Los canarios ya no son los más ‘ricos’ de las Regiones Ultraperiféricas

Los canarios ya no son los ciudadanos más ricos de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) europeas. Lo corroboran los datos de la oficina estadística comunitaria. Las cifras que maneja Eurostat muestran que la renta media en las francesas Martinica, Reunión y Guadalupe y en la lusa Azores superó en 2021 la del Archipiélago. Es verdad que 2021 fue el segundo año de la crisis de la covid, que afectó más si cabe a las Islas por su altísima dependencia de un negocio turístico paralizado por las restricciones de la movilidad en el Viejo Continente. Sin embargo, la Comunidad Autónoma perdió el liderazgo en esta particular clasificación antes de que nadie supiera aún de la existencia del coronavirus. La portuguesa Madeira adelantó por primera vez a Canarias en 2016, una posición que ha consolidado con el paso de los años. Los ciudadanos de este archipiélago lusitano son así los de mayor riqueza media de las nueve RUP y los que más cerca están de los estándares de la Unión Europea. Y aun así están muy lejos, de modo que los canarios están lejísimos.

Las Regiones Ultraperiféricas son los nueve territorios europeos más alejados del continente. Hay cinco departamentos franceses de ultramar –la Guayana, Guadalupe, Martinica, Mayotte y Reunión–, una colectividad francesa de ultramar –San Martín–, dos autonomías portuguesas –Azores y Madeira– y una comunidad española: Canarias. Las Islas son la RUP más poblada, con alrededor de 2,2 millones de habitantes, mientras que el número de residentes en las restantes ocho regiones oscila entre los 870.000 de Reunión y los menos de 35.000 de San Martín. En consecuencia, el Archipiélago es también, en términos estrictamente cuantitativos, la principal economía de las RUP, con un Producto Interior Bruto (PIB) que en 2022 rozó los 47.000 millones de euros según las primeras estimaciones, ya que aún no hay datos oficiales. No obstante, una cosa es el PIB, que como es lógico es más alto en Canarias por su mayor mercado, y otra es el PIB, renta o riqueza per cápita, que es el indicador que relaciona el Producto Interior Bruto con el número de habitantes y una de las principales herramientas para medir el nivel de desarrollo socioeconómico de un territorio. El PIB per cápita no es infalible, pero sí sobran evidencias de que tiene una correlación positiva con la calidad de vida: allí donde la renta per cápita es más alta, más alto será el nivel de vida. Y resulta que Canarias ya ni siquiera está a la vanguardia de las RUP, que a su vez están muy lejos de la media comunitaria. ¿Por qué? Porque la población se ha incrementado a mucho mayor ritmo que el PIB, o lo que es lo mismo: porque aumenta el número de habitantes pero la renta, el valor de los bienes producidos y servicios prestados, no lo hace en igual medida, así que a cada ciudadano le cae un trozo de tarta más pequeño.

La mejora de la economía en 2022 no es suficiente para quitar a Madeira del primer puesto

En 2010, la riqueza per cápita en la Comunidad Autónoma equivalía al 83% de la media de los Veintisiete Estados miembros de la UE. Estaba 17 puntos por debajo. Podría decirse, en palabras gruesas, que por cada cien euros que el europeo medio tenía en los bolsillos, el canario tipo tenía 83. Con todo, las restantes ocho RUP, todas, estaban por debajo del 83% de las Islas. La renta por individuo oscilaba entonces entre el 81% de la media europea en Madeira y un exiguo 25% en Mayotte. Cuatro años después, en 2014 –el último ejercicio de la Gran Recesión que había comenzado en 2008–, el PIB per cápita del Archipiélago ya había caído siete puntos, hasta el 76% de la media de los Veintisiete. Y en 2015 perdió otro punto, con lo que Canarias dejó de ocupar el liderato de las RUP en solitario para compartirlo con Madeira y Guadalupe, las tres con una renta por habitante de tan solo el 75% de la media de la UE. La friolera de 25 puntos por debajo. El sorpasso, hasta cierto punto desapercibido, se produjo en 2016, cuando las Islas cayeron al segundo lugar del ranking.

Los ciudadanos de Madeira se convirtieron entonces en los más ricos de las RUP, lo que tiene poco significado fuera del ámbito de estas regiones –la RUP más rica es un territorio pobre dentro de la UE– pero permite profundizar en el extraordinario proceso de empobrecimiento relativo en que Canarias lleva décadas sumida. El caso es que Madeira no solo se mantuvo como la RUP con mayor renta media en 2017, 2018 y 2019, sino que incluso se distanció un poco más cada año. En 2019, el último ejercicio antes del estallido de la pandemia, el PIB per cápita de la región autónoma portuguesa se mantenía en el 76% de la media de la UE, mientras que el de Canarias ya había disminuido hasta el 73%.

La gota que colmó el vaso fue la irrupción de la covid. La actividad económica se redujo a mínimos por las medidas para contener el avance del virus, los turistas desaparecieron y el PIB se desplomó. Y con este se desplomó también, claro, el PIB per cápita. En 2021, Canarias, que había liderado el indicador por excelencia del progreso económico dentro de los territorios RUP, ya no solo tenía por delante a Madeira, sino también a otras cinco regiones ultraperiféricas. El Archipiélago despidió 2021 con una renta media por individuo equivalente al 62% del dato comunitario, un porcentaje que lo deja en el furgón de cola no ya de la UE, sino de las RUP. Lo superaron Martinica, que con un 72% lidera en 2021 este particular ranking; Madeira, que cae al 70% porque su dependencia del turismo es tan alta como la de Canarias; Reunión y Azores, ambas con un 66%; y Guadalupe (65%).

Eurostat aún no tiene datos de 2022, pero la AIReF calcula que el PIB de las Islas subió el año pasado un 10,1%, así que se habría quedado cerca de los 47.000 millones –en cifras reales, no nominales– y, por tanto, no llegaría a los 47.200 de 2019. En cualquier caso, la autonomía sigue por debajo, como mínimo, de la renta per cápita de Madeira. En cifras provisionales, el PIB del archipiélago luso finalizó 2022 por encima de 5.600 millones. Serían algo más de 22.000 euros por cada uno de sus 254.000 habitantes, cifra que no se alcanza en Canarias.