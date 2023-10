Hacienda plantea «ajustes técnicos» al IGIC que no afectan a la recaudación

La Consejería de Hacienda realizará «ajustes técnicos» en el IGIC en el proyecto de ley de presupuestos de 2024 pero sin entrar en la rebaja del tipo general del impuesto. La titular del área, Matilde Asián, admite que se trata de «correcciones técnicas» que en modo alguno suponen un cambio sustancial «desde el punto de vista recaudatorio», si no proteger algunos bienes de primera necesidad o subir productos que perjudican la salud. Asián deja claro que la reducción fiscal comprometida por el pacto CC-PP se hará «en cuanto se pueda, antes no» y ahora no se puede acometer esta medida por la «incertidumbre» que genera el retorno de la regla de gasto impuesta por la UE, la inestabilidad en el Estado hasta que no haya un Gobierno constituido y la falta de información con relación al techo de gasto, las entregas a cuenta y otras magnitudes económicas y presupuestarias.

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, hizo también alusión ayer a la rebaja impositiva. El jefe del Ejecutivo regional anunció que el grueso de la rebaja fiscal que se pretende incluir en los presupuestos regionales de 2024 se aprobará, probablemente, en el primer trimestre de ese año, cuando el Gobierno español informe de sus entregas a cuenta. «Estamos en la elaboración de los presupuestos, vamos a tocar el IRPF en distintos tramos, hemos tocado el impuesto de Sucesiones y Donaciones, pero seguimos sin tener la información de las entregas a cuentas del Gobierno de España», advirtió. Por ello precisó que el proyecto de ley que se presentará próximamente en el Parlamento será «prudente» porque «prefiero quedarme corto y después mejorar las rebajas fiscales o la capacidad de gasto a tener que decir a mitad de año que hemos sido demasiado optimistas y tener que frenar un poco», aseveró. Por ello se hará una rebaja fiscal inicial, que podrá ampliarse en el primer trimestre de 2024, cuando el Gobierno español, «si hay», dé la información que se precisa. «La incertidumbre no se ha modificado un ápice», recalcó la consejera de Hacienda, quien cuestionó que el plan presupuestario presentado por el Gobierno central a Bruselas incluya una previsión de déficit del 1% para las comunidades autónomas, mientras que el Estado se arroga el 2,9%. «Cuando haya presupuesto del Estado o se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya podremos concretar, antes no», añadió la titular de Hacienda, que presenta hoy a los cabildos y ayuntamientos el documento de ajustes del IGIC. Clavijo prefiere afrontar más rebajas fiscales en 2024, cuando haya cuentas del Estado Entre las propuestas técnicas realizadas por Hacienda hay unos bienes que suben y otros que bajan. Entre los que suben de tipo impositivo se encuentran las bebidas azucaradas, que pasan del 3 al 7%; también sube la imposición en los envases de plástico y en los neumáticos. Por otro lado, se benefician de una bajada de tipos las gafas, las lentillas, los viajes marítimos y aéreos en la misma isla y los reactivos. Cotitularidad El vicepresidente primero de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Óscar Hernández, limitó la propuesta que les presenta Hacienda a «ajustes de redacción y técnicos» que no entran en el fondo del compromiso adquirido por el pacto regional de reducir el tipo general del IGIC del 7 al 5%. Los ingresos del principal impuesto indirecto de la Comunidad Autónoma se reparten entre las arcas autonómicas y las corporaciones locales a razón de un 58% para cabildos y ayuntamientos y un 42% para el Ejecutivo regional. Por ello, cualquier decisión que se tome en relación con el IGIC tiene que contar con la conformidad de las corporaciones insulares y municipales como cotitulares del gravamen. El Ejecutivo informa hoy a cabildos y ayuntamientos, que no ven reformas que les afecten Los representantes de Hacienda debatirán el documento con los consejeros insulares de Hacienda de los cabildos y con el Consejo Municipal de Canarias, donde se sientan los ayuntamientos. Para el sábado el Ejecutivo debatirá el anteproyecto de ley de presupuesto autonómico con patronales y sindicatos en el Consejo Asesor. Hernández advirtió que una modificación sustancial como a la que se ha comprometido el Ejecutivo tiene que venir avalada por un informe técnico y la Fecam en modo alguno va a aceptar una rebaja drástica del tributo que pueda suponer un menoscabo para los presupuestos de los ayuntamientos, que tienen en el IGIC a una de sus principales fuentes de ingresos. Cumplir el calendario

La Consejería de Hacienda aprieta el acelerador para cumplir con el calendario oficial de tramitación de los presupuestos, de tal manera que el 2 de noviembre estén en el Parlamento para su debate y que se puedan aprobar antes del 31 de diciembre. Hoy se mantendrán reuniones con los cabildos y con los ayuntamientos y el sábado se han convocado a las patronales y sindicatos en Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para presentarles las líneas generales de las cuentas autonómicas. El Ejecutivo tiene dos Consejos de Gobierno antes de finalizar octubre, los días 23 y 30, aunque también existe la opción de celebrar un Consejo extraordinario. Por lo manifestado por los principales miembros del Ejecutivo, la ley que se apruebe en diciembre será a buen seguro modificada el próximo año en función de las decisiones que adopte el Estado en materia presupuestaria. | R.A.D.