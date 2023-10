El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha exigido hoy a la derecha abandonar el discurso xenófobo y los mensajes de odio ante las derivaciones de migrantes a centros de acogida en diferentes lugares de la península y reprochó que ahora "quieran esconder su racismo con la excusa de la falta de información".

Torres, que llegó este sábado al Comité Federal del PSOE junto con el secretario general del PSOE Madrid, Juan Lobato, fue muy crítico con las declaraciones en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asociaba el fenómeno migratorio a la inseguridad e incluso llegó a comparar a las personas migrantes con fardos.

Ambos líderes reivindicaron moderación y solidaridad y coincidieron en que Ayuso se jacta de hablar de la igualdad entre los españoles y, con sus manifestaciones, la presidenta madrileña no trata con igualdad y el mismo respeto a los canarios y a las canarias. Lo mismo ocurre con Feijóo, añadió Torres, "quien además miente diciendo que las personas derivadas a centros de la península se dejan en paradas de guaguas. Eso es una falsedad. Porque están siendo atendidos en centros de acogida como los que hay en Canarias".

Torres recordó que, en la crisis migratoria de 2020, cuando ostentaba la Presidencia de Canarias, el Gobierno de España y el Gobierno de las islas pusieron en marcha recursos de emergencia para adultos y menores. "Si no fuera por esos recursos, hoy nos estaríamos enfrentando a una situación mucho más complicada", indicó. Además, recordó que Isabel Diaz Ayuso tardó años en contestar a una carta que él le envió solicitándole apoyo para la acogida de menores. "Con la inmigración se esta o no se está en la respuesta humanitaria. Lo otro es hipocresía. Necesitamos la solidaridad de todo el territorio español y que este asunto no se use como arma política", dijo. También criticó el "doble rasero" de quienes tratan de diferente forma la migración que proviene de Europa, como es el caso de Ucrania, a la que proviene de África.

Sobre las últimas declaraciones públicas del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), Torres añadió que demuestra su "escasa valentía política por no condenar ni rechazar directamente las manifestaciones xenófobas de su partido. Dominguez se esconde y se consuela atacándome a mí." Además, le recuerda que fue el Gobierno anterior, presidido por Torres, el que tuvo que poner en marcha todos los recursos para la inmigración que el PP desmanteló durante la legislatura de Rajoy.

En cuanto a las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, Torres expresó su apoyo a la dirección Federal en la consecución de un gobierno que garantice cuatro años más de progreso y seguir avanzando en acuerdos con el mayor número de fuerzas políticas posible y señaló "que se harán siempre con el objetivo de defender el estado de bienestar, los derechos sociales, la igualdad, las pensiones, el empleo o unas condiciones laborales más dignas; y siempre en el marco de la constitución", remarcó. En este sentido indicó que el PSOE Canarias está trabajando en llegar a acuerdos con Coalición Canaria, "que si votó a favor en la investidura fallida de Feijóo porque el PP aceptaba sus condiciones, debería apoyar al PSOE si firma ese mismo documento, una agenda canaria que incluso se puede mejorar", concluyó.