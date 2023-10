La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha informado hoy miércoles en el Parlamento autonómico de que el Gobierno anterior ocultó todas las advertencias de irregularidades que el Gobierno de España planteó sobre los decretos urbanístico y agrícola para la reconstrucción de La Palma tras el volcán.

Así lo ha asegurado en respuesta a una pregunta planteada por la diputada socialista Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura en la pasada legislatura, quien criticó la "parálisis injustificada" que sufren los decretos de reconstrucción. "Cuando han pasado tres meses del nuevo Gobierno de Canarias, la realidad es que no se ha hecho nada en relación al proceso de reconstrucción de la isla de La Palma".

En su turno de réplica, Nieves Lady Barreto explicó que ni siquiera han aparecido en las consejerías de Agricultura y de Transición Ecológica -responsables de la redacción de ambos decretos- los informes relativos a esas advertencias. "Tuvimos que pedir al Gobierno de España, a través del Comisionado para La Palma, que nos los hicieran llegar de nuevo", explicó.

Barreto informó, además, de que el Gobierno recibió el pasado viernes una comunicación de la Unión Europea que manifiesta la preocupación por los recursos judiciales ya advertidos contra el decreto agrícola de concentración parcelaria: "Esta comunicación hace referencia a un informe que recibió el anterior Gobierno y que tampoco aparece".

La consejera resumió que las advertencias que pesan sobre los dos decretos se refieren a la invasión de varias competencias estatales, a la posible inconstitucionalidad de algunas disposiciones que afectan a la propiedad privada y a la necesidad de informe de evaluación ambiental, además de varios requerimientos para aclarar contenidos.

"Los decretos saldrán adelante, sin ninguna duda. Corregiremos las irregularidades y los aprobaremos. La pregunta es por qué no los aprobó el anterior Gobierno y por qué, teniendo la información sobre las irregularidades, no lo contaron ni en el Parlamento, ni en los medios de comunicación. Nos hemos enterado de todo gracias al Comisionado y, ahora, gracias a Europa. También me pregunto cómo es que se atrevieron a engañar a los afectados diciéndoles que iban a aprobar unos decretos cuando no se podían aprobar".

"Solo excusas"

Por su parte, la diputada socialista Alicia Vanoostende insistió en que tres meses después de tomar posesión "no han hecho nada" y "hasta ahora solo hay excusas". "Ni siquiera han sido capaces de continuar con lo que hicimos nosotros, que fueron, por ejemplo, los decretos. Al igual que con las innumerables promesas que realizaron en campaña electoral, como crear viviendas inmediatas a los afectados, compensar el 100% de lo perdido o abrir de forma inmediata Puerto Naos y La Bombilla. Ahora que están en el Gobierno solo hay excusas", apostilló la parlamentaria, quien añadió que tampoco "hay nada nuevo sobre la reconstrucción de fincas en los bordes de las coladas, ni tampoco sobre el pago de indemnización a los agricultores de la isla de La Palma".

Sobre los decretos de reconstrucción, Vanoostende instó a Lady Barreto a que señalara "dónde están los problemas de inconstitucionalidad y los informes jurídicos que avalen esta tesis". "No hay, sino excusas, como la del presidente del Cabildo que no abre Puerto Naos y La Bombilla porque los sensores están retenidos en aduanas. ¿Hay algo más peregrino que eso?", se preguntó.

Alicia Vanoostende pidió a la consejera que se reúna "de una vez" con los afectados, con los que "ni siquiera" se ha reunido el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias. "Consensúen, tomen decisiones y hablen con sus socios, el PP, por ejemplo con Mariano Hernández Zapata, al que tanto criticó cuando era presidente del Cabildo. Tomen decisiones y vele por la seguridad de los palmeros. Nosotros defenderemos los intereses de La Palma y velaremos porque se cumplan las promesas", advirtió.