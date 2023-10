La ciencia de don Nicasio

Todo era neblinoso a través de la fiebre y la neuralgia, pero el pleno permanecía en su sitio. Tan en su sitio que ahí seguían, incluso, José Manuel Bermúdez y Francisco Linares, alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y La Orotava respectivamente que disfrutan lo indecible de las sesiones plenarias, aunque a veces tengan cara de estar sufriendo una colonoscopia. Hay que felicitarse de que Santa Cruz y La Orotava sean hermosas arcadias, tan bien gestionadas que sus respectivos alcaldes puedan pasarse horas y horas sin moverse en el escaño. Bermúdez ha intervenido una vez en el pleno y Linares todavía no se ha estrenado. O quizás sí. Es difícil recordarlo. En general el grupo parlamentario de CC goza de buena salud, aunque algunas piezas no terminan de funcionar correctamente. Para ser el presidente del grupo parlamentario, por ejemplo, el protagonismo de David Toledo, nada menos que secretario de Organización de su partido, es casi invisible. A veces mueve la cabeza de un lado a otro, para descomprimir los músculos del cuello, pero parece que estuviera dudando entre el ser y la nada. También a Vidina Espino, la fugaz estrella de Ciudadanos, le cuesta encontrar su nuevo lugar en el Olimpo parlamentario. Antes era fácil. Ponía a parir al Gobierno. Y mucho antes era aún más simple: ponía a parir a Coalición. Ahora Coalición Canaria está en el Gobierno y ella es diputada del grupo parlamentario nacionalista y claro, resulta un pequeño lío. Se esfuerza meritoriamente. Tampoco se le puede pedir más. El resto de los grupos que apoyan al Ejecutivo tampoco ha cambiado sustancialmente. El del PP sigue pareciendo un salón de damas y caballeros que después de los plenos se van a cualquier club náutico y no dejarán de pedir aperitivos hasta acabar con Pedro Sánchez. El grupo de la Agrupación Socialista Gomera repite incluso sus tres diputados. Y Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente, sigue manteniendo su distancia estética con CC instalado solitaria y tan ricamente en el grupo mixto.

Lo único que el cronista pudo soportar fue el debate sobre el cambio climático propiciado por la comparecencia del consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, para hablar, a instancia del grupo parlamentario socialista, sobre la situación energética de Canarias y la declaración de emergencia que el Ejecutivo había presentado al pleno y que luego fue votada como propuesta de resolución. Hernández Zapata practica desde siempre la bonhomía como técnica política. Por eso su descripción de la estrategia del Gobierno (negociada con Madrid) para renovar y ampliar la capacidad de los equipos electrogeneradores que funcionan en Canarias, más que un ukase, pareció una oración evangélica. Todos los portavoces se refirieron a la voluntad de diálogo del consejero y el consejero agradeció el tono de todas las intervenciones. Incluida la de Vox, hasta que su portavoz, Nicasio Galván, empezó a desbarrar.

Los mortales deben saber que, según Vox, el cambio climático no existe: es un invento conspirativo de las élites globalistas para vender cacharros inútiles ligados a supuestas nuevas tecnologías. First Solar, Electrobras e Iberdrola se han inventado lo del cambio climático para llenarse los bolsillos vendiendo paneles solares. ¿Consenso científico? Depende. Yo conozco a un físico que veranea en Sos del Rey Católico que tiene dudas, dudas muy serias, y las ha puesto en Twitter y tiene más de 10.000 seguidores. Y todo más o menos así. Una colección de sandeces realmente sorprendente para terminar afirmando que el Parlamento de Canarias tenía que abrir un diálogo «abierto y sin prejuicios» con todos los sectores de la comunidad científica. «No terminemos arrastrados por las élites globalistas y la agenda 20-30», clamó en su habitual tono morigerado y su sonrisa curil el diputado Galván. Un ejemplo perfecto de orador que no sabe de lo que está hablando y se limita a recitar mantras retóricos e ideológicos. No es que el portavoz de Vox no sepa de climatología. Es que no sabe cómo funciona la ciencia metodológica y epistemológicamente ni conoce las reglas que regulan la producción teórica de las comunidades científicas. No sabe, en definitiva, en qué consiste la ciencia. Por eso fue capaz de añadir, respecto a las olas de calor que está sufriendo Canarias, que más calor se sufrió cuando las lavas crearon las islas del archipiélago. Es como si media hora antes al señor Galván le hubiera caído una florida maceta en la cabeza. Desde su escaño quien es incuestionablemente el mejor orador de la Cámara, Luis Campos, lo escuchaba más estupefacto que irritado. Por cierto: Campos apuntó atinadamente que en la declaración de emergencia se debía incluir una reflexión sobre la imperiosa necesidad de una reflexión sobre el modelo económico y el crecimiento demográfico de Canarias, «dos variables interrelacionadas que nos han llevado a esta grave situación». Se incorporó a la resolución. La portavoz socialista, Alicia Vanoostende, quiso aclarar que después de cuatro años de gobierno socialista «todo no está en crisis», pero tanto el PSOE como NC apoyaron el documento. Sentando en su escaño Galván volvió a sonreír.

Fuera, en la calle, el calor no dejaba de golpear furiosamente. Rozaba los 38 grados centígrados. La gente se pegaba a la más modesta sombra como al amor de su vida. Sonó el móvil y leí un mensaje: «Hoy hace 13 años que murió Adán Martín». Uno de sus sucesores, Ángel Víctor Torres, subió a su cuenta de Twitter una foto de ambos juntos: Martín presidente y Torres alcalde de Arucas por entonces. En la imagen ambos parecen todavía jóvenes, es decir, inmortales. Adán Martín. Aunque todavía faltan años para afirmarlo tal vez nuestro mejor presidente. Pero se equivocó en algo: para construir lo que quería hubiera necesitado múltiples adanmartinez en el Gobierno, en el partido, en todos los grupos parlamentarios, en el empresariado y en la sociedad civil. Su reino de planificación, rigor, reflexión y acción, diálogo porfiado y trabajo extenuante no era de este mundo. Se quedó solo. Como todos al final. Pero demasiado pronto.