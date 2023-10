Clavijo no cae en la 'trampa' del PSOE canario y deja en el aire si CC investirá a Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, no desveló cuál será el sentido del voto de la diputada nacionalista Cristina Valido en el caso de que Pedro Sánchez se someta a su investidura a mediados del mes de noviembre, como era intención del grupo socialista con la pregunta ad hoc que hizo Ángel Víctor Torres en la sesión parlamentaria de control. No obstante, si prometió al líder de los socialistas y antecesor en el cargo que «el Gobierno que presido mantendrá su lealtad institucional a los canarios y canarias y al Gobierno de España».

«Como secretario general de CC responderé en otros espacios y no en la Cámara, que es donde se controla la actividad del Gobierno. Aquí rindo cuentas como presidente y, como tal, va a haber lealtad institucional con la votación», espetó el presidente ante la previa invitación del socialista Torres a apoyar la investidura de Sánchez porque «una repetición de elecciones no beneficia a Canarias, como tampoco beneficia a Canarias que se prorroguen los Presupuestos del Estado».

«Gobierne quien gobierne en Madrid, este Gobierno va a actuar con lealtad institucional» y de ahí no salió Clavijo en su análisis sobre el escenario político en el Estado español ante una segunda investidura tras el fallido intento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Al socialista no le satisfizo la respuesta del jefe del Ejecutivo canario, al que instó a «consultar la hemeroteca» para comprobar cuántas preguntas le hicieron sobre cuestiones del partido a nivel nacional cuando era presidente del Gobierno regional a la vez que secretario general del PSOE de Canarias.

Torres propone sin éxito al presidente pactar la agenda canaria «e incluso mejorarla»

Sin embargo, y ante el silencio presidencial, llegó a proponer a Clavijo «cerrar la agenda canaria con el PSOE e incluso a mejorarla con el apoyo del PSOE Canarias», pero aquel insistió en que su gabinete «va a actuar con lealtad institucional en aspectos como la crisis energética, la crisis migratoria, la educación o la sanidad», dejando el sentido del voto de CC a la investidura de Sánchez al resultado de «las negociaciones que se mantengan» a nivel nacional con el PSOE.

«La decisión, en sus manos»

Pese al enroque del presidente Clavijo sobre el futuro voto nacionalista en el palacio de la madrileña Carrera de San Jerónimo, su antecesor en el cargo insistió en la necesidad de conocer qué hará Valido en la investidura de Sánchez, pues a juicio del líder de los socialistas canarios «sería un error dejar pasar la oportunidad de acordar los temas principales con el Gobierno que se forme».

«Defender el interés general de Canarias es apoyar al PSOE si firma la agenda canaria, al igual que apoyaron al PP con esa misma agenda. La decisión ya está en sus manos», remachó Torres.

De ser llavín a ser ambiguo

Lo cierto es que la estratégica ambigüedad de ayer en el Parlamento del presidente Clavijo es una marca de la casa desde que Feijóo falló en su investidura y el voto de CC se convirtió en importante, aunque no imprescindible, para que Sánchez repita como presidente del Gobierno de España.

Incluso el pasado 5 de octubre el propio presidente del Gobierno de Canarias ofreció el voto de la diputada nacionalista para que la posición de Junts no fuese «relevante» para que «España no esté condenada a depender» del partido independentista.

Fue en un acto informativo en Madrid cuando Clavijo indicó que CC estaba «en condiciones» de convertir al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, en «un actor secundario, pues no tiene por qué ser el director de la España contemporánea».

«Si es cierto que Junts tiene la llave de la investidura, no es menos cierto que Coalición Canaria tiene el llavín de la gobernabilidad», dijo hace veinte días Clavijo.

No obstante, esta posibilidad fue rápidamente anulada por el partido independentista, que se apresuró a asegurar que su voto nunca sería una abstención.

Esta fallida estrategia del llavín llevó con posterioridad a la diputada Valido a ofrecer su abstención, pero nunca su apoyo a que Sánchez repita como inquilino de La Moncloa.

Como mucho, abstenerse si se firma la agenda canaria, dejando abierta la posibilidad de negociar ley a ley y presupuesto a presupuesto durante el resto de la legislatura.

«Es lo máximo a lo que podríamos llegar», subrayó Valido tras la reunión que mantuvo el 11 de octubre con el presidente en funciones y con la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en la ronda de consultas abierta por Sánchez para recabar apoyos para un nuevo mandato.

Si bien el presidente en funciones busca un apoyo de legislatura y no solo de investidura, Valido explicó que, precisamente, el planteamiento de los nacionalistas canarios era «al revés».

El 5 de octubre CC era un llavín para la gobernabilidad y el día 11 pasó a ofrecer su abstención

«Nosotros no apoyaríamos una investidura, pero no estamos cerrados a apoyar los presupuestos y leyes durante la legislatura. Nuestro voto no es decisivo ni determinante ahora, pero sí lo será en la legislatura. Por eso, si nos planteamos una abstención es por mantener un puente abierto, un diálogo abierto, con el Gobierno», insistió tras la reunión.

Bien es cierto que una de las principales propuestas que puso Valido en esa reunión del 11 de octubre fue la creación de un mando único que coordine al Gobierno autonómico y a los ministerios implicados en solucionar la crisis migratoria Que vive el Archipiélago. Hasta ahora, esa petición -también anunciada en su momento por el presidente Clavijo- no ha sido satisfecha por parte de La Moncloa, lo que impide a los nacionalistas inclinar la balanza al lado del apoyo a Sánchez.

La «insultante» amnistía

Otro de los argumentos de CC para no apoyar la investidura del líder del PSOE y presidente en funciones es la amnistía para los implicados en el proceso soberanista de Cataluña del año 2017.

Curiosamente, CC es el único partido nacionalista de todo el Congreso de los Diputados que está en contra de este instrumento que Sánchez negocia a cambio del apoyo de Junts.

Desde el principio, la dirección nacionalista mostró su incomodidad respecto a la amnistía. Tanto el presidente Clavijo como la antecesora de Valido en el Congreso, Ana Oramas, han sido muy claros en sus manifestaciones:_«a nosotros no nos gusta».

Y para corroborarlo, la pasada semana en la Cámara Alta el senador de CC por la Comunidad Autónoma, Pedro San Ginés, rechazó la misma, la denominó «insultante» e insistió en que «no se trata de interés general, ni de superar conflictos ni de pasar página, sino de mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno».