agenda canaria que los nacionalistas han presentado a los socialistas. La difusión del acuerdo con ERC en la que se detalla la condonación del 20 % de su deuda del FLA abrió el debate no solo en Canarias sino en el resto de territorios. El del BNG de este lunes es el primero que afecta a otra comunidad que confirma la extensión de esa quita para las demás regiones, pero quedan en el aire muchas incógnitas sobre su aplicación concreta y su tramitación. CC incorporará este tema a las negociaciones, aunque por ahora los nacionalistas siguen a la espera de ser convocados por el PSOE.

La dirección de la formación canaria aplazó el sábado la reunión de su órgano ejecutivo, donde pensaban a decidir sobre su voto en la investidura, hasta tener alguna propuesta que trasladar en relación con esas negociaciones, aunque dan por hecho que hasta que el PSOE no cierre el acuerdo con Junts per Catalunya, enredado en el asunto de la amnistía, no les convocará a ellos. El Gobierno de Canarias sigue comprobando si se están transfiriendo las cantidades presupuestarias del 2023 que Clavijo cerró el miércoles pasado con Montero, exigencia nacionalista al PSOE antes de cualquier otra negociación. Por ahora, CC mantiene que sigue instalada en la abstención a la investidura de Sánchez hasta que el PSOE no “mueva ficha”, pero reconociendo su predisposición a la negociación para un ‘sí’ a cambio de la agenda canaria, a la que a ultima hora se añade la cuestión de la deuda autonómica.