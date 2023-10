Marlaska llega en el auge de la crisis migratoria y con la Policía desbordada

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, llega a Canarias en plena oleada de embarcaciones irregulares procedentes de las costas africanas, con una media de llegadas de medio millar de migrantes diarios en la última semana. Ayer se rebasó esta cifra y recalaron en las Islas cerca de 700 migrantes, lo que supone que en los cuatro días del puente del Pilar han arribado más de 2.500 migrantes. La falta de medios humanos y materiales para afrontar esta crisis migratoria ha provocado que las dependencias de la Policía Nacional de Arrecife y del sur de Tenerife se hayan convertido en alojamientos improvisados para los migrantes, disponiendo para ellos incluso de los calabozos y aparcamientos de las comisarías antes de ser trasladados a los centros de retención.

El presidente Clavijo espera medidas concretas en la reunión de hoy con el titular de Interior

Ante esta situación, los principales sindicatos policiales, SUP y Jupol, denunciaron ayer en las redes sociales no solo la falta de medios sino también de personal ya que no hay suficientes agentes para atender las llegadas masivas de migrantes de estos días. «Una oleada más… caos en Lanzarote y el Hierro. Falta de previsión. Falta de personal.‍Traslado sin medidas de seguridad, caos en Cates y se habilitan los garajes de las Comisarías. Se necesitan medios humanos y materiales. ‼️El Ministerio del Interior ni está ni se le espera», escribía ayer en la red social X el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Después de reiteradas peticiones por parte del Gobierno regional desde que en agosto se inició el repunte migratorio, el titular de Interior preside hoy en la capital grancanaria una cumbre con representantes de las fuerzas de seguridad del Estado, la Delegación del Gobierno, Cruz Roja y representantes de los ministerios de Defensa, Hacienda, Inclusión y Migraciones y Transportes. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, estará al frente de los representantes de la Comunidad Autónoma.

Tras las fuertes críticas lanzadas desde el Ejecutivo autonómico al Gobierno central por la gestión de la crisis migratoria que vive Canarias y el reciente cruce de declaraciones entre Clavijo y Marlaska, el titular de Interior llega a las Islas tras su reciente visita a Mauritania y antes de viajar a Senegal. El Gobierno regional reclama que se instaure la figura del mando único, como ocurrió en la crisis de los cayucos de 2006, para tener un único interlocutor con el Estado y no seis como denuncia el Gabinete autonómico. Asimismo, se demanda un refuerzo de los medios policiales y de acogida y que se amplíe el número de menores a repartir entre las comunidades autónomas.

Cerca de 700 migrantes fueron rescatados ayer; Lanzarote fue la isla más afectada

Ayer más de 670 personas inmigrantes fueron rescatadas en aguas canarias en otra jornada sin descanso para los equipos de emergencia, que aún tenían en marcha otras cuatro intervenciones, por lo que la cifra final será mayor. La isla de Lanzarote se convirtió de nuevo en el destino de la mayoría de las pateras y la saturación llegó hasta tal punto que se tuvieron que habilitar carpas en el muelle de Arrecife. A la isla de los volcanes llegaron cinco embarcaciones con más de 200 migrantes, entre ellos varios menores y mujeres embarazadas.

Unos de los rescates más graves fue el de un cayuco que aún navegaba en alta mar pero fueron trasladados de urgencia al muelle de La Restinga dos adultos y dos menores por diferentes problemas de salud, unos fueron atendidos en el mismo muelle y otros en un centro sanitario.